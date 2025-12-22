Сломанные двигатели снова в цене — как изменился рынок и кто на этом зарабатывает

Почему перекупщики скупают неисправные моторы и что происходит на рынке запчастей

Владение автомобилем в России стало дороже. Это изменило рынок подержанных машин. Спрос на восстановление двигателей вырос. Перекупщики активно ищут даже сломанные моторы. Почему это происходит - читайте в материале.

В последние годы расходы на содержание автомобиля в России заметно увеличились. Это привело к тому, что интерес к подержанным машинам вновь оказался на высоте. Вторичный рынок переживает настоящий подъем, а покупатели стали внимательнее относиться к выбору транспорта, не зацикливаясь на пробеге или численности владельцев в ПТС. Главным критерием остается состояние кузова, ведь именно оно определяет срок службы авто.

С уходом привычных зарубежных брендов и постоянным ростом цен на новые автомобили, спрос на иномарки с пробегом из Европы, США, Японии и Кореи только усилился. Люди готовы мириться с возрастом машины, если она в хорошем состоянии. При этом на рынке заметно вырос интерес к сложным ремонтам, которые раньше казались невыгодными. Теперь переборка двигателя или восстановление коробки передач - обычная практика, позволяющая продлить жизнь любимого авто.

Как сообщает Российская Газета, на онлайн-площадках все чаще появляются объявления о покупке неисправных моторов. Перекупщики и сервисы готовы рассматривать даже те агрегаты, которые раньше отправлялись на металлолом: заклинившие, с трещинами, после перегрева или с полностью выработанным ресурсом. За такие двигатели предлагают вполне ощутимые суммы, ведь на новые детали цены выросли, а некоторые комплектующие и вовсе исчезли из продажи.

В условиях дефицита оригинальных запчастей и высокой стоимости ремонта, переборка моторов на бывших в употреблении деталях стала востребованной услугой. Для некоторых моделей найти новые поршни или головки блока цилиндров практически невозможно, а коленвалы и распредвалы превратились в настоящую редкость. Поэтому даже неисправные моторы идут в дело - их разбирают на запчасти или используют для сборки «гибридных» агрегатов.

Однако не каждый двигатель поддается восстановлению. Если повреждения слишком серьезные, например, пробит блок цилиндров, ремонт становится бессмысленным. В таких случаях проще найти другой подержанный мотор, чем пытаться спасти безнадежный агрегат. Тем не менее, в гаражных мастерских по всей стране мастера по старинке собирают рабочие моторы из двух-трех сломанных, используя проверенные временем методы. Сколько прослужит такой двигатель - вопрос открытый, но спрос на них стабильно высокий.

В итоге, рынок подержанных моторов и запчастей переживает настоящий бум. Перекупщики и сервисы охотятся за любыми вариантами, чтобы удовлетворить растущий спрос на восстановление автомобилей. Владельцы старых машин получили шанс продлить срок службы своих авто, а гаражные мастера - новую волну клиентов. Как показывает практика, даже сломанный двигатель сегодня может стать ценным товаром.