Литры против кубиков: как менялись стандарты и что ждет автопром дальше

19 ноября 2025, 08:34
Почему объем двигателя измеряют в литрах и как это влияет на автомобили
Почему автопроизводители всего мира перешли на литры? Как объем двигателя влияет на налоги и мощность? Узнайте, почему литры до сих пор важны для автомобилистов и что изменится с приходом электромобилей.
В середине прошлого века американские автолюбители гордились «кубиками» под капотом, а европейцы предпочли считать объем мотора в кубических сантиметрах. Но со временем на смену этим разным системам пришли литры — универсальная мера, которая стала стандартом для всего мира. Сегодня литры — это не просто цифра в паспорте автомобиля, а переломный показатель, который влияет на налоги, мощность и даже престиж машины.
Литр — это единица объема, привычная для измерения жидкостей, но в автомобильной промышленности она означает общий рабочий объем всех цилиндров двигателя. Проще говоря, это количество топливно-воздушной смеси, которое мотор умеет «прокачивать» за один полный цикл работы. Например, если у вас четырехцилиндровый двигатель размером 2,0 литра, то на каждый цилиндр приходится примерно 500 кубических размеров.
Переход к литрам начался с распространения метрической системы, который появился во Франции еще в XVIII веке и постепенно вытеснил имперские меры. В США долгое время держались за свои дюймы и галлоны, но в конце 1980-х годов они приняли метрические стандарты для торговли и промышленности. Эти значения для автопроизводителей унифицирует характеристики и делает их понятными для покупателей во всем мире.
С тех пор объем двигателя в литрах стал частью имиджа автомобиля. Мощный V6 на 3,0 литра ассоциируется с динамикой и комфортом, а компактный турбомотор на 1,3 литра — с экономией топлива и экологичностью. Литры стали универсальным языком, на котором говорят инженеры, маркетологи и автолюбители.
Почему литры до сих пор важны
Несмотря на развитие технологий, объем двигателя по-прежнему играет значимую роль. Большой мотор обычно означает больше воздуха и топлива, а значит — большую мощность. Однако современные турбированные двигатели и системы включения впрыска позволяют получать впечатляющую отдачу даже от небольшого по объему агрегата. Например, компактный трехцилиндровый мотор на 1,5 литра сегодня способен обойти по динамике старые атмосферные двигатели на 2,4 литра, при этом расходуя меньше топлива и выбрасывая меньше вредных веществ.
Тем не менее, литры остаются важным критерием для классификации автомобилей и расчета налогов. Во многих странах размер налога напрямую зависит от объема двигателя, а не от его мощности.
Будущее литров в эпоху электромобилей
С появлением электромобилей концепция «объемного двигателя» постепенно уходит в прошлое. У электрокаров нет цилиндра и привычного рабочего объема — вместо этого на первом плане присутствуют киловатты и крутящий момент, доступный с максимально низкими оборотами. Уже сегодня производители хвастаются не литрами, а лошадиными силами и запасами хода. Например, современные электромобили могут выдавать более 1000 л.с., что еще недавно казалось фантастикой для обычных машин.
Тем не менее, литры до сих пор не исчезли из автомобильной лексики. В ближайшие годы они определят важные характеристики для бензиновых и дизельных моделей, а также для определения налогов и страхования. Но уже совсем скоро мы будем вспоминать, как раньше машины «дышали» через цилиндры, а их возможности измерялись в литрах, а не в киловаттах.
