Subaru объяснила, как запросы покупателей и новые тренды изменили Outback до неузнаваемости

2 марта 2026, 08:23
Почему новый Subaru Outback сменил формат: неожиданные причины трансформации
Почему новый Subaru Outback сменил формат: неожиданные причины трансформации
Subaru Outback в 2026 году удивил поклонников сменой формата: универсал уступил место внедорожнику. Компания раскрыла, что за этим стоят не только маркетинговые исследования, но и реальные требования покупателей. Как изменился автомобиль и почему это важно для рынка - в нашем материале.
Резкая смена курса в развитии Subaru Outback стала одной из самых обсуждаемых тем среди автолюбителей. Модель, долгие годы считавшаяся эталоном среди универсалов с внедорожными возможностями, теперь официально позиционируется как полноценный внедорожник. Это решение вызвало неоднозначную реакцию: часть сторонников увидела в нем предательство традиций, другие - логический шаг вперед в соответствии современным требованиям.
В компании не скрывают: переменные продиктованы не только модой на кроссоверы, но и основаны на запросах покупателей. По словам представителя Subaru Аарона Коула, при проектировании нового Outback инженеры и дизайнеры ориентировались на отзывы владельцев и результаты фокус-группы. Главный запрос - обеспечение проходимости, но с увеличением места для багажа.
Внешне обновленный Outback стал ближе к кроссоверам, но главные сюрпризы кроются в цифрах. Длина автомобиля уменьшилась на 5 мм, ширина также немного сократилась, однако высота увеличилась сразу на 3,5 см. Это позволило добавить объему багажника 56 литров — весомый аргумент для семейных покупателей и любителей активного отдыха. Интересно, что маркетинговые исследования показали: молодые водители часто отказывались от покупки предыдущей версии из-за его силуэта, который в шутку называли «длинным сараем».
В интерьере Outback также произошли значительные перемены. Одной из главных новостей стал отказ от вертикального дисплея, что уже вызвало споры среди поклонников бренда. Теперь на центральной консоли установлен горизонтальный 12-дюймовый экран, а управление климатом снова осуществляется физическими кнопками и крутилками. Такое решение оценят те, кто устал от сенсорных панелей и предпочитает классическую эргономику. Дверные карты стали лаконичнее, а интерьер в целом — строже и современнее.
Техническая часть обошлась без революций. В моторной гамме сохранились два проверенных двигателя: атмосферный — объемом 2,5 литра (180 л.с.) и турбированный — 2,4 литра (260 л.с.). Ожидается, что позже появится гибридная версия, но официальных данных пока нет.
Для Subaru этот редизайн — не просто обновление внешности. После рекордных продаж в 2017 году, когда было реализовано 188 тысяч машин Outback, спрос стабилизировался на уровне 147–168 тысяч в год. Компания рассчитывает, что новый, более «внедорожный» облик поможет вернуть интерес к модели и успешно конкурировать с популярными кроссоверами.
Изменения в Outback отражают мировой тренд: универсалы постепенно уступают место кроссоверам и внедорожникам, которые воспринимаются как более универсальные и практичные. Subaru решила не идти против течения, а адаптироваться к новым реалиям, сохранив при этом ключевые качества модели: надежность, проходимость и комфорт.
Похожие материалы Субару
-
30.01.2026, 14:38
Subaru Outback Wilderness: новая версия с адаптивной подвеской и турбомотором
Subaru представила новую версию Outback Wilderness - кроссовер с уникальными внедорожными возможностями, адаптивной подвеской и турбированным мотором. Какие фишки отличают новинку и почему она может изменить подход к семейным поездкам - в нашем материале.Читать далее
-
21.11.2025, 19:33
Subaru Outback 2026: новая мультимедиа с Android Automotive и поддержкой Android Auto
Subaru внедряет Android Automotive в Outback 2026, не отказываясь от Android Auto и CarPlay. Водители смогут выбирать между разными системами. Это решение выделяет Subaru на фоне конкурентов. Подробности о возможностях новой мультимедийной платформы – в нашем материале.Читать далее
-
18.08.2023, 07:27
Краш-тест 6 популярных бизнес-седанов: только в одном пассажиры второго ряда могут чувствовать себя в безопасности (видео)
Эксперты Страхового института безопасности дорожного движения (IIHS) провели очередную серию краш-тестов и проверили безопасность задних пассажиров в 7 среднеразмерных автомобилях. Три модели тест провалили, еще две прошли по нижнему краю. Один автомобиль получил оценку «приемлемо» и лишь один с честью выдержал испытания.Читать далее
-
27.04.2023, 09:36
Шведы проверили Subaru Outback в лосином тесте: что из этого вышло (видео)
Шведский автомобильный журнал Teknikens Värld проверил маневренность кросс-универсала Subaru Outback шестого поколения в так называемом лосином тесте, который имитирует объезд внезапно выскочившего на дорогу животного.Читать далее
-
27.09.2021, 17:26
Тест-драйв нового Subaru Outback: гастрольное удостоверение
Кроссоверы оккупировали российский рынок, оставив минимальный шанс на выживание такому славному подвиду, как «дорожные универсалы повышенной проходимости». При этом в стране найдется достаточное количество их почитателей. Пардон, эти люди имеют хороший вкус. Читать далее
-
09.08.2021, 11:45
Subaru увеличивает гарантию до 5 лет
Российское подразделение Subaru рассказало о беспрецедентной гарантии на Outback шестого поколения. Специально для нашей страны гарантийный срок увеличивают до 5 лет или 150 тысяч километров пробега.Читать далее
-
19.07.2021, 11:03
ТОП-5 безопасных семейных авто с пробегом за 1 млн рублей
На рейтинговую систему Euro NCAP ориентируются многие потенциальные покупатели автомобилей. Эти данные актуальны как для новых автомобилей, так и для машин с пробегом. Данный рейтинг семейных автомобилей составлен с учетом показателей Euro NCAP.Читать далее
-
19.02.2021, 14:08
Лучшие автомобили по мнению покупателей: рекомендации на основе опыта
Американская организация Consumer Reports подготовила очередной ежегодный рейтинг лучших автомобилей на основе отзывов их владельцев. Среди марок лучшими признали машины Mazda, а в списке лучших моделей 8 из 10 сделаны в Японии.Читать далее
-
02.03.2026, 08:44
JAC JS9 vs Sollers S9: что скрывает новый проект УАЗа и его китайский донор
В 2026 году на российском рынке появится новый рамный внедорожник JAC JS9, адаптированный для местных условий. УАЗ начнет выпускать аналогичную модель под брендом Sollers. Ожидаются современные опции и полный цикл производства в России.Читать далее
-
02.03.2026, 07:54
Toyota готовит новое поколение трехрядного внедорожника Fortuner для мировых рынков
Toyota Fortuner готовится к смене поколения: модель, которую не найти в Европе и США, получит заметные изменения. Внедорожник с тремя рядами сидений уже давно ждал обновления, и теперь компания раскрывает детали будущей новинки. Чем Fortuner отличается от других SUV Toyota и почему его не увидят на Западе - разбираемся в материале.Читать далее
-
02.03.2026, 07:41
Редкая Toyota Supra 1997 года ушла с молотка по цене нового Cadillac CT4-V
В Техасе дилер реализовал уникальную Toyota Supra 15th Anniversary Edition 1997 года почти за ту же сумму, что стоит новый Cadillac CT4-V. Несмотря на возраст, автомобиль сохранил культовый статус и привлек внимание коллекционеров. Чем объясняется такой интерес к этой машине и почему ее считают недооцененной - разбираемся в деталях.Читать далее
Похожие материалы Субару
-
30.01.2026, 14:38
Subaru Outback Wilderness: новая версия с адаптивной подвеской и турбомотором
Subaru представила новую версию Outback Wilderness - кроссовер с уникальными внедорожными возможностями, адаптивной подвеской и турбированным мотором. Какие фишки отличают новинку и почему она может изменить подход к семейным поездкам - в нашем материале.Читать далее
-
21.11.2025, 19:33
Subaru Outback 2026: новая мультимедиа с Android Automotive и поддержкой Android Auto
Subaru внедряет Android Automotive в Outback 2026, не отказываясь от Android Auto и CarPlay. Водители смогут выбирать между разными системами. Это решение выделяет Subaru на фоне конкурентов. Подробности о возможностях новой мультимедийной платформы – в нашем материале.Читать далее
-
18.08.2023, 07:27
Краш-тест 6 популярных бизнес-седанов: только в одном пассажиры второго ряда могут чувствовать себя в безопасности (видео)
Эксперты Страхового института безопасности дорожного движения (IIHS) провели очередную серию краш-тестов и проверили безопасность задних пассажиров в 7 среднеразмерных автомобилях. Три модели тест провалили, еще две прошли по нижнему краю. Один автомобиль получил оценку «приемлемо» и лишь один с честью выдержал испытания.Читать далее
-
27.04.2023, 09:36
Шведы проверили Subaru Outback в лосином тесте: что из этого вышло (видео)
Шведский автомобильный журнал Teknikens Värld проверил маневренность кросс-универсала Subaru Outback шестого поколения в так называемом лосином тесте, который имитирует объезд внезапно выскочившего на дорогу животного.Читать далее
-
27.09.2021, 17:26
Тест-драйв нового Subaru Outback: гастрольное удостоверение
Кроссоверы оккупировали российский рынок, оставив минимальный шанс на выживание такому славному подвиду, как «дорожные универсалы повышенной проходимости». При этом в стране найдется достаточное количество их почитателей. Пардон, эти люди имеют хороший вкус. Читать далее
-
09.08.2021, 11:45
Subaru увеличивает гарантию до 5 лет
Российское подразделение Subaru рассказало о беспрецедентной гарантии на Outback шестого поколения. Специально для нашей страны гарантийный срок увеличивают до 5 лет или 150 тысяч километров пробега.Читать далее
-
19.07.2021, 11:03
ТОП-5 безопасных семейных авто с пробегом за 1 млн рублей
На рейтинговую систему Euro NCAP ориентируются многие потенциальные покупатели автомобилей. Эти данные актуальны как для новых автомобилей, так и для машин с пробегом. Данный рейтинг семейных автомобилей составлен с учетом показателей Euro NCAP.Читать далее
-
19.02.2021, 14:08
Лучшие автомобили по мнению покупателей: рекомендации на основе опыта
Американская организация Consumer Reports подготовила очередной ежегодный рейтинг лучших автомобилей на основе отзывов их владельцев. Среди марок лучшими признали машины Mazda, а в списке лучших моделей 8 из 10 сделаны в Японии.Читать далее
-
02.03.2026, 08:44
JAC JS9 vs Sollers S9: что скрывает новый проект УАЗа и его китайский донор
В 2026 году на российском рынке появится новый рамный внедорожник JAC JS9, адаптированный для местных условий. УАЗ начнет выпускать аналогичную модель под брендом Sollers. Ожидаются современные опции и полный цикл производства в России.Читать далее
-
02.03.2026, 07:54
Toyota готовит новое поколение трехрядного внедорожника Fortuner для мировых рынков
Toyota Fortuner готовится к смене поколения: модель, которую не найти в Европе и США, получит заметные изменения. Внедорожник с тремя рядами сидений уже давно ждал обновления, и теперь компания раскрывает детали будущей новинки. Чем Fortuner отличается от других SUV Toyota и почему его не увидят на Западе - разбираемся в материале.Читать далее
-
02.03.2026, 07:41
Редкая Toyota Supra 1997 года ушла с молотка по цене нового Cadillac CT4-V
В Техасе дилер реализовал уникальную Toyota Supra 15th Anniversary Edition 1997 года почти за ту же сумму, что стоит новый Cadillac CT4-V. Несмотря на возраст, автомобиль сохранил культовый статус и привлек внимание коллекционеров. Чем объясняется такой интерес к этой машине и почему ее считают недооцененной - разбираемся в деталях.Читать далее