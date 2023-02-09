Почему опасно заливать топливо до полного бака
Некоторые водители предпочитают заливать топливо по полной, медленно цедя его из пистолета, до самых краев заливной горловины. В этом случае страдает сложная система вентиляции бака с несколькими клапанами, топливо начинает подтекать через дренаж, что также может стать причиной возгорания автомобиля. Кроме того, эксперты предупреждают, что регулярная заправка до полного бака может привести к некорректной работе датчика уровня топлива и топливного насоса. Поэтому лучше не мучить ни колонку, ни автомобиль и не заливать топливо до самых краев.
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Поставки транспондеров европейских производителей приостановлены, запасы на складах подходят к концу. В России спешно разрабатывают отечественные аналоги, но стоить они будут дороже.Читать далее
-
09.02.2023, 11:52
Новый автомобиль с «механикой» можно купить за 814 тысяч рублей
Эксперты СберАвто проанализировали актуальную ситуацию на отечественном рынке и онлайн-предложения по продаже новых и подержанных автомобилей. Наиболее доступными закономерно оказались машины с механической коробкой передач.Читать далее
-
09.02.2023, 10:40
Haval планирует привезти в Россию новый кроссовер: как он будет выглядеть
Еще в сентябре 2022 года в представители российского офиса Haval говорили о планах расширить линейку кроссоверов, которые собирают на заводе марки в Тульской области. Сейчас компания запустила в социальных сетях любопытный опрос.Читать далее
-
09.02.2023, 10:11
Массовая авария на МКАД попала на видео
Ранним утром четверга, 9 февраля, на Московской кольцевой автодороге произошло массовое ДТП с участием 7 автомобилей. Столичный Дептранс опубликовал видео, показывающее, как развивались события.Читать далее
-
09.02.2023, 09:05
До конца марта в Россию хотят привезти 2000 иранских автомобилей
Россия укрепляет торговые отношения с Ираном. Сразу два крупных автопроизводителя заинтересованы в экспорте машин в нашу страны. Российский посол в Тегеране Алексей Дедов рассказал о ближайших планах.Читать далее
-
09.02.2023, 08:44
Когда за движение задним ходом могут оштрафовать
Движение задним ходом – довольно опасный маневр. В зеркалах заднего вида остается много мертвых зон, и водитель должен быть предельно аккуратен и внимателен. Эксперт перечислил ситуации, когда за движение задним ходом могут выписать штраф.Читать далее
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