Почему нельзя поднимать дворники на ночь
Зачем поднимают дворники?
Щетки стеклоочистителя оборудованы резинками-скребками, которые в норме имеют такую мягкость, чтобы плотно прилегать к стеклу и при этом тщательно «соскребать» с него грязь и воду. Зимой из-за образования наледи, или из-за снега с дождем резинки щеток могу примерзнуть к лобовому стеклу. И их придется отдирать, либо ждать, пока лед растает – процесс в -20 не быстрый. Поднятые же вверх щетки считаются идеальным способом спасения резинок-скребков от примерзания.
Почему это плохая идея
Механизм стеклоочистителей включает в себя прижимную пружину, которая обеспечивает прилегание резинок к стеклу. Когда вы поднимаете дворники – пружина растягивается. Если вы это делаете ненадолго, чтобы помыть машину, например, то проблем не возникает. Но если вы паркуетесь в 8 вечера и оставляете машину на 12 часов с поднятыми дворниками, пружина довольно быстро растянется и перестанет прижимать резинки стеклоочистителей к лобовому стеклу.
Альтернативные способы защиты
Если народный метод борьбы с примерзанием – носки надетые на ночь на дворники – вам не подходит, то можно рассмотреть покупку специальных чехлов. Стоят они недорого, выполняют туже роль, что и носки. Вообще, можно использовать любую достаточно плотную ткань.
Кроме того, прежде чем оставить машину на ночной парковке, откройте двери на несколько минут, чтобы остудить салон и выпустить из него теплый и влажный воздух. На холодном стекле не образуется наледь и утром вы избавите себя от проблем с запотеванием.
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