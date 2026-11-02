Mazda ушла, но конвейер не остановился: что теперь будут выпускать на бывшем автомобильном гиганте в Приморье

2 ноября 2026, 09:20
Почему на месте закрытого завода двигателей Mazda теперь будут выпускать по 600 тысяч телевизоров в год?
Почему на месте закрытого завода двигателей Mazda теперь будут выпускать по 600 тысяч телевизоров в год?
На бывшем российско-японском предприятии Sollers во Владивостоке, где ранее собирали двигатели Mazda, запущено крупносерийное производство потребительской электроники для федеральной розничной сети. Производственные линии были перепрофилированы силами топ-менеджмента холдинга под выпуск крупногабаритной техники.
Оператором площадки выступает компания «Альтер Инвест». При этом связь с холдингом Sollers сохраняется: среди совладельцев «Альтер Инвеста» руководители и акционеры Sollers: Адиль Ширинов, Зоя Каика, Николай Соболев и Виктор Хвесеня.
На приморской площадке развернули современную инфраструктуру: запустили линию сборки и контроля качества, а также оборудовали лабораторию для испытаний техники. Производственные возможности завода позволяют выпускать телевизоры с диагональю экрана вплоть до 120 дюймов.
«Альтер Инвест» сосредоточится на контрактном производстве - сборке электроники под брендами заказчиков. Ключевым партнёром предприятия стал холдинг DNS, владеющий сетью магазинов потребительской электроники.
Как отметил генеральный директор «Альтер Инвеста» Николай Соболев, локация завода во Владивостоке даёт серьёзные логистические преимущества: благодаря близости к Китаю и странам Юго‑Восточной Азии удаётся сократить сроки и снизить затраты на поставку комплектующих.
Напомним, моторный завод Mazda‑Sollers начал работу в 2019 году. Там выпускали 2,0‑литровый бензиновый двигатель мощностью 150 л. с., который устанавливали на Mazda6 и CX‑5 - эти модели тоже собирали во Владивостоке. В 2022 году партнёрство Sollers и Mazda было прекращено из‑за санкционных ограничений, введённых Японией, США и Евросоюзом.
Похожие материалы Мазда
-
02.11.2026, 09:01
Почему популярный кроссовер из Калуги за 2 млн рублей оказался под угрозой
Китайский автоконцерн Great Wall Motor рассматривает возможность полного прекращения контрактной сборки бюджетного кроссовера Haval M6 на заводе «ПСМА Рус» в Калуге из-за низкомаржинальности производства в условиях новых правил утильсбора. В дальнейшем популярную модель планируют заменить на конвейере более дорогим автомобилем.Читать далее
-
31.10.2026, 06:38
Почему Haval M6 может уйти с конвейера в Калуге — названа причина
Haval и MGC Group обсуждают будущее калужского Haval M6: сборку могут остановить, а для продолжения выпуска рассматривают рестайлинг или замену модели более маржинальной. Одна из возможных причин - отсутствие компенсации утильсбора, из-за которого выпуск бюджетного кроссовера может стать невыгодным.Читать далее
-
30.10.2026, 15:59
Как поддельное моторное масло стало угрозой для современных автомобилей
Рынок автотоваров меняется стремительно. Опасность может скрываться в привычных деталях. Неочевидные риски подстерегают даже опытных водителей. Разбираемся, как не попасть в ловушку суррогата.Читать далее
-
30.10.2026, 15:04
Вместо палатки и «Буханки»: УАЗ показал проект автодома на базе «Профи»
УАЗ представил проект автодома на базе «Профи»: в жилом модуле предусмотрены душ и санузел, а силовая установка включает бензиновый мотор 2,7 литра мощностью 150 л.с. УАЗ пока не назвал официальных сроков запуска проекта.Читать далее
-
30.10.2026, 14:37
Минпромторга и ДОМ.РФ придумали, как спасти российских фермеров от дефицита комбайнов
СберЛизинг и Ростсельмаш договорились расширить финансирование российской сельхозтехники. Программа рассчитана на 3-7 лет с годовым удорожанием от 3% до 10%. Для хозяйств это условия покупки техники, которые напрямую влияют на размер затрат.Читать далее
-
30.10.2026, 00:13
Чем удивил Tenet T9: просторный салон, тишина и один досадный промах в эргономике
Большой Tenet T9 прошел проверку дальней дорогой: 245-сильный мотор работает тихо, а подвеска бережет пассажиров от усталости. Но автомат медлит при старте, а на извилистой дороге кроссовер не располагает к активной езде. Цена начинается от 3 749 000 руб.Читать далее
-
29.10.2026, 23:58
От рекордов к перестройке: Mercedes‑Benz локализует производство в Китае, но делает ставки за океаном
Mercedes-Benz обновит стратегию до 2030 года и увеличит долю китайских компонентов в машинах для КНР. В США концерн рассматривает рост продаж с более чем 300 тыс. до 400 тыс. автомобилей в год. В Германии продолжится снижение расходов.Читать далее
-
29.10.2026, 19:28
Иран готов приобрести 500 мотоциклов «Минск», но только российской сборки
Иран выразил готовность купить 500 мотоциклов «Минск», причем предложение о продаже техники республике исходило от самого завода. Вяземское предприятие уже продает модели и оформляет электронные паспорта.Читать далее
-
29.10.2026, 18:50
Зарплаты под 150 000 рублей, а работать некому: каких трех специалистов сейчас отчаянно ищут автосервисы по всей России
Подключить сканер легко, сложнее понять, почему автомобиль неисправен. HR-директор Fit Service Ирина Седова назвала специалистов, которых будут искать автосервисы в 2027 году. Особенно ценятся мастера, способные разбираться в нескольких системах.Читать далее
-
29.10.2026, 18:12
Какое масштабное изменение в продаже ОСАГО готовит ЦБ для водителей: первые подробности
Банк России ищет дополнительные каналы продажи ОСАГО на фоне жалоб на недоступность полисов в отдельных регионах. Илья Смирнов упомянул «Госуслуги» и сайт РСА. Участники рынка спорят о роли государства. Для водителя главное - оформить страховку без задержек.Читать далее
Похожие материалы Мазда
-
02.11.2026, 09:01
Почему популярный кроссовер из Калуги за 2 млн рублей оказался под угрозой
Китайский автоконцерн Great Wall Motor рассматривает возможность полного прекращения контрактной сборки бюджетного кроссовера Haval M6 на заводе «ПСМА Рус» в Калуге из-за низкомаржинальности производства в условиях новых правил утильсбора. В дальнейшем популярную модель планируют заменить на конвейере более дорогим автомобилем.Читать далее
-
31.10.2026, 06:38
Почему Haval M6 может уйти с конвейера в Калуге — названа причина
Haval и MGC Group обсуждают будущее калужского Haval M6: сборку могут остановить, а для продолжения выпуска рассматривают рестайлинг или замену модели более маржинальной. Одна из возможных причин - отсутствие компенсации утильсбора, из-за которого выпуск бюджетного кроссовера может стать невыгодным.Читать далее
-
30.10.2026, 15:59
Как поддельное моторное масло стало угрозой для современных автомобилей
Рынок автотоваров меняется стремительно. Опасность может скрываться в привычных деталях. Неочевидные риски подстерегают даже опытных водителей. Разбираемся, как не попасть в ловушку суррогата.Читать далее
-
30.10.2026, 15:04
Вместо палатки и «Буханки»: УАЗ показал проект автодома на базе «Профи»
УАЗ представил проект автодома на базе «Профи»: в жилом модуле предусмотрены душ и санузел, а силовая установка включает бензиновый мотор 2,7 литра мощностью 150 л.с. УАЗ пока не назвал официальных сроков запуска проекта.Читать далее
-
30.10.2026, 14:37
Минпромторга и ДОМ.РФ придумали, как спасти российских фермеров от дефицита комбайнов
СберЛизинг и Ростсельмаш договорились расширить финансирование российской сельхозтехники. Программа рассчитана на 3-7 лет с годовым удорожанием от 3% до 10%. Для хозяйств это условия покупки техники, которые напрямую влияют на размер затрат.Читать далее
-
30.10.2026, 00:13
Чем удивил Tenet T9: просторный салон, тишина и один досадный промах в эргономике
Большой Tenet T9 прошел проверку дальней дорогой: 245-сильный мотор работает тихо, а подвеска бережет пассажиров от усталости. Но автомат медлит при старте, а на извилистой дороге кроссовер не располагает к активной езде. Цена начинается от 3 749 000 руб.Читать далее
-
29.10.2026, 23:58
От рекордов к перестройке: Mercedes‑Benz локализует производство в Китае, но делает ставки за океаном
Mercedes-Benz обновит стратегию до 2030 года и увеличит долю китайских компонентов в машинах для КНР. В США концерн рассматривает рост продаж с более чем 300 тыс. до 400 тыс. автомобилей в год. В Германии продолжится снижение расходов.Читать далее
-
29.10.2026, 19:28
Иран готов приобрести 500 мотоциклов «Минск», но только российской сборки
Иран выразил готовность купить 500 мотоциклов «Минск», причем предложение о продаже техники республике исходило от самого завода. Вяземское предприятие уже продает модели и оформляет электронные паспорта.Читать далее
-
29.10.2026, 18:50
Зарплаты под 150 000 рублей, а работать некому: каких трех специалистов сейчас отчаянно ищут автосервисы по всей России
Подключить сканер легко, сложнее понять, почему автомобиль неисправен. HR-директор Fit Service Ирина Седова назвала специалистов, которых будут искать автосервисы в 2027 году. Особенно ценятся мастера, способные разбираться в нескольких системах.Читать далее
-
29.10.2026, 18:12
Какое масштабное изменение в продаже ОСАГО готовит ЦБ для водителей: первые подробности
Банк России ищет дополнительные каналы продажи ОСАГО на фоне жалоб на недоступность полисов в отдельных регионах. Илья Смирнов упомянул «Госуслуги» и сайт РСА. Участники рынка спорят о роли государства. Для водителя главное - оформить страховку без задержек.Читать далее