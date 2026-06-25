Водители требуют отмены сборов и называют системные проблемы М-4 и А-289: качество покрытия, заторы и стоимость проезда

25 июня 2026, 07:20
Почему платные участки М-4 и А-289 вызывают споры: тарифы, качество, альтернативы
Почему платные участки М-4 и А-289 вызывают споры: тарифы, качество, альтернативы
С наступлением лета вопрос платных дорог М-4 и А-289 вновь стал острым: водители обсуждают не только высокие тарифы, но и состояние покрытия, а также отсутствие удобных бесплатных маршрутов. Почему ситуация обострилась именно сейчас - в материале.
С наступлением лета тема платных дорог вновь оказалась в центре внимания автомобилистов. Особенно остро обсуждаются участки М-4 «Дон» и А-289, которые связывают центральные регионы России с югом страны. Водители отмечают: стоимость проезда растёт, а качество покрытия не всегда соответствует ожиданиям.
Главная причина недовольства — необходимость платить за федеральные трассы, несмотря на уже внесённые налоги и акцизы. Многие считают такую систему несправедливой, особенно местные жители, которые регулярно пользуются этими дорогами. Альтернативные маршруты зачастую длиннее и хуже по состоянию, что делает платные участки практически безальтернативными.
Критика касается не только размеров сборов, но и состояния дорожного полотна. На М-4 «Дон» водители жаловались на ямы, колею и скопление воды после дождя. При этом плата за все платные участки может достигать 4300 рублей, что для многих становится серьёзной статьёй расходов. Водители возмущаются: «За что платить, если приходится менять колёса прямо на трассе?» — и требуют, чтобы качество соответствовало тарифам. Дополнительное раздражение вызывают пробки из-за ремонта и большое количество грузовиков, что делает поездку утомительной и менее безопасной.
Новая трасса А-289 вызывает в основном положительные отзывы: автомобилисты отмечают современный уровень комфорта и качество покрытия, особенно на поворотах по сравнению с прежними маршрутами в Крыму. Однако и здесь стоимость проезда вызывает вопросы: не все готовы платить даже за новую дорогу. Согласно опросу, 65,3% водителей выступают за полную отмену платы, ещё 17% согласны на небольшое количество платных участков, но только при идеальном состоянии трасс. Лишь 0,6% устраивает нынешняя ситуация.
Проблема платных дорог становится особенно актуальной в сезон отпусков, когда резко увеличивается поток машин на юг. Для многих людей личный транспорт остаётся самым удобным способом добраться до моря, однако расходы на проезд по платным дорогам становятся ощутимыми. Власти предлагают альтернативу — скоростную трассу из Москвы в Сочи, обещающую путь до побережья за 16 часов, но большинство россиян по-прежнему выбирают привычные маршруты.
Трасса М-4 «Дон» — одна из наиболее загруженных магистралей России, соединяющая центральные регионы с южными. А-289 — новый маршрут, призванный разгрузить поток и повысить комфорт поездок в Крым. В условиях роста цен и увеличения трафика вопрос о справедливости платы за проезд по федеральным трассам остаётся одним из самых острых для миллионов автомобилистов.
Вопрос справедливости в отношении федеральных трасс остаётся открытым. Водители требуют не только отменить сборы, но и улучшить качество покрытия, а также предложить альтернативные варианты проезда. Как показывает практика, тема платных дорог волнует россиян уже не первый год — например, в материалах об ошибках в самообслуживании рассматриваются особенности ухода за автомобилем в сезон отпусков , что также требует соблюдения осторожности для автолюбителей.
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