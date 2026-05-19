«No va» и «кретин»: почему автогиганты переименовывают свои машины по всему миру

Почему одни и те же автомобили имеют разные названия в разных странах

Автомобильные бренды часто меняют названия моделей для разных рынков, чтобы избежать культурных недоразумений, юридических проблем и повысить продажи. Разбираемся, как и зачем это происходит, и что это значит для российских водителей.

В мире автомобилей имя модели — это не просто набор букв, а инструмент, который может как привлечь, так и отпугнуть покупателя. Производители, как правило, учитывают культурные особенности, традиции и даже юридические тонкости, чтобы успешно выйти на новый рынок. Именно поэтому привычные для россиян Golf, Camry или Prius в других странах могут носить совершенно иные имена, а иногда и вовсе исчезать с витрин.

Погоня за звучными и запоминающимися названиями иногда приводит к курьезам. Например, Fiat Uno в Финляндии вызывает улыбку, ведь на местном языке это слово означает «кретин». Mitsubishi Pajero, названный в честь аргентинской кошки, в Латинской Америке приобрел крайне нежелательные ассоциации из-за созвучия с нецензурным выражением. Такие промахи заставляют известные бренды пересматривать подход к неймингу и искать более нейтральные или локально привлекательные варианты.

Культурные различия — одна из основных причин, почему названия автомобилей меняются. Вспомнить хотя бы Chevrolet Nova, который в испаноязычных странах пришлось переименовать в Caribe, потому что «Nova» звучит как «no va» (не едет). Для рынка, где важно непосредственное восприятие информации, такая деталь может стоить компаниям миллионов.

Локализация названий — еще один важный инструмент. Honda Fit, например, в Японии и Китае ассоциируется с компактностью и удобством, а в Европе и России эта модель известна как Honda Jazz. Здесь ставка делается на ассоциации с музыкой и стилем жизни, что помогает бренду лучше вписаться в местный контекст.

Иногда смена имени — это способ «стать своим» на новом рынке. После того как Renault приобрела Samsung Motors, модель Renault Koleos в Южной Корее стала продаваться как Renault Samsung QM5, чтобы усилить связь с местным гигантом. Аналогично, Chevrolet Lacetti в Узбекистане (известный как Daewoo Gentra) помогает сохранить доверие к бренду, который давно присутствует в этом регионе.

Бывает и так, что разные версии одной и той же модели получают собственные имена для лучшей сегментации рынка. Пример — Porsche 718 Boxster и Porsche 718 Cayman: технически близкие автомобили, но с разными кузовами и позиционированием. Такой подход позволяет производителю точнее работать с целевой аудиторией и предлагать уникальные преимущества для каждой версии.

Юридические ограничения тоже играют роль. Volkswagen Golf в США долгое время продавался под именем Rabbit, потому что название Golf уже было занято. Позже, когда стратегия бренда изменилась, модель вернулась к своему исходному имени — в знак глобального характера и преемственности.

Интересно, что похожие процессы последовательно происходят и с участием разных брендов.