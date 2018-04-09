Почему перенесли сроки ввода в эксплуатацию трассы М-11?
Перенос сроков, понятное дело, не от хорошей жизни. Тому есть объективные причины, о которых в конце прошлой недели поведал Сергей Кельбах, председатель правления Государственной компании «Автодор». Встреча с представителями прессы состоялась в Калуге, в рамках III Всероссийской конференции «Безопасная дорога. Проектирование, строительство, эксплуатация и сервис».
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Экономика любого проекта, где есть работа в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), зависит от многих факторов, в частности, от макроэкономических показателей и от той экономической ситуации, которая в текущий момент или в перспективе развивается. Когда экономическая ситуация непредсказуемо прыгает, на нас это сильно отражается
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Сергей Кельбах, председатель правления Госкомпании "Автодор"
«Судите сами, продолжает Сергей Кельбах. - Банк, фонд или просто частник рассчитали вместе с нами по определенной методике, что вложат в проект энную сумму средств в течение такого-то срока под такой-то процент доходности и потом на этом заработают. И вдруг ситуация меняется: выросшие процентные ставки, иные курсовые разницы и т.п. Вопрос, связанный с инвестированием, всегда требует перерасчета, уточнения, - это же финансовые риски для каждого частного лица».
Как бы ни было тяжело, но ГК «Автодор», по словам ее руководителя, продолжает заключать инвестиционные и концессионные соглашения, правда, на несколько иных параметрах – это говорит о том, что ГЧП живет.
На трассе М-11, по словам спикера, будет функционировать 18 многофункциональных зон дорожного сервиса (МФЗ). Получается, они будут располагаться на расстоянии 30-35 км друг от друга. Этого, по мнению Сергея Кельбаха, более чем достаточно. Плюс – простые площадки для отдыха автомобилистов.
МФЗ строятся вместе с крупными нефтетрейдерами. Это когда ядром проекта является автозаправочная станция, к которой прилагаются те или иные виды дополнительного сервиса – мотели, комфортные залы с питанием (фастфуды и рестораны со средним чеком 450-500 рублей), детские городски, площадки для релакса водителей большегрузного транспорта. Отдельная целевая программа – электрозаправки (преимущественно быстрой подзарядки).
Дорожники стараются привязать МФЗ к каким-то знаковым местам. Это могут быть либо территории, связанные с историко-культурным наследием, либо видовые интересные площадки. Так, например, МФЗ строящейся трассы М-11 уже начинают иметь имена собственные.
Добавим, что на магистралях зоны ответственности ГК «Автодор» в настоящее время успешно работают 46 многофункциональных зон дорожного сервиса, и работа по расширению их сети будет продолжаться.
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