Антифриз‑подделка: как не убить двигатель за 500 рублей. 3 простых теста на качество

1 июня 2026, 11:24
Почему неправильный антифриз может привести к серьезным поломкам двигателя
Почему неправильный антифриз может привести к серьезным поломкам двигателя
Мало кто задумывается, что экономия на охлаждающей жидкости может обернуться дорогостоящим ремонтом. Специалисты объяснили, какие ошибки чаще всего допускают водители при выборе антифриза и почему цвет жидкости не гарантирует ее качество. Какие признаки указывают на подделку, как проверить состав в домашних условиях и как экстренно заменить, если тип залитого антифриза неизвестен - в материале.
Вопрос выбора антифриза для автомобиля сегодня актуален как никогда: от качества охлаждающей жидкости напрямую зависит срок службы двигателя и всей системы охлаждения. Российские автомобилисты часто сталкиваются с подделками и некачественными составами, что может привести к серьезным поломкам и дорогостоящему ремонту. Как пишет Автовзгляд, эксперты ГК «АвтоСпецЦентр» предупреждают: ориентироваться только на цену или цвет жидкости - опасная ошибка.
Дешевые антифризы нередко содержат вместо этиленгликоля метанол или агрессивные кислоты, что может вызвать коррозию, разрушение прокладок и даже перегрев мотора. Цвет жидкости - всего лишь маркетинговый ход, который не отражает ни состав, ни совместимость с заводским антифризом. Настоящий продукт можно отличить по упаковке: на ней должны быть четко указаны состав, дата производства, номер партии, а также контакты производителя. Любые признаки осадка, расслоения или неоднородности - повод отказаться от покупки.
Для проверки качества специалисты советуют простой тест: налить немного антифриза в металлическую емкость и довести до кипения. Качественный этиленгликолевый состав закипает примерно при 108 градусах и не поддерживает горение. Если при поднесении спички к пару возникает вспышка - такой продукт использовать нельзя. Еще один способ - добавить треть чайной ложки пищевой соды: если жидкость начинает пениться, значит, в составе есть кислота, и такой антифриз опасен для системы охлаждения.
Особое внимание стоит уделять совместимости жидкостей. Смешивание антифризов разных стандартов (например, G11 и G12) или разных производителей может привести к химической реакции между присадками, что разрушает антикоррозийные свойства и ускоряет износ деталей. Если тип залитой жидкости неизвестен, специалисты рекомендуют полностью промыть систему и заменить антифриз на новый. В экстренных случаях допустимо использовать лобридные составы (G12++/G13), которые считаются универсальными и не конфликтуют с большинством других типов.
Водителям стоит помнить: экономия на охлаждающей жидкости может обернуться серьезными затратами на ремонт. Как отмечают эксперты, подделки чаще встречаются в сегменте дешевых товаров, а отсутствие четкой маркировки и информации о производителе - тревожный сигнал. Важно не только правильно выбрать антифриз, но и следить за состоянием системы охлаждения, чтобы избежать неприятных сюрпризов на дороге. Кстати, вопросы безопасности и технических нюансов выбора расходников для авто регулярно становятся предметом обсуждения среди автолюбителей, как это было в материале о новых требованиях к системам блокировки запуска двигателя - подробнее об этом можно узнать в разборе изменений для водителей и перевозчиков.
Для справки: современные антифризы делятся на несколько классов - G11, G12, G12+, G12++, G13. Каждый из них отличается составом и набором присадок. Использование неподходящего типа может привести к выпадению осадка, закупорке каналов и потере антикоррозийных свойств. По информации Российская Газета, при выборе охлаждающей жидкости важно учитывать рекомендации производителя автомобиля и не смешивать продукты разных стандартов без уверенности в их совместимости. Это позволит избежать лишних проблем и продлить срок службы двигателя.
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