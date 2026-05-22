Автор: Мария Степанова

22 мая 2026, 15:59

Почему новые китайские и отечественные авто теряют спрос на фоне роста рынка б/у

Оцинкованный капот против ржавых «Жигулей»: почему в 2026 году выбирают авто с пробегом

В 2026 году российский рынок новых автомобилей столкнулся с неожиданным спадом интереса к «новому китайскому» и «новому отечественному» сегментам. Причина - несоответствие цены и реального качества, что подталкивает покупателей к активному поиску подержанных машин. Почему это важно для всех, кто планирует обновить авто - разбираемся в деталях.

Снижение интереса к новым автомобилям из Китая и России стало одним из главных трендов 2026 года. Покупатели всё чаще отказываются от покупки «нового китайца» и «нового отечественного» транспорта, учитывая, что заявленная стоимость не оправдывает реальное качество. На этом фоне вторичный рынок продолжает расти, а машины с пробегом становятся всё более востребованными.

Эксперты отмечают, что разговоры о кредитах, ключевых ставках и утилизационных сборах отходят на второй план. Продажи автомобилей стабильно меняются из месяца в месяц.

Российский автолюбитель — человек с опытом и требовательным взглядом. Его сложно обмануть разрекламированными новинками: если машина не соответствует ожиданиям по качеству, сарафанное радио быстро разнесёт негативные отзывы. Особенно это касается китайских моделей, которые, несмотря на активное продвижение, не дотягивают до стандартов, заданных японскими, корейскими и европейскими брендами. Одним из основных требований является коррозионная стойкость кузова.

Показательный пример — корейский автомобиль, который после наезда на бетонное ограждение простоял всю зиму с повреждённым лакокрасочным покрытием. Несмотря на отсутствие обработок и моек, оцинкованный капот не имеет ни одной ржавой точки. Отсюда видно, почему такие машины пользуются устойчивым спросом на вторичном рынке: их готовы покупать даже по высокой цене, если состояние достойное.

В то же время у китайских моделей и отечественных «Жигулей» ситуация с коррозией ещё хуже. Владельцы опасаются, что после аналогичных повреждений металл быстро покроется ржавчиной, а ремонт потребует значительных затрат. Именно поэтому автомобили с проверенной репутацией, такие как Kia, разлетаются на рынке б/у, в то время как новые китайские и российские машины остаются невостребованными.

В заключение важно добавить несколько фактов: по данным аналитиков, средний возраст автомобилей в России продолжает расти, доля новых машин в общем объёме продаж снижается. Это может свидетельствовать о том, что покупатели всё чаще делают ставку на проверенные модели, а не на сомнительные новинки. Для рынка это сигнал: без реального улучшения качества и адекватной ценовой политики новые китайские и отечественные автомобили вряд ли смогут вернуть доверие российских водителей.

Стоит отметить, что подобная тенденция наблюдается не только в России. Как показал опыт европейских рынков, у китайских автогигантов возникают проблемы с доверием и восприятием качества. Подробнее о том, как китайские производители осваивают Европу и что это значит для российского автопрома, можно узнать в соответствующем материале о новых вызовах для автопрома России .

Упомянутые марки: KIA, Chery, Geely, Haval
Похожие материалы Киа, Чери, Джили, Хавейл

