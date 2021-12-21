Почему на права лучше сдавать зимой
С другой стороны, автомобили зимой двигаются медленнее и аккуратнее, чем летом. Окружающие водители более вежливы и предупредительны, реже идут на обгон и подрезают. Учебный автомобиль, едущий по дороге со скоростью 40 км/ч, часто движется с общей скоростью потока и не вызывает лишнего раздражения. Зимой группы в автошколах не переполнены, как летом. Каждому ученику на теоретических уроках и занятиях по вождению уделяется больше внимания.
Что касается сдачи самого экзамена, то, по мнению экспертов, сдавать на права зимой не сложнее, чем в любое другое время года. Автоинструктор корректирует стиль ученика под конкретные погодные условия, поэтому к экзамену у каждого будет нужный опыт вождения.
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