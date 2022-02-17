Почему отклоняется положение руля?
Развал схождение
Скорее всего вам требуется провести регулировку развала-схождения. У новых машин колеса обычно отрегулированы и соответствуют спецификации производителя. Но во время эксплуатации центровка нарушается, особенно способствуют этому наезды на бордюры, лежачие полицейские и просто поездка по дороге с множеством выбоин.
Развал – это угол наклона колес относительно дорожного полотна. Он бывает положительный – верхняя часть колеса отклоняется от центра кузова, и отрицательный – верхняя часть наклонена в сторону центра.
Схождение – это угол между направлением движения и плоскостью вращения колеса, обычно считается суммарное схождение колес на одной оси. Положительное схождение – передние колес вывернута к центру машины, в этом случае она лучше ведет себя на высокой скорости, но прохождение поворотов дается хуже. Отрицательное схождение – передние колеса вывернуты наружу, чаще проявляется в быстром износе шин и появлении биения руля.
Можно ли ездить с отклонением руля?
Ровное положение руля означает выровненные колеса, если оно отклоняется от нормы, значит и с колесами не все в порядке. При нарушении центровки колес быстрее изнашивается рулевое управление и подвеска. Срок службы шин тоже сокращается из-за неравномерного износа резины.
Как часто надо регулировать положение колес?
Производители рекомендуют проходить процедуру каждые 15 тыс. км пробега, в России большинство водителей переобувают машину дважды в год, что примерно совпадает по срокам с этими рекомендациями. Так что лучше всего при очередной смене резины пройти еще и регулировку развала-схождения.
Когда требуется внеочередная регулировка
При появлении отклонения руля и когда машину начинает уводить в сторону, а также после ремонтных работ по замене элементов рулевого управления или подвески. Кроме того, изменение высоты посадки автомобиля также требует проведение развала-схождения.
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