Чем опасна привычка включать лишь габариты и как избежать штрафа

8 декабря 2025, 23:10
Почему нельзя ездить днем только с габаритными огнями: разъяснение для водителей
Почему нельзя ездить днем только с габаритными огнями: разъяснение для водителей
Многие водители совершают ошибку, используя габариты вместо ближнего света. Это может привести к штрафу. Важно знать, как правильно использовать световые приборы. Соблюдение правил поможет избежать неприятностей.
В последние годы на дорогах все чаще можно встретить автомобили, у которых днем включены только габаритные огни. Особенно этим грешат владельцы старых машин, как отечественных, так и зарубежных, выпущенных более десяти лет назад. Многие уверены, что этого достаточно для безопасности, однако на практике подобная привычка может привести к серьезным последствиям.
Как сообщает njcar.ru, габаритные огни предназначены исключительно для обозначения стоящего или медленно движущегося транспорта в темное время суток. Их яркость минимальна, и в дневных условиях они практически не видны другим участникам движения. Особенно опасно это на загородных трассах, где скорость выше, а видимость может резко ухудшиться из-за погодных условий или особенностей рельефа.
Многие водители по-прежнему путают габаритные огни с дневными ходовыми. В результате автомобиль становится малозаметным, что увеличивает риск аварийных ситуаций. В условиях тумана, дождя или снегопада такая ошибка может стоить жизни. Даже в ясную погоду встречный транспорт с включенными только габаритами заметить сложнее, чем с ближним светом или ДХО.
С 2005 года в России действует обязательное требование использовать ближний свет фар в светлое время суток. Это правило появилось не случайно: статистика показала, что видимость автомобиля с включенным ближним светом значительно выше, а значит, снижается вероятность ДТП. В 2010 году в ПДД появилось уточнение: допускается использование либо ближнего света, либо штатных дневных ходовых огней. Габаритные огни в этот список не входят.
Несоблюдение этого требования влечет за собой административную ответственность. За езду без ближнего света или ДХО днем предусмотрен штраф в размере 500 рублей согласно статье 12.20 КоАП РФ. Однако куда важнее помнить о безопасности: пренебрежение правилами может привести к трагедии, особенно при обгоне или на плохо освещенных участках дорог.
Чтобы избежать неприятностей, достаточно запомнить простое правило: днем всегда включайте ближний свет или дневные ходовые огни, если они есть в вашем автомобиле. Не стоит экономить на безопасности, ведь от этого зависит не только ваша жизнь, но и благополучие других участников движения.
Похожие материалы
-
08.12.2025, 23:17
Ford Focus: реальные причины разочарования владельцев и скрытые недостатки
Внешний вид Ford Focus до сих пор актуален. Однако владельцы сталкиваются с неожиданными трудностями. Некоторые проблемы проявляются уже на первых тысячах километров. Подробности в материале.Читать далее
-
08.12.2025, 22:42
С 9 декабря 2025 года меняются правила расчета стоимости ОСАГО
Скоро вступят в силу новые правила по ОСАГО. Изменения затронут тарифы и коэффициенты. Водителям стоит заранее ознакомиться с деталями. Не пропустите важную информацию.Читать далее
-
08.12.2025, 20:14
Владелец BMW Z4 решился на безумный апгрейд: вместо рядной шестерки — V12
BMW Z4 — классика среди спортивных купе. Но один владелец решил пойти дальше. Он задумал заменить стандартный двигатель на V12. Такой проект обещает удивить даже опытных автолюбителей. Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
08.12.2025, 20:03
Крошечный дом Camden: как компактное жилье меняет представление о комфорте и свободе
Современные реалии заставляют пересмотреть мечты о большом доме. Все больше людей выбирают компактные и мобильные решения. Tiny house становится символом свободы и простоты. Узнайте, почему этот тренд набирает обороты. Откройте для себя новый взгляд на комфорт.Читать далее
-
08.12.2025, 19:53
Уникальный Yamaha XV1000 Cafe Racer из Германии ищет нового владельца
В разделе объявлений Bike EXIF можно найти множество необычных мотоциклов. Среди них встречаются работы известных мастерских. Один из таких кастомов, созданный в Германии, теперь ищет нового хозяина. Не упустите возможность узнать подробности о редком Yamaha XV1000 Cafe Racer.Читать далее
-
08.12.2025, 16:56
Десять незаменимых вещей для кемпера которые превратят поездку в сказку
Путешествия на кемпере дарят свободу. Но комфорт создают детали. Мы собрали список важных аксессуаров. Они сделают ваш отдых незабываемым. Узнайте, что обязательно должно быть в доме на колесах, чтобы обеспечить комфорт и порядок.Читать далее
-
08.12.2025, 16:01
В России стартовали продажи автомобильных фильтров Suzutec для машин Suzuki
В России появился новый бренд автокомпонентов. Компания Suzutec начала продажи фильтров. Они предназначены для автомобилей Suzuki. Предлагаются разные типы изделий. Производитель обещает высокое качество. Гарантия на продукцию составляет один год.Читать далее
-
08.12.2025, 15:28
Столичная ГИБДД устроит массовую проверку на пешеходных переходах
В Москве готовят новую проверку. Она коснется всех участников движения. Инспекторы будут следить за водителями. Пешеходов тоже не оставят без внимания. Узнайте, где ждать патрули ГАИ и какие штрафы грозят нарушителям.Читать далее
-
08.12.2025, 12:31
Какие авто до 2,5 млн рублей не боятся ржавчины: названы лидеры
Эксперты проверили популярные автомобили. Изучалась защита кузова от коррозии. Не все модели прошли испытание. Некоторые авто совсем не имеют цинка. Узнайте, кто оказался в лидерах. Результаты могут вас сильно удивить.Читать далее
-
08.12.2025, 11:41
Эксперт объяснил почему слишком бережная езда «убивает» двигатель авто
Многие водители уверены в своей правоте. Они ездят очень аккуратно. Но это может навредить мотору. Узнайте, почему спокойная езда опасна. И как найти золотую середину. Все не так очевидно.Читать далее
Похожие материалы
-
08.12.2025, 23:17
Ford Focus: реальные причины разочарования владельцев и скрытые недостатки
Внешний вид Ford Focus до сих пор актуален. Однако владельцы сталкиваются с неожиданными трудностями. Некоторые проблемы проявляются уже на первых тысячах километров. Подробности в материале.Читать далее
-
08.12.2025, 22:42
С 9 декабря 2025 года меняются правила расчета стоимости ОСАГО
Скоро вступят в силу новые правила по ОСАГО. Изменения затронут тарифы и коэффициенты. Водителям стоит заранее ознакомиться с деталями. Не пропустите важную информацию.Читать далее
-
08.12.2025, 20:14
Владелец BMW Z4 решился на безумный апгрейд: вместо рядной шестерки — V12
BMW Z4 — классика среди спортивных купе. Но один владелец решил пойти дальше. Он задумал заменить стандартный двигатель на V12. Такой проект обещает удивить даже опытных автолюбителей. Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
08.12.2025, 20:03
Крошечный дом Camden: как компактное жилье меняет представление о комфорте и свободе
Современные реалии заставляют пересмотреть мечты о большом доме. Все больше людей выбирают компактные и мобильные решения. Tiny house становится символом свободы и простоты. Узнайте, почему этот тренд набирает обороты. Откройте для себя новый взгляд на комфорт.Читать далее
-
08.12.2025, 19:53
Уникальный Yamaha XV1000 Cafe Racer из Германии ищет нового владельца
В разделе объявлений Bike EXIF можно найти множество необычных мотоциклов. Среди них встречаются работы известных мастерских. Один из таких кастомов, созданный в Германии, теперь ищет нового хозяина. Не упустите возможность узнать подробности о редком Yamaha XV1000 Cafe Racer.Читать далее
-
08.12.2025, 16:56
Десять незаменимых вещей для кемпера которые превратят поездку в сказку
Путешествия на кемпере дарят свободу. Но комфорт создают детали. Мы собрали список важных аксессуаров. Они сделают ваш отдых незабываемым. Узнайте, что обязательно должно быть в доме на колесах, чтобы обеспечить комфорт и порядок.Читать далее
-
08.12.2025, 16:01
В России стартовали продажи автомобильных фильтров Suzutec для машин Suzuki
В России появился новый бренд автокомпонентов. Компания Suzutec начала продажи фильтров. Они предназначены для автомобилей Suzuki. Предлагаются разные типы изделий. Производитель обещает высокое качество. Гарантия на продукцию составляет один год.Читать далее
-
08.12.2025, 15:28
Столичная ГИБДД устроит массовую проверку на пешеходных переходах
В Москве готовят новую проверку. Она коснется всех участников движения. Инспекторы будут следить за водителями. Пешеходов тоже не оставят без внимания. Узнайте, где ждать патрули ГАИ и какие штрафы грозят нарушителям.Читать далее
-
08.12.2025, 12:31
Какие авто до 2,5 млн рублей не боятся ржавчины: названы лидеры
Эксперты проверили популярные автомобили. Изучалась защита кузова от коррозии. Не все модели прошли испытание. Некоторые авто совсем не имеют цинка. Узнайте, кто оказался в лидерах. Результаты могут вас сильно удивить.Читать далее
-
08.12.2025, 11:41
Эксперт объяснил почему слишком бережная езда «убивает» двигатель авто
Многие водители уверены в своей правоте. Они ездят очень аккуратно. Но это может навредить мотору. Узнайте, почему спокойная езда опасна. И как найти золотую середину. Все не так очевидно.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве