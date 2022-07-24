Почему нельзя сообщать VIN-номер посторонним?

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Если владелец продает машину через специальный автомобильный портал, он обязан указан VIN-номер, который будет скрыт от всех и использован сервисом для проверки истории авто. Классифайды скрывают VIN-номера, чтобы продвигать собственные платные сервисы по проверке машин. Однако, при продаже автомобиля частным образом владельцы и раньше его скрывали. Редакция сайта Тарантас Ньюс выяснила, чем может обернуться чрезмерная открытость и к каким последствиям привести.

По большому счету, скрывать VIN-номер нет особого смысла. Его можно подсмотреть у каждого автомобиля под лобовым стеклом. Однако, если покупатель сразу просит, помимо регистрационного и VIN-номера, прислать фотографию ПТС или СТС, нужно быть осторожным. К такой уловке могут прибегать мошенники, чтобы сделать автомобиль-двойник и легализовать таким образом угнанный или незаконно ввезенный авто.

Кроме того, с помощью данных об автомобиле мошенники могут взять из дилерского центра, где обслуживался собственник, любой заказ-наряд с его персональными данными: ФИО, адресом регистрации, телефонными номерами. Поэтому лучше не спешить передавать данные ПТС и СТС, и приберечь их непосредственно до сделки купли-продажи.

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