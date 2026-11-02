Пока Toyota и Honda улучшают моторы: как Nissan придумал избавить водителей от самой раздражающей проблемы при торможении

2 ноября 2026, 08:27
Почему пассажиров нового кроссовера Nissan больше не будет укачивать в городских пробках?
Почему пассажиров нового кроссовера Nissan больше не будет укачивать в городских пробках?
Японские инженеры разработали уникальную систему умного торможения, которая полностью ликвидирует рывки и клевки кузова в последние секунды перед остановкой. Новая технология обеспечивает максимальную плавность и тишину поездок по городу, устраняя неприятные ощущения у пассажиров в пробках.
Работает система просто: водителю достаточно удерживать педаль тормоза, а электроника самостоятельно регулирует тормозное усилие в последние секунды остановки. По оценке Nissan, такая функция станет отличительной чертой Rogue Hybrid в своём сегменте и может усилить позиции модели в конкуренции с Honda CR‑V и Toyota RAV4.
В основе кроссовера лежит гибридная схема e‑Power. Это последовательный гибрид: колёса вращают электромоторы, а бензиновый двигатель выступает в роли генератора. Производитель делает ставку на ощущения, близкие к езде на электромобиле, но без характерной для EV тревоги из‑за запаса хода.
Комфорт в Rogue Hybrid продуман комплексно. Для снижения шума применили дополнительные изоляционные материалы в наиболее «шумных» зонах, в том числе в колёсных арках. Аэродинамический шум тоже постарались свести к минимуму: этому помогают скрытые стеклоочистители, дверные крепления зеркал и изящные рейлинги на крыше.
Особое внимание уделено салону. В кроссовере установлены фирменные сиденья с эффектом «нулевой гравитации», использованы мягкие отделочные материалы, а пространство над головой для передних пассажиров увеличили. Вентилируемые кресла спереди доработали так, чтобы они работали тише. В Nissan уверяют, что даже при движении по шоссе пассажиры на первом и втором ряду смогут спокойно разговаривать, не повышая голос.
Ещё одно обновление - модернизированный комплекс ассистентов ProPilot Assist. В него добавили фронтальную камеру с расширенным углом обзора, улучшили алгоритмы распознавания объектов и точность удержания машины по центру полосы движения.
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