Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Мария Степанова

8 мая 2026, 19:12

«Ни один датчик этого не покажет»: зачем профи стучат по колесу перед каждой поездкой — стоит взять на заметку каждому

Многие считают, что современные датчики полностью заменили ручные проверки колес, но практика показывает обратное. Эксперты объясняют, почему привычка стучать по шинам и раскачивать колеса может спасти не только подвеску, но и жизнь. Разбираемся, какие неисправности можно выявить за секунды и почему этот навык актуален даже для новых авто.

В эпоху цифровых технологий и множества датчиков старый способ проверки колёс легким ударом ноги кажется пережитком прошлого. Однако именно этот «дедовский» метод помогает вовремя найти неисправности, которые не показывает ни одна электроника, предотвращая серьёзные аварии и дорогостоящий ремонт.

Многие водители ошибочно полагают, что стучат по колесу только ради проверки давления. На самом деле звук и отдача при ударе позволяют выявить более опасные проблемы — ослабленные крепления и люфт в ступичных подшипниках, которые могут привести к повреждению колеса прямо на трассе.

Профессионалы прежде всего проверяют крепление колеса. После шиномонтажа или замены болты могут ослабнуть уже через 50–100 км, и если при ударе слышен дребезг или металлический призвук, это тревожный сигнал, способный на скорости обернуться биением руля или даже отрывом колеса.

Вторая распространённая проблема — износ ступичных подшипников. На ходу их выдаёт гул, но опытный водитель чувствует «ватный» ход или лёгкий щелчок уже на стоянке, раскачивая колесо. При повреждённом подшипнике колесо сидит как будто на резине, а не на жёсткой оси.

По характеру звука можно определить и другие скрытые неисправности. Мягкий сигнал говорит о закисших тормозных колодках, слишком звонкий — о колесе, «прикипевшем» к ступице, а глухой без отдачи — о спущенной шине.

Современные системы контроля не предупредят, что гайка ослабла на четверть оборота: электроника реагирует лишь когда проблема уже проявилась вибрацией. Ручная диагностика позволяет выявить опасность до начала движения и устранить её самостоятельно.

Механики советуют не пинать колесо, а аккуратно раскачивать, поставив ногу сбоку, и простукивать кулаком район болтов. Хорошо затянутое колесо отзывается монолитно, любые посторонние звуки — повод взять ключ. Проверку лучше делать утром на холодной машине.

Этот навык актуален для всех водителей, особенно после шиномонтажа, замены колёс, раз в месяц или перед дальней дорогой. Привычка потратить несколько секунд на проверку может стать решающей в критической ситуации, экономя деньги и защищая жизни.

