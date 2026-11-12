Секреты выбора вязкости: как не навредить мотору при смене масла

Обновленный HONGQI H5: новый салон, старая техника и цена 4,48 млн рублей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Bajaj Baojun Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng Doninvest DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Fisker Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Ineos Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata Tatra TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Дмитрий Новиков

Автор: Дмитрий Новиков

12 ноября 2026, 11:14

Почему переход на масло 5W-40 может продлить жизнь старому двигателю

Почему переход на масло 5W-40 может продлить жизнь старому двигателю

Секреты выбора вязкости: как не навредить мотору при смене масла

Почему переход на масло 5W-40 может продлить жизнь старому двигателю

Многие задумываются о смене масла при износе мотора. Важно знать, как выбрать подходящую вязкость. Ошибки могут привести к серьезным последствиям. Разбираемся в нюансах перехода.

Многие задумываются о смене масла при износе мотора. Важно знать, как выбрать подходящую вязкость. Ошибки могут привести к серьезным последствиям. Разбираемся в нюансах перехода.

С возрастом автомобильный двигатель начинает проявлять признаки усталости: появляется сизый дым, а на асфальте после стоянки остаются масляные пятна. В такой ситуации стандартное масло часто уже не справляется со своими задачами, и владельцы задумываются о смене состава. Одним из популярных решений становится переход с 5W-30 на более густое 5W-40. Этот шаг способен отсрочить капитальный ремонт и вернуть двигателю былую работоспособность.

Главная причина смены масла - увеличение зазоров между деталями мотора. Со временем поршни и цилиндры изнашиваются, и жидкая смазка начинает проникать в камеру сгорания, что приводит к постоянным доливам. Более вязкий состав 5W-40 лучше удерживается в расширившихся щелях, снижая расход и поддерживая давление в системе. Такой подход помогает уменьшить шум работы агрегата и сделать его работу более стабильной.

Однако не все так однозначно. В современных моторах с узкими каналами слишком густое масло может не успеть дойти до всех узлов при холодном запуске. Это чревато масляным голоданием и ускоренным износом. Особенно важно учитывать температурный режим: зимой оба варианта обеспечивают легкий запуск, но в жару 5W-40 становится заметно плотнее. Если насос уже работает на пределе, циркуляция ухудшается, что может привести к перегреву отдельных деталей.

Еще один нюанс - увеличение расхода топлива. Двигателю требуется больше усилий для прокачки густой смазки, что сказывается на экономичности. Тем не менее, для спокойной езды плюсы в виде снижения угара и более чистого выхлопа часто перевешивают минусы.

Переходить на новую вязкость нужно осторожно. Не стоит резко менять параметры: если в инструкции указано 0W-20, сразу заливать 5W-40 не рекомендуется. Оптимально повышать индекс после дефиса на одну ступень, чтобы сохранить баланс между защитой и текучестью, особенно в летний период.

Водителям важно следить за поведением мотора: если увеличился расход масла или появились посторонние звуки, стоит задуматься о смене состава. Но решение должно быть осознанным, а не спонтанным - иначе можно только усугубить ситуацию.

Часто возникает вопрос: можно ли смешивать 5W-30 и 5W-40 при доливке? В экстренных случаях это допустимо, если масла имеют одинаковую основу. Однако после такой процедуры желательно заменить смазку раньше обычного срока.

Для новых автомобилей густое масло не станет решением проблемы повышенного расхода - причина обычно кроется в дефектах или неправильной обкатке. В таких случаях лучше обратиться к специалистам, а не экспериментировать с вязкостью.

Лучшее время для смены масла - перед наступлением жары. Высокие температуры делают смазку более жидкой, и дополнительная защита становится особенно актуальной.

В итоге, грамотный выбор масла способен продлить срок службы даже сильно изношенного двигателя. Главное - подходить к этому вопросу с пониманием особенностей своего автомобиля и не гнаться за универсальными советами.

Подпишитесь на Google новости, ДзенДзен, MAX, общайтесь в наших группах ВКонтакте ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Какой доступный автомобиль внезапно забрал главные автопремии Германии?
АвтоВАЗ объявил распродажу Lada в ноябре: какую модель можно забрать с максимальной выгодой?
Выдает больше 1000 сил и едет 1000 км: чем еще удивил новый флагман BYD за 300 тысяч долларов
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ростовская область Курган город Орёл
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться