Обгон после Т-образного перекрестка: когда он становится нарушением, за которое лишают прав

Почему обгон после Т-образного перекрестка может закончиться лишением прав

Инспекторы сочли обгон сразу за Т-образным перекрестком в Астраханской области выездом на встречную полосу, а суды поддержали их позицию. Верховный суд разъяснил: проезд перекрестка без знаков приоритета не обязательно прекращает действие знака 3.20.

Инспекторы сочли обгон сразу за Т-образным перекрестком в Астраханской области выездом на встречную полосу, а суды поддержали их позицию. Верховный суд разъяснил: проезд перекрестка без знаков приоритета не обязательно прекращает действие знака 3.20.

Обгон сразу после Т-образного перекрестка может закончиться лишением прав потому, что многие водители ошибочно считают, будто любой перекресток автоматически отменяет действие знака «Обгон запрещен». На самом деле это не так. Если перед таким примыканием не установлены знаки приоритета, запрет продолжает действовать, а выезд на встречную полосу квалифицируется по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ, которая предусматривает штраф или лишение права управления на срок от четырех до шести месяцев.

Ключевая причина правовых последствий кроется в юридической квалификации маневра. Инспектор и суд оценивают не намерение водителя и не его субъективное представление о том, где «заканчивается» запрет, а формальные признаки: была ли на данном участке встречная полоса, пересекал ли водитель сплошную линию разметки или действовал в зоне запрещающего знака.

Если обгон начат после Т-образного примыкания, но в границах действия знака 3.20 или при наличии сплошной линии разметки, это образует состав правонарушения, предусмотренный частью 4 статьи 12.15 КоАП РФ. Санкция этой нормы альтернативна: штраф в размере пяти тысяч рублей либо лишение прав на срок от четырех до шести месяцев. Для водителя, который ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение, наступает еще более суровое последствие по части 5 той же статьи — лишение прав на один год, если нарушение зафиксировано инспектором, или штраф, если оно зафиксировано камерой.

Заблуждение об «отмене» запрета перекрестком связано с неверным пониманием того, когда зона действия знака 3.20 действительно прекращается. Согласно разъяснениям, которые находят подтверждение в судебной практике, запрет обгона снимается либо знаком 3.21 «Конец зоны запрещения обгона», либо знаком конца населенного пункта, либо перекрестком, перед которым установлены знаки приоритета, определяющие очередность проезда.

Т-образное примыкание без таких знаков не является перекрестком в контексте отмены запрета. Водитель видит второстепенную дорогу, примыкающую к главной, но если перед ней нет знаков приоритета, формально это не создает основания для прекращения действия запрета. В результате маневр, который субъективно воспринимается как разрешенный, объективно остается выездом на встречную полосу в запрещенной зоне.

Отдельного внимания заслуживает ситуация, когда обгон после Т-образного перекрестка совершается через сплошную линию разметки. Даже если водитель полагает, что знак больше не действует, пересечение сплошной линии само по себе образует объективную сторону правонарушения.

Судебная практика исходит из того, что факт выезда на встречную полосу с нарушением требований разметки является достаточным основанием для квалификации по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ, и последующее завершение маневра в зоне прерывистой разметки не отменяет состава правонарушения. Иными словами, значение имеет не то, где водитель закончил обгон, а то, где и как он его начал.

Таким образом, лишение прав в описанной ситуации является не «ловушкой» как таковой, а следствием расхождения между распространенным водительским убеждением и буквальным содержанием Правил дорожного движения. Перекресток сам по себе не является универсальным «сбросом» запрета на обгон. Для прекращения действия знака 3.20 требуется либо соответствующий знак, либо знаки приоритета на перекрестке, либо конец населенного пункта. При их отсутствии Т-образное примыкание не создает правового основания для обгона, а выезд на встречную полосу влечет наказание вплоть до лишения права управления транспортными средствами.

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