22 июля 2021, 09:00
Почему опасны люки на дорогах: они взрываются
Люки на дорогах раздражают многих водителей. Они или выступают над проезжей частью, или, наоборот, проваливаются. Многие предпочитают пропускать их между колес, но и тогда люки представляют серьезную опасность для автомобиля.
Дарья Климова Фото: youtube.com / bpiautosok
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На кадрах видно, как люк внезапно будто взрывается, и его крышка взлетает вверх. Удар о днище автомобиля был такой силы, что оба правых колеса не несколько мгновений оторвались от земли. По словам автора видео, в автомобиле сработали подушки безопасности. Кроме того, «взорвавшаяся» крышка люка серьезно повредила двигатель. К счастью для автовладельца, теперь у него есть видео, подтверждающее вину коммунальных служб.
Упомянутые модели: Fiat Punto
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