Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

23 июня 2026, 11:11

Почему неправильная замена охлаждающей жидкости может привести к ремонту двигателя

Почему неправильная замена охлаждающей жидкости может привести к ремонту двигателя

Сладкий запах в салоне и пятна под авто: скрытые признаки того, что ваш двигатель скоро «закипит»

Почему неправильная замена охлаждающей жидкости может привести к ремонту двигателя

Многие водители забывают о важности контроля охлаждающей жидкости, хотя именно этот момент часто становится причиной серьезных поломок. Эксперты объясняют, как вовремя заметить проблему и что делать, если уровень жидкости падает. Какие ошибки чаще всего допускают владельцы авто и как их избежать - в материале.

Многие водители забывают о важности контроля охлаждающей жидкости, хотя именно этот момент часто становится причиной серьезных поломок. Эксперты объясняют, как вовремя заметить проблему и что делать, если уровень жидкости падает. Какие ошибки чаще всего допускают владельцы авто и как их избежать - в материале.

В России тысячи автовладельцев ежегодно сталкиваются с перегревом двигателя из-за банального недосмотра за системой охлаждения. Проблема кажется мелкой, но последствия могут быть крайне неприятными: от дорогостоящего ремонта до полной замены мотора. Особенно актуально это стало в последние годы, когда стоимость запчастей и работ выросла, а многие сервисы перегружены.

Контроль уровня охлаждающей жидкости - простая, но часто игнорируемая процедура. Большинство современных автомобилей оснащены датчиками, однако они не всегда вовремя сигнализируют о проблеме. Жидкость может уходить незаметно: через микротрещины, диффузию через пластик или из-за повреждений шлангов. Если под машиной появились цветные пятна или в салоне ощущается сладковатый запах, это тревожный сигнал. Причиной могут быть даже укусы грызунов, которые повреждают патрубки.

Проверять уровень охлаждающей жидкости рекомендуется каждые 15-30 тысяч километров, а при активной эксплуатации - чаще. Делать это нужно только на холодном двигателе: при открытии крышки горячего бачка можно получить серьезные ожоги. Если уровень ниже минимума, важно не просто долить жидкость, а найти причину утечки. Иногда виновата водяная помпа или прокладка головки блока цилиндров.

Сама жидкость - это не просто вода, а сложная смесь с антикоррозийными и антифризными добавками. Производители автомобилей четко указывают, какой тип использовать: G11, G12, G13 и другие. Смешивать разные типы нельзя - это может привести к выпадению осадка и потере защитных свойств. В экстренной ситуации допустимо долить только чистую воду, но после этого обязательно восстановить правильную пропорцию с концентратом.

Если на приборной панели загорелся красный индикатор охлаждающей жидкости, продолжать движение опасно. Нужно остановиться, дать мотору остыть и проверить уровень. При необходимости - долить жидкость или воду, но не открывать крышку на горячем двигателе. Если проблема повторяется, без визита в сервис не обойтись.

Зимой важно помнить о риске замерзания: если в системе недостаточно антифриза, жидкость может превратиться в лед уже при -20°C. Для средней полосы России рекомендуется использовать смесь, рассчитанную на морозы до -25°C. Проверить уровень защиты можно простым тестером, который продается на любой заправке.

По информации специалистов, регулярная замена охлаждающей жидкости требуется примерно раз в 100 тысяч километров, но точные сроки зависят от марки и модели авто. Важно использовать только дистиллированную воду для разбавления концентрата - обычная из-под крана приводит к образованию накипи. В современных автомобилях система охлаждения рассчитана на долгий срок службы, но только при условии правильного обслуживания. Несоблюдение этих простых правил может обернуться серьезными затратами и потерей гарантии.

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