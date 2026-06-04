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Автор: Мария Степанова

4 июня 2026, 20:08

Почему новые Chery, Haval и Geely в Казахстане и Беларуси дешевле, чем в России

Почему новые Chery, Haval и Geely в Казахстане и Беларуси дешевле, чем в России

Почему Chery, Haval и Geely в России на 20–30% дороже, чем в Казахстане и Беларуси: детальный разбор

Почему новые Chery, Haval и Geely в Казахстане и Беларуси дешевле, чем в России

В последние годы цены на новые автомобили Chery, Haval и Geely в Казахстане и Беларуси заметно ниже, чем в России. Разбираемся, какие налоги, сборы и дилерские наценки формируют такую разницу, и почему российским покупателям приходится платить больше.

В последние годы цены на новые автомобили Chery, Haval и Geely в Казахстане и Беларуси заметно ниже, чем в России. Разбираемся, какие налоги, сборы и дилерские наценки формируют такую разницу, и почему российским покупателям приходится платить больше.

Разница в стоимости новых автомобилей Chery, Haval и Geely между Россией, Казахстаном и Беларусью стала особенно заметна в последние месяцы. Покупатели обращают внимание: в этих странах те же модели стоят на сотни тысяч рублей дешевле. Это не просто рыночная аномалия, а результат работы налоговой системы, системы сборов и национальной политики дилеров.

К примеру, Haval Jolion в комплектации с механической коробкой передач в Беларуси продаётся примерно за 1,6 миллиона рублей, тогда как в России стартовая цена составляет 2 миллиона. Geely Monjaro в Казахстане можно купить за 2,8 миллиона, а в российских автосалонах — не менее чем за 4,3 миллиона. Chery Tiggo 7 Pro в Казахстане обойдётся в 2,1 миллиона, а в России — от 2,7 миллиона. Такая разница заставляет задуматься о её причинах.

Главный фактор — утилизационный сбор. В России он действует давно и постоянно увеличивается. Для кроссоверов с двигателем от двух до трёх литров утильсбор может стоить миллионы рублей — почти столько же, сколько сам автомобиль в Китае. В Казахстане этот сбор есть, но его размер в разы меньше, а в Беларуси для физических лиц он минимален. Как только машина пересекает российскую границу, к её цене автоматически добавляется этот обязательный платёж.

Второй критический момент — налоги и пошлины. Несмотря на то, что Россия, Казахстан и Беларусь входят в Евразийский экономический союз, налоговые ставки различаются. В Казахстане НДС составляет 12%, а в России — 20%. Импортные пошлины и акцизы на многие модели в этих странах ниже, а в Беларуси государство иногда сдерживает рост цен с помощью субсидий. В России же к стоимости автомобиля добавляются таможенное оформление, НДС, акциз на мощность двигателя — всё это увеличивает итоговую цену для покупателя.

Третий фактор — политика автосалонов. В России дилеры часто навязывают дополнительные услуги: коврики, антикоррозийную обработку, сигнализацию, страховку, кредитные продукты. Если покупатель отказывается от кредита и платит наличными, цена может вырасти ещё на несколько сотен тысяч рублей. В Казахстане и Беларуси такой схемы практически нет: покупатель платит ровно ту сумму, которая указана на ценнике, без скрытых доплат.

Попытки купить автомобиль в Казахстане или Беларуси и пригнать его в Россию редко оказываются выгодными. При пересечении границы применяются российские утилизационные сборы, требуется пройти таможню, оплатить НДС и акциз, установить систему ГЛОНАСС. В результате все преимущества низких цен исчезают. Кроме того, официальные дилеры в России могут и не предоставить гарантийное обслуживание таких машин.

Судя по имеющимся данным, разница в ценах обусловлена не только налоговой политикой, но и особенностями работы дилеров. Пока в России сохраняется высокий утильсбор, высокая налоговая нагрузка, а автосалоны продолжают навязывать дополнительные услуги, стоимость новых автомобилей будет выше, чем у соседей. Российским покупателям важно внимательно изучать условия покупки и учитывать все скрытые платежи. По данным аналитиков, в 2026 году средняя разница в цене на китайские автомобили между Россией и Казахстаном может составить 20–30%. Это создаёт дополнительную мотивацию для реформирования системы сборов и регулирования дилерских цен.

Упомянутые модели: Chery Tiggo 7 Pro (от 1 479 000 Р), Haval Jolion (от 1 259 000 Р), Geely Monjaro
Упомянутые марки: Chery, Haval, Geely
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