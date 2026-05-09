Автор: Мария Степанова

9 мая 2026, 19:09

Почему пассажиров укачивает в машине: неожиданные причины и советы экспертов

Укачивание в автомобиле: почему это происходит и как сделать поездку комфортной для всех — полезные советы

Укачивание в автомобиле - проблема, с которой сталкиваются не только дети, но и взрослые. Эксперты отмечают, что на это влияет не только вестибулярный аппарат, но и состояние салона, стиль вождения и даже выбор места. Почему важно знать эти нюансы именно сейчас - в материале.

Укачивание в автомобиле — это не просто неприятное ощущение, а настоящая проблема, способная испортить даже короткую поездку. Особенно часто с этим сталкиваются дети до 12 лет, но и взрослые не застрахованы от «болезни движения». Причина кроется в том, что мозг получает противоречивые сигналы: вестибулярный аппарат фиксирует движение, а зрение и другие органы чувств могут отставать или, наоборот, опережать восприятие. Такая рассогласованность приводит к дискомфорту, тошноте и головокружению.

Среди факторов, усиливающих укачивание, выделяются не только особенности организма, но и внешние условия. Например: чтение или просмотр видео во время движения, неприятные запахи в салоне, сильная тонировка стёкол, сложный рельеф дороги с частыми поворотами и перепадами высот, а также техническое состояние автомобиля. Даже такие детали, как мягкая подвеска или особенности работы коробки передач, могут сыграть свою роль.

Интересно, что водителя укачивает крайне редко. Это объясняется тем, что он полностью сосредоточен на управлении, и его органы чувств работают синхронно. Однако при сильной усталости, резких манёврах или особенностях подвески даже водитель может чувствовать дискомфорт, хотя такие случаи единичны.

Если укачивание всё же настигло, есть несколько проверенных способов облегчить состояние. Лучше всего занять переднее сиденье — там симптомы проявляются слабее. Не стоит пользоваться телефоном или читать в дороге. При первых признаках недомогания рекомендуется закрыть глаза и сделать лёгкую гимнастику для рук. Зафиксировать голову или прижать её к подголовнику — ещё один эффективный приём. Важно убрать лишние запахи: не использовать ароматизаторы, не курить и не наносить парфюм перед поездкой. Прохладный воздух в салоне также помогает бороться с укачиванием. Если станет совсем плохо, водитель должен остановить машину, и всем выйти на свежий воздух, хотя бы на пару минут. И, конечно, залог комфортной поездки для всех пассажиров — спокойный стиль вождения без резких ускорений и торможений.

Для тех, кто знает о своей склонности к укачиванию, существуют специальные препараты и пластыри, которые можно использовать перед длительной дорогой. Однако важно внимательно изучать инструкцию и не заниматься самолечением.

Почему же в одних автомобилях укачивает сильнее, чем в других? Ответ кроется в конструкции подвески и работе коробки передач. Слишком мягкая подвеска, которую часто хвалят за комфорт, может приводить к раскачиванию машины на неровностях, что отрицательно влияет на самочувствие пассажиров. Старые или плохо настроенные автоматические коробки, а также роботизированные трансмиссии с одним сцеплением создают дополнительные толчки при переключении передач. В случае с механикой многое зависит от мастерства водителя: плавность управления напрямую влияет на комфорт пассажиров.

