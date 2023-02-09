Почему опасно заливать топливо до полного бака

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Автоэксперты портала NJcar объяснили, чем может обернуться заправка автомобиля до полного бака. Прежде всего, опасно оставлять без присмотра машину с заправочным пистолетом в горловине бака. На старых или неисправных колонках пистолет может вовремя не сработать, и топливо начнет литься через край. Тогда в салоне автомобиля еще долго будет пахнуть бензином. А при роковом стечении обстоятельств в лужу топлива может попасть искра, что чревато пожаром и даже взрывом.

Некоторые водители предпочитают заливать топливо по полной, медленно цедя его из пистолета, до самых краев заливной горловины. В этом случае страдает сложная система вентиляции бака с несколькими клапанами, топливо начинает подтекать через дренаж, что также может стать причиной возгорания автомобиля. Кроме того, эксперты предупреждают, что регулярная заправка до полного бака может привести к некорректной работе датчика уровня топлива и топливного насоса. Поэтому лучше не мучить ни колонку, ни автомобиль и не заливать топливо до самых краев.

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