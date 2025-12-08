Чем опасна привычка включать лишь габариты и как избежать штрафа

Почему нельзя ездить днем только с габаритными огнями: разъяснение для водителей

Многие водители совершают ошибку, используя габариты вместо ближнего света. Это может привести к штрафу. Важно знать, как правильно использовать световые приборы. Соблюдение правил поможет избежать неприятностей.

В последние годы на дорогах все чаще можно встретить автомобили, у которых днем включены только габаритные огни. Особенно этим грешат владельцы старых машин, как отечественных, так и зарубежных, выпущенных более десяти лет назад. Многие уверены, что этого достаточно для безопасности, однако на практике подобная привычка может привести к серьезным последствиям.

Как сообщает njcar.ru, габаритные огни предназначены исключительно для обозначения стоящего или медленно движущегося транспорта в темное время суток. Их яркость минимальна, и в дневных условиях они практически не видны другим участникам движения. Особенно опасно это на загородных трассах, где скорость выше, а видимость может резко ухудшиться из-за погодных условий или особенностей рельефа.

Многие водители по-прежнему путают габаритные огни с дневными ходовыми. В результате автомобиль становится малозаметным, что увеличивает риск аварийных ситуаций. В условиях тумана, дождя или снегопада такая ошибка может стоить жизни. Даже в ясную погоду встречный транспорт с включенными только габаритами заметить сложнее, чем с ближним светом или ДХО.

С 2005 года в России действует обязательное требование использовать ближний свет фар в светлое время суток. Это правило появилось не случайно: статистика показала, что видимость автомобиля с включенным ближним светом значительно выше, а значит, снижается вероятность ДТП. В 2010 году в ПДД появилось уточнение: допускается использование либо ближнего света, либо штатных дневных ходовых огней. Габаритные огни в этот список не входят.

Несоблюдение этого требования влечет за собой административную ответственность. За езду без ближнего света или ДХО днем предусмотрен штраф в размере 500 рублей согласно статье 12.20 КоАП РФ. Однако куда важнее помнить о безопасности: пренебрежение правилами может привести к трагедии, особенно при обгоне или на плохо освещенных участках дорог.

Чтобы избежать неприятностей, достаточно запомнить простое правило: днем всегда включайте ближний свет или дневные ходовые огни, если они есть в вашем автомобиле. Не стоит экономить на безопасности, ведь от этого зависит не только ваша жизнь, но и благополучие других участников движения.