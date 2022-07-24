Почему нельзя сообщать VIN-номер посторонним?
По большому счету, скрывать VIN-номер нет особого смысла. Его можно подсмотреть у каждого автомобиля под лобовым стеклом. Однако, если покупатель сразу просит, помимо регистрационного и VIN-номера, прислать фотографию ПТС или СТС, нужно быть осторожным. К такой уловке могут прибегать мошенники, чтобы сделать автомобиль-двойник и легализовать таким образом угнанный или незаконно ввезенный авто.
Кроме того, с помощью данных об автомобиле мошенники могут взять из дилерского центра, где обслуживался собственник, любой заказ-наряд с его персональными данными: ФИО, адресом регистрации, телефонными номерами. Поэтому лучше не спешить передавать данные ПТС и СТС, и приберечь их непосредственно до сделки купли-продажи.
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-
24.07.2022, 21:15
Группа Renault электрифицирует марку Alpine, чтобы сохранить ее имя в «вечности»
Входящий в группу Renault бренд спорткаров Alpine дает представление о своем электрическом будущем посредством концепт-кара Alpine A110 E-ternité. Он основан на спортивном автомобиле A110, но перестроен для работы на электричестве.Читать далее
-
23.07.2022, 18:29
В руководстве Volkswagen Group неожиданные изменения. Оба имени на слуху
По озвученной вчера вечером официальной информации, генеральный директор Volkswagen Герберт Дисс уходит со своего поста. У него уже есть замена – это нынешний босс Porsche Оливер Блюме.Читать далее
-
22.07.2022, 16:30
EXEED КЛЮЧАВТО Пулково открылся в Санкт-Петербурге
15 июля 2022 года в КЛЮЧАВТО стартовали продажи автомобилей китайского премиального бренда EXEED в Санкт-Петербурге. Это уже третий дилерский центр марки в портфеле автохолдинга.Читать далее
-
22.07.2022, 15:59
6 проблем при покупке автомобиля за границей
С прекращением официальных поставок новых автомобилей в России активизировались «серые» дилеры. Спрос на их услуги нынешней весной вырос вдвое по сравнению с 2021 годом. Новые машины за границей стоят существенно дешевле, чем у российских дилеров, а выбор моделей и комплектаций – богаче. Но, как и в любом деле, имеются свои подводные камни.Читать далее
-
22.07.2022, 14:59
АвтоВАЗ отгрузит дилерам 800 новеньких Lada Vesta NG
Дилеры Lada должны получить Lada Vesta в рестайлинговом варианте. Всего к отгрузке подготовили 800 автомобилей в разных типах кузова: седан и Cross-седан, а также универсал SW и SW Cross.Читать далее
-
22.07.2022, 14:12
Вслед за бензиновыми автомобилями в Европе под нож пойдут бензиновые мотоциклы
Европа всеми силами пытается отказаться от углеводородов и ископаемого топлива. Автопроизводители активно развивают линейку электрокаров, а в большинстве стран Старого Света уже запланировали полный отказ от автомобилей с традиционными ДВС, начиная с 2035 года. Следующими могут стать мотоциклы.Читать далее
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