Старый «немец» или новый «китаец»: стоит ли гнаться за европейским «премиумом» в 2026-м году

21 мая 2026, 19:31
Почему новые китайские автомобили вытесняют подержанный европейский премиум в России
В 2026 году российский рынок автомобилей меняется: новые китайские модели становятся все более привлекательными на фоне дорогого обслуживания подержанных европейских премиум-авто. Как изменились цены и что выгоднее для покупателя - разбираемся с экспертами.
Российский авторынок в 2026 году переживает заметную трансформацию: привычные ориентиры меняются, а покупатели всё чаще выбирают между новым китайским автомобилем и подержанным премиум-класса. Причина проста – стоимость владения и риски, связанные с ремонтом, становятся определяющими факторами для большинства автолюбителей.
По словам Александра Петрова, директора департамента по работе с партнёрами СТО Uremont, приемлемым выбором для тех, кто хочет сэкономить бюджет и минимизировать риски, становится новый китайский автомобиль стоимостью около 1,5 млн рублей. В то время как за эти деньги на рынке подержанных машин можно найти разве что BMW 1 Series (F20) с пробегом под 200 тысяч километров, а о более статусных моделях вроде BMW 5 Series (F10) и речи не идёт. Даже при бережной эксплуатации такие автомобили требуют серьёзных вложений: только на устранение возрастных проблем (износ цепи ГРМ, устаревшие патрубки, люфты подвески) в первый год уйдёт не менее 150–200 тысяч рублей.
С Mercedes-Benz ситуация ещё сложнее: за 1,5 млн рублей доступен только A-класс (W176), но к пробегу в 200 тысяч километров моторы M270 и M274 начинают системно расходовать масло, а стоимость оригинальных запчастей у «Мерса» сегодня одна из самых высоких. Любой серьёзный ремонт может обойтись в 20–30% от цены самого автомобиля, что делает поддержание премиального авто крайне затратным.
Петров предлагает альтернативу: это новый «китаец» без крупных непредвиденных расходов. Если же хочется именно немецкого значка на капоте, стоит понимать: это уже нерациональный выбор, а хобби, требующее отдельного финансового резерва и, возможно, приобретения ещё одного бюджетного автомобиля.
Однако даже среди китайских моделей за 1,5 млн рублей выбор становится всё скромнее. На рынке ещё встречаются такие варианты, как Changan Alsvin, SWM G01F, G05 Pro, Bestune T77, Livan X3 Pro, JAC JS3, BAIC U5 Plus, но уже в начале года средняя цена на новый «китаец» превысила 2 млн рублей, и тенденция к росту сохраняется.
Рост цен на автомобили и их обслуживание в России обусловлен сразу несколькими факторами: инфляцией, высокими ставками по автокредитам и политикой в области утилизационного сбора. В результате, чтобы купить подержанный престижный «европеец», полутора миллионов уже недостаточно — бюджет должен быть выше из-за итоговых расходов на ремонт и нестабильное обслуживание.
По данным аналитиков, цены на легковые автомобили среднего возраста в России продолжают расти, доля новых машин из КНР уже составляет 40% от всех продаж. При этом стоимость ремонта европейских моделей увеличивается из-за нехватки оригинальных запчастей и роста цен на услуги. В итоге выбор между новым «китайцем» и подержанным «немцем» становится не только вопросом статуса, но и существенной экономией семейного бюджета.
В этой массовой потребительской ситуации новые китайские автомобили выигрывают за счёт более предсказуемых расходов, но и они становятся всё менее доступными. Как отмечают эксперты, ситуация на рынке напоминает недавние перемены, когда китайские автогиганты начали активно осваивать Европу, а российские покупатели столкнулись с новыми вызовами. Подробнее об этом можно узнать в соответствующем материале о влиянии китайских брендов на российский автопром .
