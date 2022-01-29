Почему нельзя заправлять машину с работающим двигателем
Предположения водителей и правила АЗС
Некоторые считают, что причина в перемешивании бензина при заправке, в результате чего весь мусор со дна бензобака поднимается и может забить топливный фильтр. Это не так. Во-первых, когда вы едете по какой-нибудь проселочной дороге, то топливо вы перемешиваете намного сильнее. Во-вторых, поднятый при заправке осадок не ложится на дно моментально, вы все равно заведете двигатель и поедете раньше, чем он осядет.
Деятельность АЗС подчиняется во многом ГОСТ Р 58404–2019, а согласно его пункту 8.2.6 перед заправкой и на всем протяжении заправки двигатель выключается. Мало того, пункт 8.2.7 говорит, что сотрудники АЗС обязаны требовать от водителя соблюдения установленных правил. И если вы откажетесь заглушить двигатель, то вам могут отказать в обслуживании.
Реальные причины
Работа двигателя во время заправки нарушает правила пожарной безопасности. Даже если вам кажется это нелепым и устаревшим требованием, никто не застрахован от приезда на АЗС старой машины или излишне затюнингованной машины, из глушителя которой способны вылетать искры. Установить единое правило для всех проще, чем контролировать каждого в отдельности.
Кстати, заправка при заведенном двигателе может создать проблему и самому автомобилю, т.к. иногда приводит к ошибке ЭБУ и появлению на приборной панели сигнала «Check Engine». Если у вас нет собственного сканера, то придется ехать в сервис, чтобы там убирали предупреждение о неполадках.
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