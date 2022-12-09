Почему не надо входить зимой в поворот на нейтрали
Принципы безопасного вождения подразумевают, что водитель в любой момент может совершить маневр, позволяющий избежать ДТП: затормозить, ускориться или повернуть руль. Соблюдение второго условия возможно только при включенной передаче, когда нажатие на педаль газа позволяет менять скорость движения.
Наконец, мысль об экономии топлива при езде на нейтрали может дорого обойтись. В современных автомобилях при выжиме сцепления и включении нейтральной передачи мотор все равно потребляет топливо. Экономия по сравнению с включенной передачей настолько мала, что не стоит ради нее рисковать жизнью на зимней дороге. Включать нейтраль надо только перед полной остановкой машины.
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09.12.2022, 15:37
Автомобиль с мертвым водителем попал в ДТП
В городе Шахты Ростовской области произошло необычное ДТП. Виновник аварии умер за рулем еще до того, как его неуправляемый автомобиль врезался в уличный столб.Читать далее
-
09.12.2022, 14:23
Что будут выпускать на петербургском заводе Nissan: два возможных сценария
Глава Минпромторга Денис Мануторов сообщил сегодня, что осваивать бывший завод Nissan в Петербурге доверят АвтоВАЗу. Автоэксперт назвал два вероятных сценария возобновления производства.Читать далее
-
09.12.2022, 13:13
На «Москвиче» рассказали, сколько машин удалось собрать
Серийная сборка автомобилей «Москвич» на бывшем московском заводе Renault стартовала 23 ноября 2022 года. Сейчас на предприятии рассказали, сколько машин сошло с конвейера за прошедшие две недели.Читать далее
-
09.12.2022, 12:22
Японцы выбрали лучший автомобиль года
В Японии подвели итоги конкурса «Автомобиль года». Первое место поделили два соплатформенных кей-кара Nissan и Mitsubishi, а лучшим автомобилем иностранного бренда признали корейский кроссовер.Читать далее
-
09.12.2022, 09:23
Рынок превращается в китайский: дилеры рассказали, сколько брендов осталось в России
Российская ассоциация европейских дилеров (РОАД) рассказала, что практически все европейские, американские и корейские производители приостановили поставки новых автомобилей в нашу страну. Только 14 брендов из 60 остались на отечественном авторынке к концу года.Читать далее
-
09.12.2022, 08:53
Стало известно, кто будет осваивать бывший завод Nissan в Петербурге
В ноябре завершилась сделка по передаче российских активов Nissan Минпромторгу РФ в лице ФГУП «НАМИ». Новый собственник сразу заявил, что планирует возобновить на предприятии сборку автомобилей. Сейчас стало известно, какому производителю доверят оперативное управление.Читать далее
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