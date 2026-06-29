Дефицит топлива: можно ли заливать АИ-92 вместо АИ-95 и к чему это приведет — эксперт назвал главные риски

29 июня 2026, 07:35
Почему переход на АИ-92 может обернуться проблемами для современных моторов
Почему переход на АИ-92 может обернуться проблемами для современных моторов
В условиях нестабильности на рынке топлива и роста цен на АИ-95 все больше водителей выбирают АИ-92. Однако такой выбор не всегда безопасен для современных автомобилей, особенно с турбированными и высоконагруженными моторами. Разбираемся, к чему может привести экономия на топливе.
Резкие колебания цен на топливо и дефицит привычного АИ-95 вынуждают многих российских водителей искать альтернативу. Самый очевидный вариант — перейти на более доступный АИ-92, который пока еще можно найти на большинстве АЗС. Однако такой шаг далеко не всегда безопасен для современных автомобилей, особенно если речь идет о новых моделях с турбонаддувом или двигателями, чувствительными к качеству горючего.
Большая часть автопарка России — это машины старых конструкций, для которых АИ-92 был и остается стандартом. Классические ВАЗ-2114, 2107, 2109, 2110, а также Lada 4x4, Priora, Granta и другие отечественные модели изначально проектировались под этот бензин. Однако в последние годы даже российские производители стали ориентироваться на более высокооктановые сорта, и теперь требования к топливу часто указываются прямо на лючке бензобака. Если там написано «АИ-95 и выше», использовать АИ-92 категорически не рекомендуется — это может привести к поломке узлов.
Среди новых автомобилей, таких как Hyundai Solaris, Kia Rio, Renault Duster, Arkana и китайские модели с турбомоторами, часто встречается маркировка «min 92». Это создает иллюзию универсальности, однако на деле постоянная эксплуатация АИ-92 может вызвать детонацию — преждевременное воспламенение топлива в цилиндрах. Особенно опасно это для турбированных и высоконагруженных двигателей, где давление и температура выше обычных. Детонация приводит к снижению мощности, появлению задиров на стенках цилиндров, оплавлению поршней и другим серьезным повреждениям.
Современные моторы оснащены датчиками детонации и электронными системами управления, которые способны корректировать угол зажигания и временно блокировать двигатель от разрушения. Однако такая защита не всегда работает идеально: мощность заметно падает, а при активной езде или высоких оборотах сохраняется риск детонации. Водителям, предпочитающим динамичный стиль вождения, переход на АИ-92 может обернуться серьезными проблемами с мотором.
Требования к топливу всегда указаны производителем и не случайны. Использование неподходящего бензина может привести к потере гарантии, увеличению расхода топлива и дорогостоящему ремонту. В условиях нестабильного рынка важно не только экономить, но и учитывать технические особенности своего автомобиля. Регулярное нарушение правил по выбору октанового числа увеличивает риск капитального ремонта двигателя в 2–3 раза. Для российских водителей, особенно владельцев новых машин, этот фактор становится все более актуальным.
Вопрос выбора топлива для современных авто часто вызывает споры. Как отмечают эксперты, использование АИ-92 допускается только при спокойной езде и при отсутствии альтернатив. Тем, кто хочет глубже разобраться в различиях между марками бензина и их влиянии на двигатель, полезно ознакомиться с тем, как октановое число влияет на ресурс и работу современных моторов .
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