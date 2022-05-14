Почему на заправку «камазовских» теперь уходит меньше времени?

Монтируемая техника предназначена для проверки герметичности и заправки системы кондиционирования грузовиков хладагентом. Пока не было данного оборудования, некоторые модели КамАЗов – 53605-, 43118-, 6522 и некоторые другие – проходили операцию в цехе комплектации и сдачи автомобилей.

В принципе, все было неплохо, разве что долго - процесс заправки одного автомобиля занимал более 20 минут. Теперь же общий цикл операции не превысит 190 секунд (чуть более 3 минут) на один грузовик.

Закупить специализированное промышленное оборудование было решено в связи с увеличением плана сборки автомобилей на ГСК-1, оборудованных системой кондиционирования, и обеспечения его ритмичности. Первым делом установка проверяет систему кондиционирования КамАЗа на герметичность, после чего в автоматическом режиме запускается процесс заправки.

И уже после этого можно будет распечатать талон с результатами операции и вклеить его в контрольную карту сборки автомобиля.

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