Subaru объяснила, как запросы покупателей и новые тренды изменили Outback до неузнаваемости

Почему новый Subaru Outback сменил формат: неожиданные причины трансформации

Subaru Outback в 2026 году удивил поклонников сменой формата: универсал уступил место внедорожнику. Компания раскрыла, что за этим стоят не только маркетинговые исследования, но и реальные требования покупателей. Как изменился автомобиль и почему это важно для рынка - в нашем материале.

Subaru Outback в 2026 году удивил поклонников сменой формата: универсал уступил место внедорожнику. Компания раскрыла, что за этим стоят не только маркетинговые исследования, но и реальные требования покупателей. Как изменился автомобиль и почему это важно для рынка - в нашем материале.

Резкая смена курса в развитии Subaru Outback стала одной из самых обсуждаемых тем среди автолюбителей. Модель, долгие годы считавшаяся эталоном среди универсалов с внедорожными возможностями, теперь официально позиционируется как полноценный внедорожник. Это решение вызвало неоднозначную реакцию: часть сторонников увидела в нем предательство традиций, другие - логический шаг вперед в соответствии современным требованиям.

В компании не скрывают: переменные продиктованы не только модой на кроссоверы, но и основаны на запросах покупателей. По словам представителя Subaru Аарона Коула, при проектировании нового Outback инженеры и дизайнеры ориентировались на отзывы владельцев и результаты фокус-группы. Главный запрос - обеспечение проходимости, но с увеличением места для багажа.

Внешне обновленный Outback стал ближе к кроссоверам, но главные сюрпризы кроются в цифрах. Длина автомобиля уменьшилась на 5 мм, ширина также немного сократилась, однако высота увеличилась сразу на 3,5 см. Это позволило добавить объему багажника 56 литров — весомый аргумент для семейных покупателей и любителей активного отдыха. Интересно, что маркетинговые исследования показали: молодые водители часто отказывались от покупки предыдущей версии из-за его силуэта, который в шутку называли «длинным сараем».

В интерьере Outback также произошли значительные перемены. Одной из главных новостей стал отказ от вертикального дисплея, что уже вызвало споры среди поклонников бренда. Теперь на центральной консоли установлен горизонтальный 12-дюймовый экран, а управление климатом снова осуществляется физическими кнопками и крутилками. Такое решение оценят те, кто устал от сенсорных панелей и предпочитает классическую эргономику. Дверные карты стали лаконичнее, а интерьер в целом — строже и современнее.

Техническая часть обошлась без революций. В моторной гамме сохранились два проверенных двигателя: атмосферный — объемом 2,5 литра (180 л.с.) и турбированный — 2,4 литра (260 л.с.). Ожидается, что позже появится гибридная версия, но официальных данных пока нет.

Для Subaru этот редизайн — не просто обновление внешности. После рекордных продаж в 2017 году, когда было реализовано 188 тысяч машин Outback, спрос стабилизировался на уровне 147–168 тысяч в год. Компания рассчитывает, что новый, более «внедорожный» облик поможет вернуть интерес к модели и успешно конкурировать с популярными кроссоверами.

Изменения в Outback отражают мировой тренд: универсалы постепенно уступают место кроссоверам и внедорожникам, которые воспринимаются как более универсальные и практичные. Subaru решила не идти против течения, а адаптироваться к новым реалиям, сохранив при этом ключевые качества модели: надежность, проходимость и комфорт.