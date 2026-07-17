Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

17 июля 2026, 21:04

Почему новые шины не сразу обеспечивают максимальное сцепление с дорогой

Почему новые шины не сразу обеспечивают максимальное сцепление с дорогой

Что происходит с новыми шинами после шиномонтажа и почему эксперты советуют обкатку

Почему новые шины не сразу обеспечивают максимальное сцепление с дорогой

После установки новых шин многие замечают изменения в управляемости и сцеплении. Это не случайность: производители рекомендуют особый режим езды в первые сотни километров. Разбираемся, почему это важно именно сейчас и как избежать ошибок.

После установки новых шин многие замечают изменения в управляемости и сцеплении. Это не случайность: производители рекомендуют особый режим езды в первые сотни километров. Разбираемся, почему это важно именно сейчас и как избежать ошибок.

Установка нового комплекта шин часто сопровождается неожиданными ощущениями от руля: автомобиль кажется менее послушным, а сцепление с дорогой — не таким надёжным, как ожидалось. Это не субъективное впечатление, а объективный этап, связанный с особенностями производства и химическим составом новых покрышек. В первые дни эксплуатации шины действительно не раскрывают весь свой потенциал, и это важно учитывать при вождении.

Причина кроется в технологическом процессе. После вулканизации на поверхности протектора остаётся тонкий слой технологических смазок и разделительных составов, которые используются для лёгкого извлечения шины из пресс-формы. Пока этот слой не сотрётся, сцепление с дорогой будет ниже обычного. Поэтому производители настоятельно рекомендуют избегать резких манёвров, агрессивного торможения и высоких скоростей в течение первых 500–800 километров пробега.

В этот период важно соблюдать увеличенную дистанцию до впереди идущих машин, не входить в повороты на пределе возможностей и не провоцировать аварийные ситуации. Особенно критично это для зимних шин, а для шипованных — вдвойне: шипы должны «приработаться» к протектору, иначе они могут быстро расшататься или даже выпасть. Для таких шин в первые 100 километров рекомендуется не превышать скорость 50 км/ч.

Ещё один важный нюанс — давление в шинах. Если оно не соответствует норме, покрышки начинают неравномерно изнашиваться уже в начале эксплуатации. Это может привести к сокращению срока службы и даже к перегреву. Эксперты советуют проверять давление хотя бы раз в неделю, особенно сразу после замены комплекта.

Не стоит забывать и о повторной протяжке колёсных гаек. После шиномонтажа колёса могут немного «усесться» на ступице, поэтому через 30–60 километров пробега рекомендуется проверить затяжку. Эта простая процедура напрямую влияет на безопасность движения.

Вопрос обкатки новых шин часто вызывает споры среди водителей. Однако практика и рекомендации производителей подтверждают: этот этап действительно необходим. Пока остатки производственных составов не сотрутся, шина не сможет обеспечить максимальное сцепление и стабильность. Важно помнить, что новый комплект шин — это существенные расходы, и правильная эксплуатация в первые дни поможет продлить их ресурс.

В целом, грамотная обкатка шин — это не пережиток прошлого, а важная часть современной эксплуатации автомобиля. Соблюдение простых правил в первые сотни километров позволяет не только повысить безопасность, но и сэкономить на преждевременной замене покрышек. Особенно актуально это в условиях роста цен, когда стоимость комплекта шин ощутимо влияет на ежемесячный бюджет семьи.

Для тех, кто интересуется подключением автомобильных компонентов, будет полезно узнать, как некоторые двигатели проезжают миллионы километров и что влияет на их ресурс - подробнее об этом можно прочитать в материалах о ресурсах моторов и экспертных оценках .

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