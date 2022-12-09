Почему не надо входить зимой в поворот на нейтрали

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Редакция сайта Тарантас Ньюс назвала сразу несколько причин. Речь, разумеется идет об автомобилях с механической коробкой передач. Самое главное, при вхождении в поворот автомобиль может уйти в занос, когда задние колеса потеряют сцепление с покрытием. На переднеприводных автомобилях выйти из заноса поможет открытый газ. При равномерной тяге автомобилю легче вернуться в траекторию, что предотвратит неконтролируемое скольжение и аварийную ситуацию. Если стоит нейтральная передача, водитель может не успеть поймать автомобиль. При вхождении в поворот лучше выбирать пониженную передачу, которая позволит контролировать нагрузку на двигатель и сохранять равномерную тягу.

Принципы безопасного вождения подразумевают, что водитель в любой момент может совершить маневр, позволяющий избежать ДТП: затормозить, ускориться или повернуть руль. Соблюдение второго условия возможно только при включенной передаче, когда нажатие на педаль газа позволяет менять скорость движения.

Фото: pxhere.com

Наконец, мысль об экономии топлива при езде на нейтрали может дорого обойтись. В современных автомобилях при выжиме сцепления и включении нейтральной передачи мотор все равно потребляет топливо. Экономия по сравнению с включенной передачей настолько мала, что не стоит ради нее рисковать жизнью на зимней дороге. Включать нейтраль надо только перед полной остановкой машины.

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