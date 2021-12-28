Почему нельзя закрывать решетку радиатора картоном
Зачем вообще глушат радиаторную решетку?
Через решетку радиатора идет мощное поступление ледяного воздуха, особенно при движении по трассе. При прогреве двигателя естественная конвекция также ведет к тому, что поток холода устремляется в сторону начавшего теплеть двигателя. Закрыв решетку радиатора, водители перекрывают поток холода, а значит ускоряют прогрев двигателя и сокращают время его остывания после остановки.
Кому это реально нужно?
Далеко не каждой современной машине нужно дополнительное утепление, хотя некоторые автомобильные бренды даже сами выпускают фирменную защиту для радиатора, а у ряда моделей «Форд» есть регулируемые жалюзи на решетках. Есть три варианта, когда защита вам не повредит:
- Живете в холодном регионе, -40 для вас обычное дело, -50 тоже не редкость;
- Часто ездите по трассе в сильный мороз (-20 и ниже);
- У вас дизель.
Что, если не картон?
Кроме того, что картон выглядит весьма непрезентабельно, он еще и пожароопасен, поэтому его применение крайне рискованно. Если вы не хотите покупать готовые решения для закрытия решетки радиатора, то рассмотрите базальтовый картон. Цена листа 1,2х0,5м с одной фольгированной стороной обойдется вам рублей в 200, при этом базальт не горюч и размещать его в подкапотном пространстве безопасно.
Соблюдайте правила!
Главное, что вы должны запомнить – нельзя перекрывать радиаторную решетку полностью, обычно площадь закрытия составляет 2/3, а сам изолирующий материал устанавливают не ближе, чем в 3 см от радиатора.
И помните – нельзя оставлять радиаторную решетку закрытой, если наступило тепло, даже в оттепель не рекомендуется оставлять «заглушку».
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