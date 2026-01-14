Стоит ли менять проверенную Ладу на новый китайский кроссовер – опыт из первых рук

Почему обмен Ларгуса на Haval M6 обернулся разочарованием для владельца

Владелец Ларгуса решился на покупку нового Haval M6. Ожидания не оправдались: динамика слабая, багажник неудобный, расходы на обслуживание выросли. Почему смена автомобиля стала ошибкой, и что важно учесть при выборе.

История, которая могла произойти с каждым: российский водитель, много лет ездивший на Ларгусе, решился на перемены. Надежный универсал, который не подводил ни на работе, ни в семейных поездках, был продан. На вырученные деньги и кредит куплен новый Haval M6. Итог - разочарование, которое не скроешь.

Внешне Haval M6 выглядит современно: массивная решетка, агрессивные фары, большие колеса. Но за этим фасадом скрывается хорошо знакомая платформа — по сути, это рестайлинг первого поколения Haval H6, а тот, в свою очередь, вдохновлялся двухтысячными Honda CR-V. Внутри - твердый пластик, который быстро царапается и скрипит, запах напоминает химию. Руль регулируется только по высоте, сиденье не поддерживает спину, найти удобную посадку после просторного Ларгуса сложно.

Фото: Lada

Главный удар – под капотом. Турбомотор 1,5 литра на 143 силы с трудом справляется с легким кузовом. Чтобы хоть как-то ускориться, приходится выкручивать обороты, двигатель отвечает громким воем. В городе расход топлива легко переваливает за 13 литров. Роботизированная коробка передач нервничает в пробках, дергается и медлит при резком ускорении. В отличие от Ларгуса, где все под контролем, здесь лишь водитель наблюдает за работой электроники. Подвеска мягкая, но на ямах пробивается, а в поворотах машина заметно кренится.

Багажник – отдельная история. Высокий порог, узкий проем и ступенька вместо сложенных сидений. Перевозить длинные вещи неудобно, сложить дачный инвентарь теперь требует изобретательности. При обслуживании возникла необходимость ехать к официальному дилеру, где без компьютера не обойтись.

Финансовый вопрос оказался самым болезненным. Комплектация Элита обошлась почти в 2,4 миллиона рублей, причем часть суммы - кредит. Через три года кредита стоимость машины может упасть вдвое.

Альтернативы? За те же деньги можно было взять подержанный Mitsubishi Outlander с атмосферным мотором и полным приводом — надежный, ликвидный, с большим багажником. Или Nissan X-Trail с богатым оснащением и удобной подвеской. А если важна практичность — минивэны Kia Carnival или Hyundai H-1 обеспечат больше места и удобства для семьи и грузов.

В итоге, погоня за статусом обернулась потерями практичности, растущими расходами и сомнительной надежностью. Ларгус, который был простым, понятным и удобным, занял место машины, которая проигрывает по ключевым параметрам. Перед тем как поменять проверенное на новое, стоит задуматься: а не появится ли разочарование?