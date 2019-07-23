Почему не крутит стартер? Причины и как исправить
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Признаки неисправности стартера
Автомобиль может не заводиться по многим причинам, но вы не ошибетесь с неработающим стартером: он не будет включаться. Еще один признак - стартер не запускает коленчатый вал двигателя. Если при попытке завести машину коленвал вращается, но слишком медленно, то двигатель не сможет «схватиться» и завестись, и это будет еще одним признаком неисправности. Когда услышите металлический скрежет при запуске ДВС, значит шестеренка бендикса не может войти в зацеп с коленвалом, виновник тот же - несрабатывающий стартер.
Основные причины, почему при запуске авто не срабатывает стартер
Может быть, причина неработающего стартера во втягивающем реле, в слабом заряде аккумулятора, слабых электроконтактах в схеме или в механической поломке. Разберем эти причины подробнее.
Для начала проверьте аккумулятор. Возможно, он разряжен, поэтому стартер не может прокрутить маховик. Многие современные сигнализации при слишком низком уровне аккумуляторной батареи блокируют цепь стартера. Подзарядите или замените аккумулятор и попробуйте завестись снова.
Стартер может отказываться работать из-за ошибки иммобилайзера, в таком случае запустите питание сразу на стартер напрямую. Если таким образом он работает без проблем, то обратитесь к официальному дилеру за заменой иммобилайзера - это гарантийный случай, или замените его самостоятельно.
Еще одна причина - контакт цепи стартера ухудшился или вовсе исчез. Проверьте провода на коррозию и силу затяжки болтов. Согласно статистике, большинство проблем со стартером случаются из-за неисправностей электрики автомобиля. Осмотрите проводку, цепь питания, закрепите болтовые соединения, проверьте целостность проводов и напряжение.
Если дело в поломке реле стартера, то осмотрите его обмотку, она может быть повреждена коротким замыканием или механическими повреждениями. Проведите диагностику и устраните проблему, затем снова попробуйте запустить стартер. Если стартер работает, но не крутит двигатель, то, скорее всего, дело во втягивающем реле. Происходит это из-за выхода из строя силового провода, который соединяет проводами стартер и реле. Замените провод, и проблема решится. Если дело в износе втулок и щеток стартера, то они также подлежат замене. Придется заменить стартер, если при помощи мультиметра вы найдете замыкание на обмотке якоря или самого стартера. Еще одна поломка, при которой придется заменить детали - это сломанная вилка бендикса, замените полностью шестерню или только ее вилку.
Часто хлопоты создает короткое замыкание в обмотке стартера. Скорее всего, причина в износе самого стартера. Изоляция проводов со временем разрушается, поэтому не исключено короткое замыкание. Если вы обнаружите короткое замыкание, то стартер придется не ремонтировать, а менять.
Еще одна причина, почему не крутит стартер - проблема с контактной группой замка зажигания. Через контакты не проходит ток, если они повреждены, поэтому стартер и не крутится. Проверяется это мультиметром: посмотрите, приходит ли ток на ЗЖ и отходит ли он от него при повороте ключа в замке. Затем не забудьте проверить предохранители контактной группы.
Если буксует муфта свободного хода, то отремонтировать стартер уже не получится, придется менять.
Если причиной неисправностей стала слетевшая возвратная пружина, то достаточно снять реле и вернуть пружину на место.
Методы аварийного запуска двигателя
Если стартер не щелкает и не подает признаки жизни, то придется заводить двигатель аварийно. Это возможно, если замкнуть его напрямую. Не советуем пользоваться этим методом, если у вас есть возможность вызвать эвакуатор или оттолкать автомобиль до ближайшего сервиса.
Включите «нейтралку» и поставьте автомобиль на «ручник», поверните ключ в замке зажигания. Снимите воздушный фильтр или другим путем доберитесь до стартера в зависимости от расположения деталей в моторном отсеке вашего автомобиля. Отсоедините фишку от контактной группы, замкните клеммы стартера металлическим предметом. Если другие запчасти исправны, аккумулятор заряжен, а провода целы, то автомобиль заведется.
Еще один аварийный метод подходит только для машин с МКПП и моноприводом на переднюю ось. Воспользуйтесь домкратом или ямой, чтобы вывесить одно из передних колес. Выверните это колесо наружу на максимум. Обмотайте колесо тросом или веревкой несколько раз, оставляя около двух метров веревки свободными. Затем включите третью передачу и поверните ключ в замке зажигания. С силой дерните трос, чтобы раскрутить колесо. Когда автомобиль заведется, сразу переключите коробку в нейтраль и подождите, когда колесо остановится.
Принцип работы стартера предельно прост, но без его полноценной работоспособности запуск двигателя невозможен. Чаще всего проблемы связаны с проводкой: с обломом проводов, рассохшейся изоляцией, слабыми контактами и т. п. В первую очередь проверьте провода и только если с ними все в порядке, приступайте к осмотру других деталей механизма.
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