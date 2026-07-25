Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

25 июля 2026, 23:37

Почему пластиковая оплетка руля в советских автобусах была не просто украшением

Почему пластиковая оплетка руля в советских автобусах была не просто украшением

«Сделано для автобуса»: зачем водители СССР снимали молдинги с кузова, чтобы обмотать руль

Почему пластиковая оплетка руля в советских автобусах была не просто украшением

В советских автобусах водители часто использовали пластиковую оплетку на руле. Сегодня этот аксессуар почти исчез, но его история рассказывает о том, как находчивость помогала справляться с неудобствами и дефицитом. Почему эта деталь стала символом эпохи - в нашем материале.

В советских автобусах водители часто использовали пластиковую оплетку на руле. Сегодня этот аксессуар почти исчез, но его история рассказывает о том, как находчивость помогала справляться с неудобствами и дефицитом. Почему эта деталь стала символом эпохи - в нашем материале.

Пластиковая оплетка на руле советских автобусов - деталь, которая сегодня редко встречается даже на ретро-выставках. Между тем, именно она стала своеобразным символом изобретательности водителей, вынужденных искать решения в условиях постоянного дефицита.

В салонах советских автобусов можно было увидеть своеобразные штрихи того времени: флажки, календарики, самодельные подставки. Но почти на каждом руле была тугая оплетка из пластиковой ленты - чаще всего бежевого или белого цвета. На первый взгляд это выглядело как заводской вариант, но на самом деле это была народная доработка. Причина проста: стандартные рули были слишком неудобны для длительной работы. Пластиковая оплетка делала хват более уверенным, облегчая поворот рулевого колеса.

Доставить нужный материал для оплетки в магазины было невозможно. Водители нашли выход: использовали пластиковые вставки из декоративных молдингов самого автобуса. Эти полоски легко снимались с алюминиевых накладок на кузове или в салоне. Гибкая и прочная лента идеально подходила для самостоятельной отделки руля. Так автобус сам стал донором для улучшения собственного комфорта.

Интересно, что на венгерских «Икарусах», которые массово работали на маршрутах СССР, никаких доработок не встречалось. Их рули изначально были толстыми и с мягким покрытием. 

Похожая ситуация с поиском нестандартных решений встречается и в других случаях. Например, когда водители сталкиваются с ростом потребления топлива, эксперты советуют искать причину в простых вещах - подробнее об этом можно узнать в материалах об основных причинах увеличения потребления топлива и быстрых способах их ограничения .

Пластиковая оплетка на руле - не просто тюнинг из прошлого, это пример находчивости и практичности советских водителей. Сегодня такие решения могут показаться архаичными, но именно они в свое время помогали делать тяжелую работу чуть более комфортной. 

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