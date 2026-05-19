«No va» и «кретин»: почему автогиганты переименовывают свои машины по всему миру

19 мая 2026, 17:50
Почему одни и те же автомобили имеют разные названия в разных странах
Автомобильные бренды часто меняют названия моделей для разных рынков, чтобы избежать культурных недоразумений, юридических проблем и повысить продажи. Разбираемся, как и зачем это происходит, и что это значит для российских водителей.
В мире автомобилей имя модели — это не просто набор букв, а инструмент, который может как привлечь, так и отпугнуть покупателя. Производители, как правило, учитывают культурные особенности, традиции и даже юридические тонкости, чтобы успешно выйти на новый рынок. Именно поэтому привычные для россиян Golf, Camry или Prius в других странах могут носить совершенно иные имена, а иногда и вовсе исчезать с витрин.
Погоня за звучными и запоминающимися названиями иногда приводит к курьезам. Например, Fiat Uno в Финляндии вызывает улыбку, ведь на местном языке это слово означает «кретин». Mitsubishi Pajero, названный в честь аргентинской кошки, в Латинской Америке приобрел крайне нежелательные ассоциации из-за созвучия с нецензурным выражением. Такие промахи заставляют известные бренды пересматривать подход к неймингу и искать более нейтральные или локально привлекательные варианты.
Культурные различия — одна из основных причин, почему названия автомобилей меняются. Вспомнить хотя бы Chevrolet Nova, который в испаноязычных странах пришлось переименовать в Caribe, потому что «Nova» звучит как «no va» (не едет). Для рынка, где важно непосредственное восприятие информации, такая деталь может стоить компаниям миллионов.
Локализация названий — еще один важный инструмент. Honda Fit, например, в Японии и Китае ассоциируется с компактностью и удобством, а в Европе и России эта модель известна как Honda Jazz. Здесь ставка делается на ассоциации с музыкой и стилем жизни, что помогает бренду лучше вписаться в местный контекст.
Иногда смена имени — это способ «стать своим» на новом рынке. После того как Renault приобрела Samsung Motors, модель Renault Koleos в Южной Корее стала продаваться как Renault Samsung QM5, чтобы усилить связь с местным гигантом. Аналогично, Chevrolet Lacetti в Узбекистане (известный как Daewoo Gentra) помогает сохранить доверие к бренду, который давно присутствует в этом регионе.
Бывает и так, что разные версии одной и той же модели получают собственные имена для лучшей сегментации рынка. Пример — Porsche 718 Boxster и Porsche 718 Cayman: технически близкие автомобили, но с разными кузовами и позиционированием. Такой подход позволяет производителю точнее работать с целевой аудиторией и предлагать уникальные преимущества для каждой версии.
Юридические ограничения тоже играют роль. Volkswagen Golf в США долгое время продавался под именем Rabbit, потому что название Golf уже было занято. Позже, когда стратегия бренда изменилась, модель вернулась к своему исходному имени — в знак глобального характера и преемственности.
Интересно, что похожие процессы последовательно происходят и с участием разных брендов. Например, в материале о том, как «Волга» адаптировала после локализации Geely, подробно разобрано, почему смена имени и доработка моделей важны для успеха на рынке — подробнее об этом можно узнать в разборе изменений новой «Волги» после локализации Geely .
15.05.2026, 20:50
Сравнение Lada Niva Travel и Renault Duster: что выбрать на российском рынке
Lada Niva Travel с новым мотором и Renault Duster второго поколения оказались в одной ценовой категории. Сравнение этих моделей выявило ключевые отличия в комфорте, оснащении и возможностях на бездорожье. Почему это важно для покупателей - в материале.Читать далее
15.05.2026, 14:45
Haval Jolion и Renault Duster: тест на проходимость и комфорт в новых российских реалиях
В 2026 году российский рынок кроссоверов меняется, и выбор между Haval Jolion и Renault Duster становится особенно актуальным. Эксперты сравнили оснащение, комфорт и проходимость, чтобы выяснить, какой автомобиль лучше справляется с российскими дорогами и отвечает новым требованиям к универсальности.Читать далее
15.05.2026, 06:52
Haval Jolion и Renault Duster: тест на асфальте и бездорожье, неожиданные выводы
Эксперты сравнили Haval Jolion и Renault Duster в условиях города и вне дорог. Оценивались динамика, оснащение, комфорт и реальная проходимость. Результаты оказались неожиданными и важны для тех, кто выбирает кроссовер в 2026 году.Читать далее
14.05.2026, 15:12
Проблемы и расходы Renault Duster 2026: что важно знать перед покупкой
Renault Duster в 2026 году сохраняет популярность благодаря сочетанию цены, проходимости и простоты обслуживания. Однако у модели есть ряд хронических проблем, которые могут повлиять на выбор. Разбираемся, насколько оправдана покупка и каковы реальные расходы на содержание.Читать далее
13.05.2026, 08:21
Honda прекращает выпуск Fit и ZR-V в Китае: что это значит для российского рынка
Honda неожиданно сокращает модельный ряд в Китае: дилеры уже не принимают заказы на популярные Fit и ZR-V, а другие модели продают с большими скидками. Почему это важно для россиян, какие перемены ждут рынок и что будет с поставками - разбираемся, что происходит на самом деле. Мало кто знает, но часть этих машин активно попадала в Россию через параллельный импорт.Читать далее
11.05.2026, 05:47
Dacia Duster нового поколения: полный привод, 131 л.с. и неожиданная цена
В Россию начали завозить новый Dacia Duster с полным приводом и современным оснащением, но стоимость вызывает вопросы. Почему популярный кроссовер теперь стоит дороже конкурентов и что изменилось в его конструкции - разбираемся в деталях.Читать далее
08.05.2026, 18:17
Три новых кроссовера вместо Renault Duster: что предлагают Lada Niva Travel, Haval Jolion и Haval H3
Renault Duster ушел с рынка, а его место заняли сразу три модели: Lada Niva Travel, Haval Jolion и Haval H3. Чем они отличаются, насколько выгодны и что предлагают за свои деньги - разбираемся на примерах и цифрах. Важно для тех, кто ищет надежный кроссовер в 2026 году.Читать далее
07.05.2026, 09:42
Проблемы и риски при покупке подержанных электромобилей и гибридов в 2026 году
Покупка электромобиля или гибрида с пробегом в 2026 году требует особого подхода: батареи, редукторы и электроника могут преподнести неприятные сюрпризы. Эксперты раскрывают, как не ошибиться при выборе и на что обращать внимание, чтобы избежать крупных расходов.Читать далее
30.04.2026, 17:05
Haval Jolion против Renault Duster в 2026 году: битва комфорта и проходимости
Эксперты провели серию испытаний Haval Jolion и Renault Duster, чтобы выяснить, какой кроссовер лучше справляется с российскими дорогами. В материале - анализ оснащения, эргономики и реальной проходимости. Почему этот выбор стал особенно актуален в 2026 году - читайте в обзоре.Читать далее
27.04.2026, 08:22
Вечный мотор или тихий салон: Выбираем Duster на вторичном рынке
Эксперты разобрали плюсы и минусы разных поколений Renault Duster на вторичном рынке. Почему одни версии служат дольше, а другие требуют больше вложений? Анализ поможет выбрать оптимальный вариант для российских дорог.Читать далее
