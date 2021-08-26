Почему не стоит покупать подержанный BMW: 8 причин
BMW – прекрасный немецкий бренд с богатой историей и легендарными автомобилями. Но в последние 10 – 20 лет что-то неуловимо изменилось. Автомобили марки разучились стареть. Они легко ломаются, детали дорогие, а стоимость работ у официальных дилеров – просто астрономическая. Расскажем о потенциальных проблемах, с которыми может столкнуться владелец подержанного баварского авто.
Проблемы с электрикой
Автомобили BMW печально известны своими электрическими проблемами. Речь идет не только о сложных устройствах типа медиасистемы. Частенько отказывают даже самые обычные электрические стеклоподъемники, загадочным образом разряжаются аккумуляторы или постоянно перегорают лампы в задних фонарях. Специалисты говорят, что корень зла часто скрывается в непродуманном дренаже. Дождевая вода попадает на контакты, и электрика начинает барахлить.
Проблемы с моторами
По образному высказыванию одного из владельцев BMW, «запуск мощного мотора каждый раз напоминает работу сапера, который должен выбрать – перерезать синий или красный провод». Внезапный отказ двигателя BMW – очень распространенная проблема, достаточно зайти на любой клубный форум. В цилиндрах появляется металлическая стружка, а цепи ГРМ рвутся. Масложор и разгерметизация системы охлаждения на фоне этого покажутся сущими пустяками.
Проблемы с рулевым управлением
По мнению опытных владельцев BMW, каждый следующий автомобиль хуже предыдущего. Несмотря, а возможно, именно из-за обилия электроники последние модели марки намного хуже рулятся по сравнению с машинами 1980-х годов. Поэтому если вы не боитесь купить подержанный автомобиль BMW, стоит присмотреться к проверенной временем классике и восстановить ее до идеального состояния. Это будет лучше, чем купить последнюю модель BMW, с которой также гарантированно возникнет масса проблем.
Проблемы с подвеской
Это наиболее известная часть проблем, особенно с учетом специфики российских дорог. У автомобилей разрушаются сайлент-блоки амортизаторов, рассыпаются ступичные подшипники, лопаются пружины и ломаются шаровые опоры, менять которые приходится вместе с малыми рычагами.
Качество сборки
негласное сокращение расходов на протяжении многих лет наносило ущерб BMW как бренду. Нередко производитель ставит более дешевые детали, из-за которых период беспроблемной службы автомобилей сокращается и зачастую ограничивается гарантийным сроком. Покупатели машин от 3 лет и старше сталкиваются с серьезными проблемами в разных узлах и агрегатах.
Стоимость запчастей и ремонта
Бытует мнение, что BMW зарабатывает больше денег на продаже запчастей, чем на продаже новых автомобилей. На форумах владельцы жалуются, что за последние 15 лет машины BMW стали ломаться чаще, а цена запчастей взлетела до небес. Работа мастеров также стоит дорого. Нормо-час в сервисе Toyota обойдется в полтора раза дешевле. В итоге, любая мелкая неисправность вылетает в копеечку.
Стоимость владения
Еще один момент, который упускают многие будущие автовладельцы. Мало купить машину, надо еще иметь возможность ее содержать. Под этим подразумевается не только заправка топливом (а моторы BMW очень прожорливые). Следует учесть расходы на страховку, регулярное ТО и, разумеется, на запчасти и ремонт.
Требовательность к обслуживанию
Автомобили BMW более остальных нуждаются в заботе и внимании. Большинство владельцев BMW воспринимают свои машины только как средство передвижения, утруждая себя лишь периодической заправкой и мойкой. Такие «наездники» не берегут автомобиль, не заботятся о его обслуживании, а увлечены лишь скоростью и динамикой. В итоге, на вторичном рынке сейчас слишком много убитых «баварцев». Надо быть настоящим профессионалом и большим специалистом по автомобилям BMW, чтобы найти среди них достойный экземпляр.
Что делать?
Выходов у настоящего фаната BMW несколько. Первый – купить новый автомобиль в салоне, но это дорогое удовольствие, позволить которое себе могут единицы. Второй – арендовать автомобиль или оформить подписку. Тоже стоит недешево, зато освобождает от проблем с обслуживанием и ремонтом. Третий – поискать среди моделей 1970 – 1990-х годов. Чем старше – тем лучше. Цена такого автомобиля в хорошем состоянии будет с годами только расти. В любом случае, перед покупкой подержанного BMW надо досконально изучить проблемы и болезни конкретной модели, поколения и даже года выпуска. Или заручиться помощью специалиста.
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