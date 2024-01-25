Почему нельзя прогревать автомобиль, если никуда ехать не надо

25.01.2024, 09:29

В Улан-Баторе арестовали обоих участников огненного ДТП, чтобы они не покончили с собой

После автокатастрофы с 60-тонным газовозом, в результате которой трое погибли и десятки жителей остались на улице, полиция Улан-Батора на всякий случай задержала водителей обоих столкнувшихся автомобилей.Читать далее