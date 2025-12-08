Lexus LFA на электротяге и гибридный V8 Toyota GR GT – неожиданный обмен технологиями

Почему новый Lexus LFA стал электрокаром, а Toyota GR GT получила гибридный V8

Lexus удивляет: культовый LFA возвращается в виде электрокара. Toyota GR GT получает долгожданный гибридный V8. Почему бренды выбрали такие разные пути? В чем логика этих решений – интрига сохраняется. Подробности о новых флагманах японских марок читайте далее.

Автомобильная индустрия вновь удивлена: Lexus готовит второе поколение легендарного суперкара LFA, но на этот раз это будет полностью электрическая модель. Параллельно Toyota решила оснастить свой концептуальный спортивный автомобиль GR GT новейшим гибридным двигателем V8 с двойным турбонаддувом объёмом 4,0 литра. Такой неожиданный «обмен» технологиями между брендами внутри Toyota Motor Corporation вызывает много вопросов у экспертов и поклонников.

Многие ожидали, что именно LFA унаследует традиции и получит мощный бензиновый двигатель, ведь первое поколение прославилось атмосферным V10 и уникальным звуком. Однако инженеры решили иначе: флагманский Lexus станет электрокаром, а более «приземлённый» GR GT получит тот самый гибридный силовой агрегат, о котором мечтают фанаты. Как отмечает издание autoevolution, этот шаг выглядит парадоксальным, поскольку обычно самые передовые технологии сначала дебютируют на топовых моделях.

Интересно, что гибридная установка для GR GT сочетает классическую мощь V8 с современными электрическими технологиями. Такой тандем обещает не только впечатляющую динамику, но и повышенную эффективность расхода топлива. В то же время новая LFA, по слухам, получит несколько электромоторов и сможет разгоняться до 100 км/ч за считанные секунды. Ожидается, что её ходовые характеристики будут не хуже, чем у европейских конкурентов.

Поклонники гадают о причинах таких решений. Вероятно, Lexus стремится подчеркнуть экологичность и инновационность премиального бренда, создавая образ будущего. Toyota же, напротив, хочет сохранить драйв и эмоции от двигателя внутреннего сгорания для своих спортивных моделей, модернизируя их с помощью гибридных технологий. Такой подход может привлечь как ценителей классики, так и сторонников инноваций.

Подробные характеристики и точные даты выхода пока не раскрываются. Ожидается, что электрический Lexus LFA второго поколения представят в ближайшие два года, а гибридный Toyota GR GT может появиться на рынке ещё раньше. Оба автомобиля уже вызывают ажиотаж среди коллекционеров и автолюбителей. Японские бренды вновь доказывают, что умеют удивлять и не боятся идти против ожиданий.