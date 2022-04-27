Почему опасно ездить на низких оборотах
Во-первых, из-за неоптимального давления в масляной системе страдают подшипники коленвала. Подача рабочей жидкости снижается, поэтому масляный насос не демонстрирует полную производительность. Стенки цилиндров плохо смазываются и не промываются дренажные отверстия поршневых колец, что может привести к дорогостоящему ремонту мотора.
При регулярной езде на низких оборотах неправильно сгорает топливо. Вибрации в моторе, возникающие в результате детонации топлива, плохо влияют на силовой агрегат, коробку передач и сцепление. Повышенному износу подвергаются поршни, вкладыши коленчатого вала. Цепь ГРМ может растянуться, а в камерах сгорания образоваться нагар.
Кроме того, езда по шоссе на повышенной передаче (и низких оборотах) лишает водителя возможности быстро увеличить скорость, например, при обгоне. Такая замедленная реакция на педаль газа может создать аварийную ситуацию. Чтобы избежать вышеизложенных проблем, лучше держать обороты в диапазоне от 2500 до 4000 об/мин, а изредка раскручивать мотор до 5000 оборотов и выше, чтобы выжечь нагар в камерах сгорания и катализаторе.
- 3 565 000 РHyundai Sonata 2022 в Москве
- 1 399 000 РMazda 6 2014 в Москве
- 9 750 000 РDodge 1500 2021 в Москве
- 1 050 000 РFord Escape 2010 в Москве
- 5 737 860 РMINI Hatch 2022 в Москве
- 7 186 100 РMINI Clubman 2021 в Москве
- 8 200 000 РMINI Clubman 2022 в Москве
- 6 450 000 РBentley Flying Spur 2013 в Москве
- 800 000 РHonda Accord 2007 в Москве
- 580 000 РNissan X-Trail 2004 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий