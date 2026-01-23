Автосалоны удивили покупателей — что происходит с ценами на рынке

23 января 2026, 13:18
Вопрос снят: почему новые автомобили в России резко подорожали в январе 2026 года
В начале 2026 года цены на новые авто в России неожиданно выросли. Причины не ограничиваются только налогами. Эксперты раскрывают неожиданные детали. Что ждет покупателей дальше - интрига сохраняется.
В январе 2026 года российские автолюбители столкнулись с неприятным сюрпризом: стоимость новых автомобилей заметно увеличилась. Практически все крупные дилеры обновили свои прайс-листы, и теперь покупка машины стала ощутимо дороже. По информации «Российской Газеты», рост цен затронул более тридцати автомобильных брендов, а среднее подорожание составило около двух процентов.
Однако, если присмотреться внимательнее, становится ясно: дело не только в формальном увеличении налога на добавленную стоимость. Дилеры отмечают, что нынешнее повышение - лишь верхушка айсберга. В ближайшие месяцы ситуация может стать еще более напряженной для тех, кто планирует покупку нового авто.
Директор по розничным продажам одной из крупнейших автомобильных групп страны Илья Петров объяснил, что корректировка цен пока не полностью отражает влияние изменений в расчете утилизационного сбора. Этот фактор, по его словам, способен внести еще больший вклад в удорожание машин, особенно импортных.
Коммерческий директор сети дилерских центров Александр Шапринский добавил, что в течение года отечественные автомобили могут подорожать на 5-10 процентов. Китайские марки, которые в последние годы активно завоевывают российский рынок, рискуют прибавить в цене до 20 процентов. А вот автомобили, ввозимые по параллельному импорту, могут подскочить в цене вплоть до 50 процентов. Такая перспектива выглядит пугающе для многих покупателей.
Эксперты сходятся во мнении: дальнейшее развитие событий будет зависеть от целого ряда факторов. Среди них - плановая индексация цен, повышение НДС до 22 процентов, новые тарифы утилизационного сбора на импортируемые автомобили, а также колебания валютного курса и нестабильная геополитическая обстановка. Каждый из этих пунктов способен в любой момент изменить правила игры на рынке.
Пока же автосалоны фиксируют снижение интереса к новым автомобилям. Покупатели все чаще откладывают решение о покупке, ожидая, что ситуация прояснится. Но дилеры предупреждают: ждать снижения цен не стоит. Наоборот, вероятность дальнейшего роста остается высокой.
В такой ситуации российским автолюбителям остается только внимательно следить за новостями и быть готовыми к новым сюрпризам от рынка. Как поведут себя цены в ближайшие месяцы - вопрос, который волнует всех, кто мечтает о новом автомобиле.
