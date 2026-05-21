Главные ошибки: Что важно знать при выборе масла для подержанных дизелей

Почему неправильное моторное масло ускоряет износ дизельных Renault и коммерческих авто

В условиях интенсивной эксплуатации коммерческих автомобилей и дизельных Renault выбор моторного масла становится критически важным. Ошибки при подборе смазки могут привести к ускоренному износу двигателя и дорогостоящему ремонту. Эксперты объясняют, на что обращать внимание владельцам таких машин.

В условиях интенсивной эксплуатации коммерческих автомобилей и дизельных Renault выбор моторного масла становится критически важным. Ошибки при подборе смазки могут привести к ускоренному износу двигателя и дорогостоящему ремонту. Эксперты объясняют, на что обращать внимание владельцам таких машин.

Владельцы коммерческих автомобилей и дизельных Renault сталкиваются с проблемой, которая может обернуться серьёзными затратами, — неправильный выбор моторного масла. В условиях, когда коммерческий транспорт ежедневно преодолевает большие расстояния и работает на пределе возможностей, качество и соответствие смазки требованиям производителя становятся не просто рекомендацией, а необходимостью.

Особое внимание к подбору масла должны уделять те, кто эксплуатирует пикапы, фургоны и микроавтобусы. В отличие от легковых машин, коммерческие авто работают в более жёстких условиях, что ускоряет износ двигателя. Если смазка не соответствует спецификациям, это может привести к преждевременному выходу из строя силового агрегата и дорогостоящему ремонту.

На примере дизельных моделей Renault ситуация становится особенно показательной. На российском рынке представлены не только легковые автомобили, но и широкий спектр коммерческого транспорта этой марки — от «каблучков» до микроавтобусов. Для большинства подержанных дизельных Renault требуется масло с допуском RN 0720, который введён с 2007 года и ориентирован на современные моторы с сажевым фильтром (DPF). Такие масла относятся к классу Low SAPS (малозольные), что означает пониженное содержание сульфатной золы, фосфора и серы. Это важно для продления срока службы фильтра и самого двигателя.

Однако не всё так однозначно. Масла с допуском RN 0720 не подходят для старых дизельных моторов Renault без сажевого фильтра, например, 1.9 dTi. Исключение составляют двигатели серии K9K (1.5 dCi), устанавливаемые на Laguna III (до октября 2008 года) и Kangoo II (до июня 2008 года): даже без DPF они допускают использование RN 0720.

После ухода западных брендов с российского рынка вопрос поиска подходящего масла стал особенно актуальным. Тем не менее, сегодня найти малозольную синтетику с нужными характеристиками не составляет труда. Например, масло Primus RN-LA 5W-30 от Lubex (Турция) разрабатывалось специально для моторов Renault и подходит как для дизельных, так и для бензиновых двигателей, включая те, что оснащены современными сажевыми фильтрами.

Эксперты подчёркивают: экономия на моторном масле или выбор неподходящего продукта может привести к ускоренному износу двигателя, засорению сажевого фильтра и увеличению расходов на обслуживание. Важно внимательно изучать рекомендации производителя и не ориентироваться только на цену или известность бренда.

В 2026 году на рынке России сохраняется широкий выбор масел, соответствующих допуску RN 0720. Однако важно помнить: не каждое масло с нужной вязкостью подойдёт для конкретного двигателя. Ключевым критерием остаётся соответствие техническим требованиям Renault. Судя по имеющимся данным, грамотный подход к выбору смазки позволяет не только продлить ресурс двигателя, но и снизить риск дорогостоящих поломок, что особенно актуально для владельцев коммерческого транспорта и подержанных дизельных Renault.