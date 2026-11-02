Mazda ушла, но конвейер не остановился: что теперь будут выпускать на бывшем автомобильном гиганте в Приморье

Почему на месте закрытого завода двигателей Mazda теперь будут выпускать по 600 тысяч телевизоров в год?

На бывшем российско-японском предприятии Sollers во Владивостоке, где ранее собирали двигатели Mazda, запущено крупносерийное производство потребительской электроники для федеральной розничной сети. Производственные линии были перепрофилированы силами топ-менеджмента холдинга под выпуск крупногабаритной техники.

На бывшем российско-японском предприятии Sollers во Владивостоке, где ранее собирали двигатели Mazda, запущено крупносерийное производство потребительской электроники для федеральной розничной сети. Производственные линии были перепрофилированы силами топ-менеджмента холдинга под выпуск крупногабаритной техники.