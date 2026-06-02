Дилер раскрыл хитрую схему сэкономить 340 тысяч на покупке «Москвич М90»

2 июня 2026, 09:08
Почему на «Москвич М90» нет скидок и как реально снизить цену при покупке
Почему на «Москвич М90» нет скидок и как реально снизить цену при покупке
Москвич М90 продают по полной цене, и дилеры не спешат делать скидки. Но есть хитрые способы сэкономить: кредит, подарки, рассрочка. Какие условия предлагают, что советуют эксперты и почему сейчас особенно важно знать все нюансы - разбираемся подробно.
Для многих российских автолюбителей вопрос цены на новые автомобили остается одним из самых острых. Особенно это касается популярных моделей, таких как «Москвич М90». Сейчас ситуация на рынке складывается так, что найти выгодное предложение становится все сложнее, а спрос на этот кроссовер только растет. Это напрямую влияет на условия покупки и возможности получить скидку.
Как выяснили журналисты Autonews, большинстве дилерских центров «Москвич М90» реализуется строго по прайсовой стоимости - 4,2 миллиона рублей. Представители автосалонов объясняют это тем, что модель уже хорошо известна покупателям, а в некоторых регионах даже наблюдается нехватка машин. В результате дилеры не видят смысла снижать цену: «Продаем по прайсу, спрос высокий, дефицит уже ощущается, поэтому скидок не делаем», - примерно так описывают ситуацию менеджеры.
Тем не менее, для тех, кто не готов переплачивать, все же остаются варианты сэкономить. Например, в «Автопассаже» предлагают оформить кредит на покупку «Москвич М90», а затем сразу полностью его погасить. Такой подход позволяет уменьшить итоговую стоимость автомобиля примерно на 340 тысяч рублей. Кроме того, до конца второго квартала действует дополнительная дилерская скидка в размере 50 тысяч рублей. В некоторых случаях покупателям могут предложить бесплатное дополнительное оборудование или оформить рассрочку при условии крупного первоначального взноса.
Эксперты советуют внимательно следить за акциями и выбирать момент для покупки. По мнению Алексея Тузова, оптимальное время - вторая половина июня, когда дилеры стремятся выполнить квартальные планы и готовы идти на уступки. В этот период можно рассчитывать на специальные предложения, которые не афишируются заранее. Такой подход позволяет получить более выгодные условия, если проявить настойчивость и не торопиться с выбором.
Интересно, что похожая ситуация с ценами и уникальными предложениями наблюдается и на рынке других автомобилей. Например, недавно на продажу выставили редкий УАЗ «Патриот» с мотором Toyota и коробкой передач Porsche, который оказался дороже многих новых моделей. Подробности о том, почему такие машины появляются на рынке и что важно учитывать перед покупкой, можно узнать в материале о необычном УАЗ «Патриот» с топовыми агрегатами.
Стоит добавить, что на фоне общего дефицита новых автомобилей и роста цен, даже небольшие скидки или подарки от дилеров приобретают особую ценность. По данным рынка, в 2026 году доля продаж по кредитным программам выросла, а покупатели все чаще используют нестандартные схемы для экономии. Важно помнить, что условия могут меняться в зависимости от региона и конкретного дилера, поэтому перед покупкой стоит уточнить все детали и не полагаться только на официальные объявления. Такая стратегия поможет избежать лишних трат и выбрать действительно выгодное предложение.
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