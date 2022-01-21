Почему не надо верить в исчезновение штрафов через два года
Откуда ноги растут у легенды
Есть в КоАП РФ статья 31.9 и называется она «Давность исполнения постановления о назначении административного наказания». В первой ее части действительно сказано, что если в течение двух лет с момента вступления в законную силу постановления об административном наказании не было исполнено, то оно больше не подлежит исполнению.
Также есть статья 31.5 КоАП РФ, которая предусматривает возможность отсрочки и рассрочки по выплате штрафа. В первом случае, судья или другой орган, принявший решение о назначение административного наказания, может отсрочить его исполнение на месяц, если исполнить его не представляется возможным. Рассрочка же предусмотрена в случаях, когда принимается во внимание тяжелое материальное положение ответчика. Период рассрочки выплаты штрафа может составлять до 3 месяцев.
Как это работает
После получения штрафа с дорожной камеры у вас есть 10 дней на его обжалование. Например, вы можете доказать с помощью видеорегистратора, что пересекли сплошную, пропуская спецтранспорт, либо, что разметку на дороге не было видно из-за неубранного снега, а соответствующие дорожные знаки отсутствовали. Далее 60 дней даны вам на оплату штрафа.
Спустя 70 дней, если вы так и не оплатили штраф, постановление о нем передается в службу приставов (ФССП). Фактически, в этот момент постановление считается исполненным, деньги чаще всего списывают с вашего банковского счета автоматически. И те, кто внимательно читал статью 31.9 знают, что даже если вы скрываетесь два года от приставов, то выделенный на исполнение предписания срок просто не идет. Он приостанавливается до того момента, пока вы не попадетесь приставам.
Приставы вправе наложить арест на ваше имущество, если на счетах пусто. Нередко арест накладывается на автомобиль, причем ездить на нем можно. Просто вступает в силу запрет на регистрационные действия. Некоторые узнают о наличие такого ареста только при продаже машины. Снять ТС с учета и переписать на нового владельца без уплаты штрафов вам не удастся.
Когда можно не платить?
Есть ситуация, в которой вы вправе не платить штраф, но придется доказывать свою правоту через суд. В частности, если вам не пришло уведомление о штрафе, либо оно не соответствовало установленной форме – не было фото с камеры или описания места и времени фиксации нарушения. В этом случае вы вправе заявить, что не были уведомлены о нарушении, как того требует закон. В этом случае действия приставов, от которых вы и узнали о наличии штрафа, можно будет опротестовать.
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