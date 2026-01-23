Автосалоны удивили покупателей — что происходит с ценами на рынке

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

23 января 2026, 13:18

Вопрос снят: почему новые автомобили в России резко подорожали в январе 2026 года

Вопрос снят: почему новые автомобили в России резко подорожали в январе 2026 года

Автосалоны удивили покупателей — что происходит с ценами на рынке

Вопрос снят: почему новые автомобили в России резко подорожали в январе 2026 года

В начале 2026 года цены на новые авто в России неожиданно выросли. Причины не ограничиваются только налогами. Эксперты раскрывают неожиданные детали. Что ждет покупателей дальше - интрига сохраняется.

В начале 2026 года цены на новые авто в России неожиданно выросли. Причины не ограничиваются только налогами. Эксперты раскрывают неожиданные детали. Что ждет покупателей дальше - интрига сохраняется.

В январе 2026 года российские автолюбители столкнулись с неприятным сюрпризом: стоимость новых автомобилей заметно увеличилась. Практически все крупные дилеры обновили свои прайс-листы, и теперь покупка машины стала ощутимо дороже. По информации «Российской Газеты», рост цен затронул более тридцати автомобильных брендов, а среднее подорожание составило около двух процентов.

Однако, если присмотреться внимательнее, становится ясно: дело не только в формальном увеличении налога на добавленную стоимость. Дилеры отмечают, что нынешнее повышение - лишь верхушка айсберга. В ближайшие месяцы ситуация может стать еще более напряженной для тех, кто планирует покупку нового авто.

Директор по розничным продажам одной из крупнейших автомобильных групп страны Илья Петров объяснил, что корректировка цен пока не полностью отражает влияние изменений в расчете утилизационного сбора. Этот фактор, по его словам, способен внести еще больший вклад в удорожание машин, особенно импортных.

Коммерческий директор сети дилерских центров Александр Шапринский добавил, что в течение года отечественные автомобили могут подорожать на 5-10 процентов. Китайские марки, которые в последние годы активно завоевывают российский рынок, рискуют прибавить в цене до 20 процентов. А вот автомобили, ввозимые по параллельному импорту, могут подскочить в цене вплоть до 50 процентов. Такая перспектива выглядит пугающе для многих покупателей.

Эксперты сходятся во мнении: дальнейшее развитие событий будет зависеть от целого ряда факторов. Среди них - плановая индексация цен, повышение НДС до 22 процентов, новые тарифы утилизационного сбора на импортируемые автомобили, а также колебания валютного курса и нестабильная геополитическая обстановка. Каждый из этих пунктов способен в любой момент изменить правила игры на рынке.

Пока же автосалоны фиксируют снижение интереса к новым автомобилям. Покупатели все чаще откладывают решение о покупке, ожидая, что ситуация прояснится. Но дилеры предупреждают: ждать снижения цен не стоит. Наоборот, вероятность дальнейшего роста остается высокой.

В такой ситуации российским автолюбителям остается только внимательно следить за новостями и быть готовыми к новым сюрпризам от рынка. Как поведут себя цены в ближайшие месяцы - вопрос, который волнует всех, кто мечтает о новом автомобиле.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Две сенсационные премьеры Volvo: кроссовер EX60 и EX60 Cross Country
Владение LADA Iskra: сколько реально стоит месяц за рулем нового седана
FAW Bestune готовит локализацию моделей Т90, В70 и нового Т77 для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ленинградская область Уссурийск Самара
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться