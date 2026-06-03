«Как новые, но дешевле»: почему владельцы избавляются от почти новых автомобилей с минимальным пробегом и чем это грозит покупателю

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

3 июня 2026, 06:36

Почему почти новые автомобили с малым пробегом внезапно появляются на продаже

Почему почти новые автомобили с малым пробегом внезапно появляются на продаже

«Как новые, но дешевле»: почему владельцы избавляются от почти новых автомобилей с минимальным пробегом и чем это грозит покупателю

Почему почти новые автомобили с малым пробегом внезапно появляются на продаже

На рынке все чаще встречаются автомобили возрастом до года с минимальным пробегом и привлекательной ценой. Но за внешней выгодой могут скрываться серьезные проблемы - от последствий ДТП до юридических ловушек. Разбираемся, почему такие предложения требуют особого внимания.

На рынке все чаще встречаются автомобили возрастом до года с минимальным пробегом и привлекательной ценой. Но за внешней выгодой могут скрываться серьезные проблемы - от последствий ДТП до юридических ловушек. Разбираемся, почему такие предложения требуют особого внимания.

Появление на вторичном рынке автомобилей, которым нет и года, всегда вызывает интерес: ведь такие машины выглядят почти как новые, а стоят заметно дешевле. Однако за привлекательной обёрткой часто скрываются причины, которые могут обернуться для покупателя серьёзными неприятностями.

Владельцы редко расстаются с автомобилем, который их полностью устраивает, спустя всего несколько месяцев после покупки. Иногда дело действительно в смене предпочтений или улучшении финансового положения — кто-то решает пересесть на более дорогую модель. Но такие случаи — скорее исключение, чем правило.

Чаще всего быстрая продажа связана с последствиями серьёзных аварий. Даже если машина восстановлена на первый взгляд идеально, скрытые дефекты могут проявиться позже. Некоторые водители не хотят продолжать ездить на автомобиле после ДТП по психологическим причинам, но для нового владельца это всегда риск, особенно если ремонт проводился неофициально или с экономией на деталях.

Ещё одна распространённая причина — интенсивная эксплуатация: работа в такси, регулярные поездки по плохим дорогам, перевозка тяжёлых грузов. За год такой нагрузки автомобиль может потерять значительную часть ресурса, хотя внешне останется привлекательным. Покупатель рискует приобрести машину, которая уже «устала» и потребует вложений.

Не стоит забывать и о мошеннических схемах. Некоторые недобросовестные владельцы специально приобретают новые автомобили, оформляют страховку и участвуют в подставных авариях ради выплат. После нескольких ремонтов такие машины быстро приводят в порядок и выставляют на продажу. Внешне они могут быть безупречны, но внутри скрывать серьёзные проблемы.

Покупая почти новый автомобиль, важно тщательно изучить сервисную историю, проверить наличие заводской гарантии и убедиться в подлинности всех документов. Если продавец предлагает дубликат ПТС вместо оригинала, стоит проявить максимальную осторожность и не соглашаться на сделку без дополнительной проверки.

Обращение к независимому автоэксперту поможет выявить следы ремонта, скрытые дефекты и оценить реальное техническое состояние машины. Юридическую чистоту автомобиля также желательно проверить через профильных специалистов или официальные сервисы.

Слишком низкая цена на почти новый автомобиль должна насторожить: на рынке редко встречаются действительно выгодные предложения без скрытых подводных камней. В 2026 году, по данным профильных аналитиков, доля проблемных машин среди «почти новых» на вторичном рынке остаётся заметной. Для российских покупателей это особенно актуально: риски потерять деньги или получить автомобиль с серьёзными дефектами по-прежнему высоки. Внимательность и проверка всех нюансов — единственный способ защитить себя от неприятных сюрпризов.

Юридические риски тоже никуда не делись. Несмотря на ужесточение законодательства и появление электронных баз, на рынке всё ещё встречаются случаи продажи кредитных автомобилей с дубликатом ПТС. Новый владелец может неожиданно столкнуться с долгами предыдущего собственника. Как отмечалось в материале о причинах, по которым владельцы не спешат расставаться с ГАЗ-31029, подобные ситуации требуют особой внимательности при проверке документов.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

В России открыли предзаказы на новый гибридный кроссовер GAC S9: детали и особенности
Geely Monjaro после рестайлинга: новые опции, умная подвеска и спорные решения
Hongqi Guoya стал самым дорогим китайским автомобилем в России - цены и особенности
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Сочи город Орёл Смоленск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться