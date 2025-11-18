Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Элина Градова

18 ноября 2025, 20:39

Необычные элементы на старых УАЗах – военная хитрость или просто стиль?

Многие замечали странные накладки на фарах старых УАЗов. Их назначение вызывает вопросы у автолюбителей. Разбираемся, зачем они были нужны и как работали. Оказывается, у этих деталей есть интересная история.

На старых советских внедорожниках, особенно на УАЗах, можно встретить необычные накладки на передних фарах. Для большинства водителей они выглядят как часть тюнинга или попытка придать автомобилю более суровый вид. Однако у этих деталей есть вполне практическое прошлое, о котором знают не все.

Как сообщает njcar.ru, подобные элементы назывались светомаскировочными установками, или СМУ. Их основная задача заключалась в том, чтобы сделать автомобиль менее заметным в темное время суток. Обычный свет фар хорошо виден издалека, что могло выдать местоположение техники, особенно в военных условиях. СМУ позволяли приглушить свет, направить его вниз и тем самым снизить риск обнаружения.

Комплект светомаскировочной системы включал не только крышки на основные фары, но и специальные накладки на другие световые приборы, такие как габаритные огни и стоп-сигналы. Кроме того, в салоне устанавливался переключатель, с помощью которого водитель мог выбирать один из трех режимов освещения: стандартный, частично затемненный и полностью затемненный.

В обычном режиме фары работали как всегда, но при необходимости можно было включить частичное или полное затемнение. В первом случае свет становился мягче, но дорога оставалась видимой. Во втором – лучи фар едва освещали пространство перед машиной, и видимость резко снижалась. При этом правилами были установлены ограничения по скорости: при полном затемнении разрешалось двигаться не быстрее 25 км/ч, а колоннам – до 15 км/ч. В частично затемненном режиме лимит составлял 30 км/ч, для колонн – 25 км/ч. Это было необходимо для безопасности, ведь при слабом свете водитель ориентировался в основном по силуэтам впереди и огням габаритов.

Сегодня подобные накладки можно встретить и на гражданских УАЗах, но чаще всего они используются исключительно для внешнего эффекта. Без полноценной системы управления и дополнительных элементов такие крышки не выполняют своей изначальной функции. Они лишь создают иллюзию военного стиля, но не обеспечивают маскировку, ради которой были придуманы.

История этих деталей напоминает, что даже самые простые элементы на автомобиле могут скрывать интересные технические решения, продиктованные временем и обстоятельствами.

Упомянутые марки: УАЗ, ГАЗ
