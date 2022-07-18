Почему опасно ехать накатом: 3 причины

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Езда накатом не предполагает нагрузки на двигатель, который продолжает работать на холостом ходу, поэтому можно немного сэкономить топливо. Но с учетом возрастающих рисков, такая поездка может обернуться куда большими расходами. Редакция сайта «Тарантас Ньюс» разобралась в технике вопроса и нашла несколько причин, почему от езды накатом стоит отказаться.

Во-первых, существует риск того, что мотор может заглохнуть. Хотя современные впрысковые двигатели менее капризны и не так часто глохнут на холостых оборотах, как карбюраторные. Когда мотор глохнет, вакуумный усилитель тормозной системы перестает работать, педаль тормоза твердеет и теряет свою эффективность. Неопытному водителю будет непросто справиться с автомобилем.

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Наконец, при движении накатом, автомобиль становится неуправляемым, подчиняясь только законам инерции. Если в экстренной ситуации потребуется быстро ускориться, водитель потеряет драгоценные секунды на включение нужной передачи.

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