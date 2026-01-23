Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

23 января 2026, 08:32

Сколько на самом деле стоит привезти машину из Китая — удивительные цифры

Цена нового авто в России складывается не только из стоимости машины. Почти половина суммы — это налоги и сборы. Как формируется итоговая цена, удивит даже опытных водителей. Подробности — в нашем материале.

Покупка нового автомобиля в России в 2026 году — это не просто выбор между марками и комплектациями. За каждым ценником скрывается сложная система налогов, сборов и пошлин, которые буквально взвинчивают стоимость машины до небес. Особенно это заметно на примере импортных моделей, которые проходят длинный путь от завода до российского автосалона.

Возьмем для примера популярный компактный седан Jetta VA3, который в Китае стоит около 900 тысяч рублей. На первый взгляд, сумма вполне доступная для многих россиян. Но стоит только начать разбирать, из чего складывается финальная цена, как становится ясно: путь до покупателя у этой машины тернистый и дорогой.

Первым делом к стоимости добавляются таможенные платежи. Это не только пошлина, но и акциз, а также обязательный сбор. В сумме они увеличивают цену на 149 400 рублей. Следующий этап — налог на добавленную стоимость. В 2026 году его ставка выросла, и теперь к цене прибавляется еще 229 700 рублей. Уже на этом этапе машина становится заметно дороже.

Но это еще не все. Утилизационный сбор для такого автомобиля составляет внушительные 800 800 рублей. Эта сумма часто вызывает недоумение у покупателей: за что такие деньги? Однако без уплаты этого сбора машину просто не получится поставить на учет в России.

Фото: РоАД

Доставка автомобиля из Китая — отдельная статья расходов. Транспортировка обходится примерно в 350 000 рублей. И это без учета возможных задержек на границе или дополнительных расходов на логистику. Дистрибьютор тоже не остается в стороне: его наценка для Jetta VA3 составляет 150 000 рублей. А дилерская маржа — еще 130 000 рублей.

В результате все эти суммы складываются в итоговую цену — 2 710 000 рублей. Из них 1 180 000 рублей, то есть 44% от всей стоимости, уходят государству в виде налогов и сборов. Это не просто цифры — это реальность, с которой сталкивается каждый, кто решает купить новый импортный автомобиль в России.

Именно из-за такой структуры ценообразования на российском рынке почти не осталось доступных иномарок. Бюджетные седаны и хэтчбеки, которые в других странах считаются массовыми, у нас становятся роскошью. Для дорогих моделей подобные наценки менее заметны, но для массового сегмента они критичны.

Система, при которой почти половина стоимости автомобиля формируется за счет налогов и сборов, выглядит парадоксально. С одной стороны, государство получает значительные доходы в бюджет. С другой — покупатели вынуждены переплачивать за машины, которые в других странах стоят в разы дешевле. В итоге российский авторынок становится все менее доступным для обычных граждан.

Упомянутые модели: Jetta VA3
Упомянутые марки: Jetta
