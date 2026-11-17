Камера сняла через 10 секунд, постановление пришло через месяц: как водителю доказать, что он остановился по требованию инспектора

Камера может снять машину под знаком «Остановка запрещена» и не учесть сигнал инспектора. Останавливаться следует обязательно: отказ грозит штрафом, а повторное нарушение - лишением прав до шести месяцев. На жалобу отведено 10 дней.

Камера может снять машину под знаком «Остановка запрещена» и не учесть сигнал инспектора. Останавливаться следует обязательно: отказ грозит штрафом, а повторное нарушение - лишением прав до шести месяцев. На жалобу отведено 10 дней.

Автоматическая камера способна зафиксировать машину уже через 10–15 секунд после остановки, а постановление водитель получает спустя несколько недель. За это время на снимке автоматики не остается очевидных признаков того, что автомобиль остановил именно инспектор: ни жезла, ни служебной машины, ни сотрудников в форме в кадре. Именно поэтому так важно зафиксировать сигнал и место остановки самостоятельно — но только после того, как требования сотрудника полиции выполнены.

Водителю стоит сразу включить видеорегистратор или снять происходящее на телефон, чтобы в кадре оказались постоянные сотрудники в форме и служебный автомобиль. Такая запись пригодится при обжаловании, но не отменяет обязанности выполнять требования сотрудника полиции. Пункт 2.4 ПДД обязывает водителя подчиниться; запрет остановки на конкретном участке не дает оснований продолжать движение. Возможная ошибка камеры эти правила не меняет.

Отказ от остановки обернется куда более серьезными последствиями. По части 2 статьи 12.25 КоАП РФ за невыполнение требования об остановке предусмотрен штраф, при повторном нарушении возможно лишение прав на срок до шести месяцев. В материалах также отмечается, что инспектор вправе начать разбирательство.

Для сравнения: штраф за остановку под знаком составляет 500 рублей. Поэтому безопаснее остановиться по сигналу, а возможную ошибку автоматической фиксации оспаривать уже после получения постановления.

На подачу жалобы отводится 10 дней. К ней следует приложить видео или фотографии, подтверждающие, что автомобиль остановился по сигналу сотрудника. В первую очередь имеет смысл указать время и место: ГАИ проверяет основные данные о работе экипажа на этом участке. При наличии подтверждений суды встают на сторону водителей.

Ранее в материале о «штрафе на автобусной остановке» сообщалось об отмене ограничений и штрафах для водителей.