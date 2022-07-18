Почему опасно ехать накатом: 3 причины
Во-первых, существует риск того, что мотор может заглохнуть. Хотя современные впрысковые двигатели менее капризны и не так часто глохнут на холостых оборотах, как карбюраторные. Когда мотор глохнет, вакуумный усилитель тормозной системы перестает работать, педаль тормоза твердеет и теряет свою эффективность. Неопытному водителю будет непросто справиться с автомобилем.
Наконец, при движении накатом, автомобиль становится неуправляемым, подчиняясь только законам инерции. Если в экстренной ситуации потребуется быстро ускориться, водитель потеряет драгоценные секунды на включение нужной передачи.
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-
09.07.2022, 12:15
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Поскольку Крымский мост и по сей день является единственной автомобильной дорогой, связывающей материковую часть России с Крымским полуостровом, внимание к нему по-прежнему особое.Читать далее
-
08.07.2022, 19:08
Собираемся в отпуск: что взять с собой и ничего не забыть
В силу всем известных обстоятельств многие из нас не видят другой альтернативы отпуску, как дальнее путешествие на собственном автомобиле. Это приносит массу положительных эмоций, а уж посмотреть в нашей стране есть на что. Читать далее
-
07.07.2022, 12:02
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Роботизированные коробки передач – следующая ступень эволюции классических механических коробок, где переключением скоростей и работой сцепления управляет автоматика. У первых моделей было много проблем, которые постепенно удалось решить, но отечественные автолюбители до сих пор относятся к ним настороженно.Читать далее
-
06.07.2022, 14:19
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В одних регионах температура «за тридцать» сошла на нет, в других, наоборот, только-только установилась. Жаркое лето - испытание не только для людей, но и для автомобильной техники. Как живем, коллеги-автомобилисты?Читать далее
-
05.07.2022, 17:44
Как слить отработавшее моторное масло до последней капли?
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