Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

10 марта 2026, 08:46

Почему на пластиковых бамперах появляется ржавчина: неожиданные причины

Ржавчина на пластике? Вот почему стоит проверить свой бампер

Весной многие водители сталкиваются с загадочными рыжими пятнами на пластиковых деталях авто. Мало кто знает, что это не просто грязь, а сигнал о скрытых проблемах. Какие ошибки при ремонте приводят к коррозии, что советуют эксперты и как не попасть на дорогой ремонт - разбираемся в деталях.

С наступлением весны российские автомобилисты все чаще замечают на своих машинах странные следы ржавчины, которые появляются не только на металле, но и на пластиковых бамперах и накладках. Такая ситуация вызывает недоумение: ведь пластик, как известно, не подвержен коррозии. Однако, как отмечают специалисты, подобные пятна - тревожный сигнал, который нельзя игнорировать.

По информации портала «Автовзгляд», основной причиной появления ржавчины на пластиковых элементах становится наличие в их структуре металлических включений. Особенно часто это происходит после некачественного ремонта: при восстановлении бамперов после ДТП мастера используют металлические усилители, скобы, сетки или даже обычные болты и саморезы. Если антикоррозийное покрытие на этих деталях повреждено, начинается процесс окисления, который со временем может привести к появлению ржавых пятен прямо на пластике.

В запущенных случаях коррозия способна буквально «проедать» пластик в местах крепления, что грозит не только ухудшением внешнего вида, но и снижением прочности конструкции. Эксперты подчеркивают: при ремонте важно тщательно изолировать все металлические элементы от контакта с воздухом. Для этого рекомендуется окрашивать восстановленные участки не только снаружи, но и изнутри, если это возможно. Такой подход позволяет предотвратить доступ кислорода к металлу и остановить развитие коррозии.

Еще одна распространенная причина появления рыжих разводов на пластике - это оседание металлической пыли и грязи с соседних деталей кузова. Например, если крылья или пороги уже поражены ржавчиной, при дожде или мойке вода переносит частицы коррозии на пластиковые элементы. Кроме того, на поверхности оседает металлическая пыль от тормозных колодок, особенно в зимний период, когда дороги обрабатывают реагентами. Если не уделять внимание регулярной мойке автомобиля, этот налет быстро начинает «цвести» и портить внешний вид машины.

Специалисты советуют при покупке подержанного автомобиля внимательно осматривать бамперы и пластиковые накладки на предмет следов кустарного ремонта и ржавчины. Регулярная мойка, особенно зимой, помогает удалять соль, грязь и металлическую пыль, снижая риск появления коррозии. Также важно своевременно устранять сколы и царапины на окрашенных деталях, чтобы не допустить проникновения влаги и воздуха к металлическим элементам.

Таким образом, появление ржавчины на пластике - это не просто косметическая проблема, а признак скрытых дефектов, которые могут привести к серьезным затратам на ремонт. Внимательное отношение к состоянию автомобиля и соблюдение рекомендаций специалистов помогут избежать неприятных сюрпризов и сохранить машину в хорошем состоянии.

