9 апреля 2018, 08:26

Почему перенесли сроки ввода в эксплуатацию трассы М-11?

Как уже не раз сообщалось, работы по строительству высокоскоростной платной магистрали М-11 Москва-Санкт-Петербург будут завершены не к началу Чемпионата мира по футболу, а в конце текущего года.
^
  Почему перенесли сроки ввода в эксплуатацию трассы М-11? Почему перенесли сроки ввода в эксплуатацию трассы М-11? Почему перенесли сроки ввода в эксплуатацию трассы М-11? Почему перенесли сроки ввода в эксплуатацию трассы М-11? Почему перенесли сроки ввода в эксплуатацию трассы М-11? Почему перенесли сроки ввода в эксплуатацию трассы М-11?
6
фото
  

Перенос сроков, понятное дело, не от хорошей жизни. Тому есть объективные причины, о которых в конце прошлой недели поведал Сергей Кельбах, председатель правления Государственной компании «Автодор». Встреча с представителями прессы состоялась в Калуге, в рамках III Всероссийской конференции «Безопасная дорога. Проектирование, строительство, эксплуатация и сервис».

Сергей Кельбах, председатель правления Госкомпании "Автодор" « Экономика любого проекта, где есть работа в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), зависит от многих факторов, в частности, от макроэкономических показателей и от той экономической ситуации, которая в текущий момент или в перспективе развивается. Когда экономическая ситуация непредсказуемо прыгает, на нас это сильно отражается »
Сергей Кельбах, председатель правления Госкомпании "Автодор"

«Судите сами, продолжает Сергей Кельбах. - Банк, фонд или просто частник рассчитали вместе с нами по определенной методике, что вложат в проект энную сумму средств в течение такого-то срока под такой-то процент доходности и потом на этом заработают. И вдруг ситуация меняется: выросшие процентные ставки, иные курсовые разницы и т.п. Вопрос, связанный с инвестированием, всегда требует перерасчета, уточнения, - это же финансовые риски для каждого частного лица».

Как бы ни было тяжело, но ГК «Автодор», по словам ее руководителя, продолжает заключать инвестиционные и концессионные соглашения, правда, на несколько иных параметрах – это говорит о том, что ГЧП живет.

Ранее мы писали
Госкомпания «Автодор», «НК «Роснефть» и Правительство Тверской области заключили соглашение о взаимодействии ...
Читать далее
«Вклад в инфраструктуру априори выгоден, - отмечает Сергей Кельбах. - Те, кто обладает недорогими и «длинными» деньгами, кто не стремится быстро заработать (что-то купить и тут же перепродать) – это наши партнеры. Это уже совсем другая история инвестиционного процесса. Цивилизованная. За ней будущее».  

На трассе М-11, по словам спикера, будет функционировать 18 многофункциональных зон дорожного сервиса (МФЗ). Получается, они будут располагаться на расстоянии 30-35 км друг от друга. Этого, по мнению Сергея Кельбаха, более чем достаточно. Плюс – простые площадки для отдыха автомобилистов.

МФЗ строятся вместе с крупными нефтетрейдерами. Это когда ядром проекта является автозаправочная станция, к которой прилагаются те или иные виды дополнительного сервиса – мотели, комфортные залы с питанием (фастфуды и рестораны со средним чеком 450-500 рублей), детские городски, площадки для релакса водителей большегрузного транспорта. Отдельная целевая программа – электрозаправки (преимущественно быстрой подзарядки).

Дорожники стараются привязать МФЗ к каким-то знаковым местам. Это могут быть либо территории, связанные с историко-культурным наследием, либо видовые интересные площадки. Так, например, МФЗ строящейся трассы М-11 уже начинают иметь имена собственные.

Добавим, что на магистралях зоны ответственности ГК «Автодор» в настоящее время успешно работают 46 многофункциональных зон дорожного сервиса, и работа по расширению их сети будет продолжаться.  

Иван Братуха
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях

В избранное

Комментарии
Читайте по теме
Почему перенесли сроки ввода в эксплуатацию трассы М-11?
09.04.2018, 08:26
Как выбрать сервиc? Лайфхаки для женщин
08.04.2018, 21:37
Семьдесят миллиардов штрафов как поражение общества
08.04.2018, 08:37
Ленобласть вот-вот начнет приводить свои дороги в надлежащий порядок
06.04.2018, 19:29
Ездить можно быстро и при этом безопасно
06.04.2018, 14:44
Как компактный генератор влияет на характеристики автомобиля
06.04.2018, 13:03
Читайте по теме
Почему перенесли сроки ввода в эксплуатацию трассы М-11?
09.04.2018, 08:26
Как выбрать сервиc? Лайфхаки для женщин
08.04.2018, 21:37
Семьдесят миллиардов штрафов как поражение общества
08.04.2018, 08:37
Ленобласть вот-вот начнет приводить свои дороги в надлежащий порядок
06.04.2018, 19:29
Ездить можно быстро и при этом безопасно
06.04.2018, 14:44
Как компактный генератор влияет на характеристики автомобиля
06.04.2018, 13:03
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Помогите советом! Новая или Б/У
| Кому: Marina0403 Добрый день!А вы в каком городе проживаете? Я вот пользовалась недавно услугами автоподбора https:// vk.com/ autopodbor74 , где консультация бесплатная. Вот телефон, вдруг пригодится: 89517938018, Алексей. Специалист работает в Челябинске и области. А консультацию может дать по вайберу ...
ximena86
Хочу купить Б/У авто, не знаю, автомат или механика? Подскажите?
| Кому: Евангелина Кубо Добрый день!А вы в каком городе проживаете? Я вот пользовалась недавно услугами автоподбора https:// vk.com/ autopodbor74 , где консультация бесплатная. Вот телефон, вдруг пригодится: 89517938018, Алексей. Специалист работает в Челябинске и области. А консультацию может дать по ...
ximena86
Автоподбор
| Кому: Andruuha Добрый день!А вы в каком городе проживаете? Я вот пользовалась недавно услугами автоподбора https:// vk.com/ autopodbor74 , где консультация бесплатная. Вот телефон, вдруг пригодится: 89517938018, Алексей. Специалист работает в Челябинске и области. А консультацию может дать по вайберу ...
ximena86
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Как выбрать сервиc? Лайфхаки для женщин
Сделано для России: ТОП-5 седанов с высоким клиренсом
Пользуетесь ли вы каршерингом?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 14 моделей
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 26 моделей
Класс А
BYD FLYER II и еще 25 моделей
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 26 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Почему перенесли сроки ввода в эксплуатацию трассы М-11?
Перенос сроков, понятное дело, не от хорошей жизни. Тому есть объективные причины, о которых в конце прошлой недели поведал Сергей Кельбах, председатель правления Государственной компании «Автодор». Встреча с представителями прессы состоялась в Калуге, в рамках III Всероссийской конференции «Безопасная дорога. Проектирование, строительство, эксплуатация и сервис».{{person_41_Экономика любого проекта, где есть работа в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), зависит от многих факторов, в частности, от макроэкономических показателей и от той экономической ситуации, которая в текущий момент или в перспективе развивается. Когда экономическая ситуация непредсказуемо прыгает, на нас это сильно отражается}} «Судите сами, продолжает Сергей Кельбах. - Банк, фонд или просто частник рассчитали вместе с нами по определенной методике, что вложат в проект энную сумму средств в течение такого-то срока под такой-то процент доходности и потом на этом заработают. И вдруг ситуация меняется: выросшие процентные ставки, иные курсовые разницы и т.п. Вопрос, связанный с инвестированием, всегда требует перерасчета, уточнения, - это же финансовые риски для каждого частного лица». Как бы ни было тяжело, но ГК «Автодор», по словам ее руководителя, продолжает заключать инвестиционные и концессионные соглашения, правда, на несколько иных параметрах – это говорит о том, что ГЧП живет. {{material_114268}} «Вклад в инфраструктуру априори выгоден, - отмечает Сергей Кельбах. - Те, кто обладает недорогими и «длинными» деньгами, кто не стремится быстро заработать (что-то купить и тут же перепродать) – это наши партнеры. Это уже совсем другая история инвестиционного процесса. Цивилизованная. За ней будущее».   На трассе М-11, по словам спикера, будет функционировать 18 многофункциональных зон дорожного сервиса (МФЗ). Получается, они будут располагаться на расстоянии 30-35 км друг от друга. Этого, по мнению Сергея Кельбаха, более чем достаточно. Плюс – простые площадки для отдыха автомобилистов. МФЗ строятся вместе с крупными нефтетрейдерами. Это когда ядром проекта является автозаправочная станция, к которой прилагаются те или иные виды дополнительного сервиса – мотели, комфортные залы с питанием (фастфуды и рестораны со средним чеком 450-500 рублей), детские городски, площадки для релакса водителей большегрузного транспорта. Отдельная целевая программа – электрозаправки (преимущественно быстрой подзарядки). Дорожники стараются привязать МФЗ к каким-то знаковым местам. Это могут быть либо территории, связанные с историко-культурным наследием, либо видовые интересные площадки. Так, например, МФЗ строящейся трассы М-11 уже начинают иметь имена собственные.Добавим, что на магистралях зоны ответственности ГК «Автодор» в настоящее время успешно работают 46 многофункциональных зон дорожного сервиса, и работа по расширению их сети будет продолжаться.  
2018-04-09
Автор: Иван Братуха
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Сыктывкар Курган Волжский
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG