Стоит ли менять проверенную Ладу на новый китайский кроссовер – опыт из первых рук

14 января 2026, 05:20
Почему обмен Ларгуса на Haval M6 обернулся разочарованием для владельца
Почему обмен Ларгуса на Haval M6 обернулся разочарованием для владельца
Владелец Ларгуса решился на покупку нового Haval M6. Ожидания не оправдались: динамика слабая, багажник неудобный, расходы на обслуживание выросли. Почему смена автомобиля стала ошибкой, и что важно учесть при выборе.
История, которая могла произойти с каждым: российский водитель, много лет ездивший на Ларгусе, решился на перемены. Надежный универсал, который не подводил ни на работе, ни в семейных поездках, был продан. На вырученные деньги и кредит куплен новый Haval M6. Итог - разочарование, которое не скроешь.
Внешне Haval M6 выглядит современно: массивная решетка, агрессивные фары, большие колеса. Но за этим фасадом скрывается хорошо знакомая платформа — по сути, это рестайлинг первого поколения Haval H6, а тот, в свою очередь, вдохновлялся двухтысячными Honda CR-V. Внутри - твердый пластик, который быстро царапается и скрипит, запах напоминает химию. Руль регулируется только по высоте, сиденье не поддерживает спину, найти удобную посадку после просторного Ларгуса сложно.
Главный удар – под капотом. Турбомотор 1,5 литра на 143 силы с трудом справляется с легким кузовом. Чтобы хоть как-то ускориться, приходится выкручивать обороты, двигатель отвечает громким воем. В городе расход топлива легко переваливает за 13 литров. Роботизированная коробка передач нервничает в пробках, дергается и медлит при резком ускорении. В отличие от Ларгуса, где все под контролем, здесь лишь водитель наблюдает за работой электроники. Подвеска мягкая, но на ямах пробивается, а в поворотах машина заметно кренится.
Багажник – отдельная история. Высокий порог, узкий проем и ступенька вместо сложенных сидений. Перевозить длинные вещи неудобно, сложить дачный инвентарь теперь требует изобретательности. При обслуживании возникла необходимость ехать к официальному дилеру, где без компьютера не обойтись.
Финансовый вопрос оказался самым болезненным. Комплектация Элита обошлась почти в 2,4 миллиона рублей, причем часть суммы - кредит. Через три года кредита стоимость машины может упасть вдвое.
Альтернативы? За те же деньги можно было взять подержанный Mitsubishi Outlander с атмосферным мотором и полным приводом — надежный, ликвидный, с большим багажником. Или Nissan X-Trail с богатым оснащением и удобной подвеской. А если важна практичность — минивэны Kia Carnival или Hyundai H-1 обеспечат больше места и удобства для семьи и грузов.
В итоге, погоня за статусом обернулась потерями практичности, растущими расходами и сомнительной надежностью. Ларгус, который был простым, понятным и удобным, занял место машины, которая проигрывает по ключевым параметрам. Перед тем как поменять проверенное на новое, стоит задуматься: а не появится ли разочарование?
Похожие материалы Хавейл, Лада
-
13.01.2026, 06:15
Сколько на самом деле стоит владеть Lada Largus за 5 лет — цифры могут удивить
Владельцы Lada Largus сталкиваются с неожиданными тратами. За пять лет сумма расходов превышает цену самой машины. Аналитики раскрыли, на что уходит больше всего денег. Некоторые цифры вызывают вопросы даже у бывалых автомобилистов. Стоит ли покупать универсал - решать вам.Читать далее
-
09.01.2026, 05:41
Плюсы и минусы Haval M6: стоит ли брать кроссовер за 2 миллиона рублей
Haval M6 удивляет сочетанием цены и размеров. Внутри много места, багажник огромный. Двигатель проверен временем, подвеска радует комфортом. Но не все так однозначно: эргономика и шумоизоляция вызывают вопросы. Стоит ли выбирать этот кроссовер - решать вам.Читать далее
-
05.01.2026, 05:15
Сравнение Москвич 3, Лада Веста SW Кросс и Haval M6 — неожиданные выводы
Три популярных кроссовера с передним приводом и ценой около 2 млн рублей встретились в большом сравнении. Москвич 3, Лада Веста SW Кросс и Haval M6 - у каждого свои плюсы и минусы. Кто оказался самым интересным выбором для водителя и семьи? Ответ не так очевиден, как кажется.Читать далее
-
01.01.2026, 08:33
Почему Лада Ларгус остается хитом продаж несмотря на устаревший салон — в чем причина
Лада Ларгус не меняется с 2012 года, но стабильно входит в топ продаж. Модель ценят за вместимость, надежность и простоту обслуживания. Однако аскетичный интерьер и эргономика вызывают вопросы. В чем секрет популярности и что мешает стать идеальным выбором?Читать далее
-
11.12.2025, 15:37
Российский рынок LCV: ГАЗ теряет позиции, Largus и NN набирают обороты
Рынок легких коммерческих авто в России резко меняется. Лидеры теряют долю, а новые модели выходят вперед. Интрига сохраняется до последнего. Кто станет новым фаворитом?Читать далее
-
10.12.2025, 12:14
Топ-10 самых доступных авто в России: что купить дешевле 2 миллионов рублей в 2025 году
Цены на машины продолжают расти. Найти новый автомобиль стало сложнее. Но бюджетные варианты еще остались. Мы изучили российский авторынок. Вот список доступных моделей. Узнайте, что можно купить выгодно.Читать далее
-
12.11.2025, 16:23
Калужский завод «Автомобильные технологии» увеличил выпуск кроссоверов Haval M6
В Калужской области автозавод вышел на новый уровень. Производство кроссоверов набрало максимальные обороты. Модель быстро завоевала популярность среди покупателей. Эксперты отмечают рост интереса к новинке.Читать далее
-
09.11.2025, 22:12
Продажи Lada Largus в России остановили из-за дефекта в рулевом управлении
Продажи Lada Largus внезапно остановлены. Дилеры прекратили выдавать популярные автомобили. Причина оказалась весьма серьезной. АвтоВАЗ проводит масштабную проверку. Что будет с уже проданными машинами?Читать далее
-
07.11.2025, 10:43
Lada Largus снова доступен для покупателей в Петербурге после паузы
В Петербурге отмечено возвращение популярной модели. Причины временной паузы не раскрываются. Дилеры уже начали выдачу машин. Итоги продаж могут удивить.Читать далее
-
01.11.2025, 07:32
Главные минусы и слабые места Lada Largus универсал 2025 года выпуска
Какие проблемы чаще всего встречаются у Lada Largus универсал 2025 года. Почему владельцы жалуются на сборку, шумоизоляцию и тормоза. Какие плюсы все же есть у этой модели. Подробности – в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Хавейл, Лада
-
13.01.2026, 06:15
Сколько на самом деле стоит владеть Lada Largus за 5 лет — цифры могут удивить
Владельцы Lada Largus сталкиваются с неожиданными тратами. За пять лет сумма расходов превышает цену самой машины. Аналитики раскрыли, на что уходит больше всего денег. Некоторые цифры вызывают вопросы даже у бывалых автомобилистов. Стоит ли покупать универсал - решать вам.Читать далее
-
09.01.2026, 05:41
Плюсы и минусы Haval M6: стоит ли брать кроссовер за 2 миллиона рублей
Haval M6 удивляет сочетанием цены и размеров. Внутри много места, багажник огромный. Двигатель проверен временем, подвеска радует комфортом. Но не все так однозначно: эргономика и шумоизоляция вызывают вопросы. Стоит ли выбирать этот кроссовер - решать вам.Читать далее
-
05.01.2026, 05:15
Сравнение Москвич 3, Лада Веста SW Кросс и Haval M6 — неожиданные выводы
Три популярных кроссовера с передним приводом и ценой около 2 млн рублей встретились в большом сравнении. Москвич 3, Лада Веста SW Кросс и Haval M6 - у каждого свои плюсы и минусы. Кто оказался самым интересным выбором для водителя и семьи? Ответ не так очевиден, как кажется.Читать далее
-
01.01.2026, 08:33
Почему Лада Ларгус остается хитом продаж несмотря на устаревший салон — в чем причина
Лада Ларгус не меняется с 2012 года, но стабильно входит в топ продаж. Модель ценят за вместимость, надежность и простоту обслуживания. Однако аскетичный интерьер и эргономика вызывают вопросы. В чем секрет популярности и что мешает стать идеальным выбором?Читать далее
-
11.12.2025, 15:37
Российский рынок LCV: ГАЗ теряет позиции, Largus и NN набирают обороты
Рынок легких коммерческих авто в России резко меняется. Лидеры теряют долю, а новые модели выходят вперед. Интрига сохраняется до последнего. Кто станет новым фаворитом?Читать далее
-
10.12.2025, 12:14
Топ-10 самых доступных авто в России: что купить дешевле 2 миллионов рублей в 2025 году
Цены на машины продолжают расти. Найти новый автомобиль стало сложнее. Но бюджетные варианты еще остались. Мы изучили российский авторынок. Вот список доступных моделей. Узнайте, что можно купить выгодно.Читать далее
-
12.11.2025, 16:23
Калужский завод «Автомобильные технологии» увеличил выпуск кроссоверов Haval M6
В Калужской области автозавод вышел на новый уровень. Производство кроссоверов набрало максимальные обороты. Модель быстро завоевала популярность среди покупателей. Эксперты отмечают рост интереса к новинке.Читать далее
-
09.11.2025, 22:12
Продажи Lada Largus в России остановили из-за дефекта в рулевом управлении
Продажи Lada Largus внезапно остановлены. Дилеры прекратили выдавать популярные автомобили. Причина оказалась весьма серьезной. АвтоВАЗ проводит масштабную проверку. Что будет с уже проданными машинами?Читать далее
-
07.11.2025, 10:43
Lada Largus снова доступен для покупателей в Петербурге после паузы
В Петербурге отмечено возвращение популярной модели. Причины временной паузы не раскрываются. Дилеры уже начали выдачу машин. Итоги продаж могут удивить.Читать далее
-
01.11.2025, 07:32
Главные минусы и слабые места Lada Largus универсал 2025 года выпуска
Какие проблемы чаще всего встречаются у Lada Largus универсал 2025 года. Почему владельцы жалуются на сборку, шумоизоляцию и тормоза. Какие плюсы все же есть у этой модели. Подробности – в нашем материале.Читать далее