Необычные элементы на старых УАЗах – военная хитрость или просто стиль?

18 ноября 2025, 20:39
Почему на советских внедорожниках устанавливали специальные накладки на передние фары
Почему на советских внедорожниках устанавливали специальные накладки на передние фары
Многие замечали странные накладки на фарах старых УАЗов. Их назначение вызывает вопросы у автолюбителей. Разбираемся, зачем они были нужны и как работали. Оказывается, у этих деталей есть интересная история.
На старых советских внедорожниках, особенно на УАЗах, можно встретить необычные накладки на передних фарах. Для большинства водителей они выглядят как часть тюнинга или попытка придать автомобилю более суровый вид. Однако у этих деталей есть вполне практическое прошлое, о котором знают не все.
Как сообщает njcar.ru, подобные элементы назывались светомаскировочными установками, или СМУ. Их основная задача заключалась в том, чтобы сделать автомобиль менее заметным в темное время суток. Обычный свет фар хорошо виден издалека, что могло выдать местоположение техники, особенно в военных условиях. СМУ позволяли приглушить свет, направить его вниз и тем самым снизить риск обнаружения.
Комплект светомаскировочной системы включал не только крышки на основные фары, но и специальные накладки на другие световые приборы, такие как габаритные огни и стоп-сигналы. Кроме того, в салоне устанавливался переключатель, с помощью которого водитель мог выбирать один из трех режимов освещения: стандартный, частично затемненный и полностью затемненный.
В обычном режиме фары работали как всегда, но при необходимости можно было включить частичное или полное затемнение. В первом случае свет становился мягче, но дорога оставалась видимой. Во втором – лучи фар едва освещали пространство перед машиной, и видимость резко снижалась. При этом правилами были установлены ограничения по скорости: при полном затемнении разрешалось двигаться не быстрее 25 км/ч, а колоннам – до 15 км/ч. В частично затемненном режиме лимит составлял 30 км/ч, для колонн – 25 км/ч. Это было необходимо для безопасности, ведь при слабом свете водитель ориентировался в основном по силуэтам впереди и огням габаритов.
Сегодня подобные накладки можно встретить и на гражданских УАЗах, но чаще всего они используются исключительно для внешнего эффекта. Без полноценной системы управления и дополнительных элементов такие крышки не выполняют своей изначальной функции. Они лишь создают иллюзию военного стиля, но не обеспечивают маскировку, ради которой были придуманы.
История этих деталей напоминает, что даже самые простые элементы на автомобиле могут скрывать интересные технические решения, продиктованные временем и обстоятельствами.
Похожие материалы UAZ, GAZ
-
19.11.2025, 14:26
Автоэксперты объяснили как долго бензин остается пригодным для заправки
У топлива есть свой срок годности. Он может вас сильно удивить. Использование старого бензина опасно. Узнайте, какие риски существуют. Не все так просто, как кажется. Эксперты дали свои рекомендации.Читать далее
-
19.11.2025, 14:11
Как научиться идеально парковаться параллельно с первого раза без стресса
Многие водители боятся параллельной парковки. Эта статья поможет преодолеть страх. Мы разобрали процесс на простые шаги. Узнайте, как легко заехать и выехать из тесного места. Ощутите уверенность за рулем даже в сложных ситуациях.Читать далее
-
19.11.2025, 13:44
Электрический Jeep Recon 2026 года: новый внедорожник для настоящих приключений
В 2026 году на рынке появится уникальный электрический внедорожник. Jeep Recon обещает изменить представление о возможностях электрокаров вне асфальта. Модель создана для тех, кто мечтает о настоящих приключениях. Узнайте, чем удивит новинка и почему ее уже называют прорывом.Читать далее
-
19.11.2025, 13:04
Почему нельзя использовать влажные салфетки для чистки салона автомобиля
Многие считают влажные салфетки универсальным средством для уборки, но для салона авто они не подходят. Такие салфетки могут испортить кожу, экраны и ткань. Есть более безопасные решения для чистки внутри машины. Не спешите использовать бытовую химию – последствия могут быть неприятными.Читать далее
-
19.11.2025, 12:08
Почему современные автомобили массово переходят на электронный стояночный тормоз
В последние годы привычный ручник уступает место электронным системам. Почему автопроизводители массово отказываются от механики? Какие плюсы и минусы у новых решений? Разбираемся, как изменился стояночный тормоз и что это значит для водителей.Читать далее
-
19.11.2025, 09:51
Владелец в США продает советский истребитель за цену подержанного Corvette C8
Мечтали ли вы когда-нибудь стать пилотом настоящего истребителя? Один энтузиаст из Флориды воплотил эту мечту в реальность. Теперь он готов расстаться с уникальным самолетом. Цена сопоставима с популярным спорткаром. Кто решится на такую покупку?Читать далее
-
19.11.2025, 09:28
Ferrari SF90 Spider: минимализм в тюнинге суперкара как новый тренд
Многие мечтают о ярких суперкарах с агрессивным тюнингом. Но есть и те, кто ценит сдержанность. В этой статье расскажем, как Ferrari SF90 Spider удивляет минимализмом. Узнайте, почему такой подход становится все популярнее. Оцените новый взгляд на доработку эксклюзивных авто.Читать далее
-
19.11.2025, 08:34
Почему объем двигателя измеряют в литрах и как это влияет на автомобили
Почему автопроизводители всего мира перешли на литры? Как объем двигателя влияет на налоги и мощность? Узнайте, почему литры до сих пор важны для автомобилистов и что изменится с приходом электромобилей.Читать далее
-
19.11.2025, 08:16
В Подмосковье нашли идеальный ВАЗ-2114 и просят за него 1 миллион
Найдена настоящая «капсула времени». Это хэтчбек ВАЗ-2114 2006 года. Автомобиль сохранился в идеальном состоянии. Пробег у машины просто смешной. Владелец просит за нее миллион рублей. Но есть один интересный нюанс.Читать далее
-
19.11.2025, 07:56
Lamborghini готовит обновленный Urus SE, но купе-версия остается мечтой фанатов
Lamborghini меняет стратегию для Urus, делая ставку на гибрид. Купе-версия остается лишь фантазией, но тюнеры уже воплотили ее в жизнь. Виртуальные рендеры и реальные проекты вызывают споры среди автолюбителей. Ожидаются новые детали о будущем модели.Читать далее
Похожие материалы UAZ, GAZ
-
19.11.2025, 14:26
Автоэксперты объяснили как долго бензин остается пригодным для заправки
У топлива есть свой срок годности. Он может вас сильно удивить. Использование старого бензина опасно. Узнайте, какие риски существуют. Не все так просто, как кажется. Эксперты дали свои рекомендации.Читать далее
-
19.11.2025, 14:11
Как научиться идеально парковаться параллельно с первого раза без стресса
Многие водители боятся параллельной парковки. Эта статья поможет преодолеть страх. Мы разобрали процесс на простые шаги. Узнайте, как легко заехать и выехать из тесного места. Ощутите уверенность за рулем даже в сложных ситуациях.Читать далее
-
19.11.2025, 13:44
Электрический Jeep Recon 2026 года: новый внедорожник для настоящих приключений
В 2026 году на рынке появится уникальный электрический внедорожник. Jeep Recon обещает изменить представление о возможностях электрокаров вне асфальта. Модель создана для тех, кто мечтает о настоящих приключениях. Узнайте, чем удивит новинка и почему ее уже называют прорывом.Читать далее
-
19.11.2025, 13:04
Почему нельзя использовать влажные салфетки для чистки салона автомобиля
Многие считают влажные салфетки универсальным средством для уборки, но для салона авто они не подходят. Такие салфетки могут испортить кожу, экраны и ткань. Есть более безопасные решения для чистки внутри машины. Не спешите использовать бытовую химию – последствия могут быть неприятными.Читать далее
-
19.11.2025, 12:08
Почему современные автомобили массово переходят на электронный стояночный тормоз
В последние годы привычный ручник уступает место электронным системам. Почему автопроизводители массово отказываются от механики? Какие плюсы и минусы у новых решений? Разбираемся, как изменился стояночный тормоз и что это значит для водителей.Читать далее
-
19.11.2025, 09:51
Владелец в США продает советский истребитель за цену подержанного Corvette C8
Мечтали ли вы когда-нибудь стать пилотом настоящего истребителя? Один энтузиаст из Флориды воплотил эту мечту в реальность. Теперь он готов расстаться с уникальным самолетом. Цена сопоставима с популярным спорткаром. Кто решится на такую покупку?Читать далее
-
19.11.2025, 09:28
Ferrari SF90 Spider: минимализм в тюнинге суперкара как новый тренд
Многие мечтают о ярких суперкарах с агрессивным тюнингом. Но есть и те, кто ценит сдержанность. В этой статье расскажем, как Ferrari SF90 Spider удивляет минимализмом. Узнайте, почему такой подход становится все популярнее. Оцените новый взгляд на доработку эксклюзивных авто.Читать далее
-
19.11.2025, 08:34
Почему объем двигателя измеряют в литрах и как это влияет на автомобили
Почему автопроизводители всего мира перешли на литры? Как объем двигателя влияет на налоги и мощность? Узнайте, почему литры до сих пор важны для автомобилистов и что изменится с приходом электромобилей.Читать далее
-
19.11.2025, 08:16
В Подмосковье нашли идеальный ВАЗ-2114 и просят за него 1 миллион
Найдена настоящая «капсула времени». Это хэтчбек ВАЗ-2114 2006 года. Автомобиль сохранился в идеальном состоянии. Пробег у машины просто смешной. Владелец просит за нее миллион рублей. Но есть один интересный нюанс.Читать далее
-
19.11.2025, 07:56
Lamborghini готовит обновленный Urus SE, но купе-версия остается мечтой фанатов
Lamborghini меняет стратегию для Urus, делая ставку на гибрид. Купе-версия остается лишь фантазией, но тюнеры уже воплотили ее в жизнь. Виртуальные рендеры и реальные проекты вызывают споры среди автолюбителей. Ожидаются новые детали о будущем модели.Читать далее
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве
- 1 358 000 РMercedes C-класс 2010 в Москве