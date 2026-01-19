Опасные привычки на улицах — кто виноват и что делать

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

19 января 2026, 09:02

Почему пешеходы с наушниками и телефонами становятся угрозой на дорогах России

Почему пешеходы с наушниками и телефонами становятся угрозой на дорогах России

Опасные привычки на улицах — кто виноват и что делать

Почему пешеходы с наушниками и телефонами становятся угрозой на дорогах России

Пешеходы все чаще игнорируют окружающую обстановку. Наушники и смартфоны отвлекают их внимание. Запреты не работают, а статистика пугает. Как реально снизить число трагедий на дорогах — вопрос остается открытым.

Пешеходы все чаще игнорируют окружающую обстановку. Наушники и смартфоны отвлекают их внимание. Запреты не работают, а статистика пугает. Как реально снизить число трагедий на дорогах — вопрос остается открытым.

В последние годы на улицах российских городов все чаще можно встретить людей, полностью погруженных в свои гаджеты. Наушники в ушах, капюшон на голове, взгляд прикован к экрану смартфона — и вот уже человек перестает замечать происходящее вокруг. Такая невнимательность становится причиной множества опасных ситуаций, особенно на проезжей части.

Пешеходы, которые не водят автомобиль, зачастую не осознают, насколько сложно водителю мгновенно остановить машину. Они выходят на дорогу, не оглядываясь по сторонам, не слыша сигналов и не видя приближающийся транспорт. Особенно остро проблема проявляется зимой, когда капюшоны ограничивают обзор, а музыка в наушниках полностью отсекает внешние звуки.

Реальные истории и тревожные примеры

Пример из жизни. Девушка в капюшоне шла посреди проезжей части, не обращая внимания на приближающийся автомобиль. Водитель пытался затормозить, сигналил, но реакции не последовало. К счастью, скорость была небольшой, и все обошлось легким испугом. Но ведь могло быть иначе.

Подобные случаи происходят регулярно, но редко становятся предметом обсуждения до тех пор, пока не случится беда. Время от времени в сводках ДТП появляются сообщения о погибших пешеходах в наушниках, которые переходили дорогу или железнодорожные пути в неположенном месте. Очевидно, что проблема масштабная.

Почему запреты не работают

Время от времени звучат предложения внести в ПДД прямой запрет на использование наушников, капюшонов и телефонов при переходе дороги. Но даже если такой пункт появится, вряд ли он что-то изменит. Большинство пешеходов не читает правила дорожного движения, а контролировать исполнение запрета практически невозможно. Камеры пока не способны фиксировать, слушает ли человек музыку или просто держит наушники в ушах.

В некоторых странах уже действуют штрафы за использование смартфонов на переходах. Таких пешеходов называют низкоголовыми, из-за склоненной к экрану смартфона головы. В Литве, Австралии и Китае суммы наказаний достигают внушительных размеров. Однако эффективность таких мер вызывает сомнения: одно дело — ввести запрет, другое — реально его обеспечить.

Глобальная проблема и современные вызовы

Современные транспортные средства становятся все тише. Электромобили, гибриды, электроскутеры и велосипеды на тротуарах — их сложно услышать даже без наушников. А если человек еще и отвлечен телефоном, риск возрастает в разы. На тротуарах часто работают снегоуборочные машины, мусоровозы вынуждены объезжать припаркованные авто, заезжая на пешеходные зоны. В таких условиях быть внимательным — жизненно важно.

В Китае, например, пешеходы крайне редко используют наушники на улице — слишком велик риск попасть под колеса многочисленных скутеров. В некоторых городах за переход дороги с телефоном в руках предусмотрены штрафы, но и там не все так однозначно.

Что действительно может помочь

Пока единственным действенным способом остается массовая информационная кампания. Социальная реклама на улицах, в интернете и на телевидении, яркие напоминания у переходов и вдоль тротуаров — все это способно привлечь внимание к проблеме. Надписи вроде «Сними наушники» или «Посмотри по сторонам» могут спасти не одну жизнь.

Однако универсального решения пока не найдено. Запреты и штрафы работают лишь частично, а реальная безопасность зависит от осознанности каждого. Важно помнить: никакая музыка или сообщение не стоят того, чтобы рисковать собственной жизнью. Капюшон можно снять на минуту, а на звонок ответить позже. Внимательность на дороге — это не просто правило, а вопрос выживания.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Lynk & Co 08 удивил запасом хода: реальный тест гибрида с рекордной батареей
Evolute i-Space с полным приводом поступил в продажу в России по цене от 2,87 млн рублей
Kia представила универсал K4 Sportwagon для Европы - продажи ограничены сроком
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
D
Geely Vision и еще 105 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пермь Калужская область Калуга
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться