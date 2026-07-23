Заправка до краев: чем опасно игнорировать автоматическое отключение пистолета

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

23 июля 2026, 11:08

Почему нельзя доливать топливо после автоматической отсечки на АЗС

Почему нельзя доливать топливо после автоматической отсечки на АЗС

Заправка до краев: чем опасно игнорировать автоматическое отключение пистолета

Почему нельзя доливать топливо после автоматической отсечки на АЗС

Многие водители не знают о рисках при заправке. Некоторые привычки могут привести к проблемам. Важно понимать, как работает топливная система. Не все последствия заметны сразу.

Многие водители не знают о рисках при заправке. Некоторые привычки могут привести к проблемам. Важно понимать, как работает топливная система. Не все последствия заметны сразу.

Многие автомобилисты уверены, что если заправить бак до самого верха, это никак не скажется на работе машины. На первый взгляд, действительно, после полной заправки автомобиль ведет себя привычно: динамика, управляемость и торможение остаются прежними. Даже если в баке оказалось шестьдесят литров топлива, его масса незначительна по сравнению с весом автомобиля, поэтому ощутимых изменений в поведении транспорта не происходит. Незначительное увеличение расхода топлива возможно, но в повседневной эксплуатации оно практически незаметно.

Однако гораздо больше вопросов вызывает момент, когда заправочный пистолет автоматически отключается. В этот момент многие водители решают добавить еще немного бензина, чтобы заполнить бак до самой горловины. Как сообщает njcar.ru, подобная практика может привести к неприятным последствиям для топливной системы.

Современные автомобили сконструированы так, чтобы в баке всегда оставалось небольшое воздушное пространство. Это необходимо для правильной вентиляции и поддержания стабильного давления внутри. Если игнорировать автоматическую отсечку и продолжать доливать топливо, бензин может попасть в специальные трубки, предназначенные для вывода паров. В результате нарушается работа клапанов, отвечающих за безопасность, в том числе за предотвращение утечки топлива при опрокидывании машины.

Излишки бензина иногда вытекают под днище и попадают на элементы задней части автомобиля. Постепенно топливо разрушает резиновые детали и защитные оболочки проводки. Водитель может долго не замечать проблему, пока не появится характерный запах в салоне или возле машины. Особенно у старых автомобилей бензин способен вытекать через заливную горловину, если крышка закрыта неплотно или ее уплотнитель изношен. На поворотах и неровностях топливо может выплескиваться наружу, что создает дополнительную опасность.

Еще один нюанс - при заправке до автоматической отсечки сложно сразу определить, сколько топлива было залито. Итоговая сумма может вызвать вопросы, особенно если водитель не следит за показаниями колонки. В случае сомнений рекомендуется сохранять чек и при необходимости обращаться к администрации АЗС для проверки записи с камер наблюдения.

Таким образом, после автоматического отключения пистолета не стоит пытаться долить еще несколько литров. Это не только не принесет пользы, но и может привести к серьезным проблемам с топливной системой и даже к утечкам. Лучшее решение - завершить заправку после первого щелчка и плотно закрыть крышку бака.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

На что обратить внимание при выборе электросамоката для города и дачи
Mercedes-Maybach GLS 680: обновление флагмана с ИИ и уникальными деталями
60 лет с момента основания АВТОВАЗа: как менялся крупнейший автозавод России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Челябинск Сургут Ставропольский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться