Эксперты назвали причины, почему подержанная Lada Vesta с гарантией часто лучше новой Granta

Автор: Мария Степанова

14 мая 2026, 07:16

Почему подержанная Lada Vesta с гарантией становится выгоднее новой Granta

Рост цен на новые автомобили в 2026 году вынуждает покупателей искать альтернативы среди подержанных моделей. Lada Vesta с остаточной гарантией часто оказывается интереснее новой Granta по оснащению, безопасности и удобству. Разбираемся, в чем ключевые отличия и на что обратить внимание при выборе.

Рынок новых автомобилей в 2026 году продолжает удивлять не только ценами, но и ограниченным выбором в бюджетном сегменте. У покупателей всё чаще возникают проблемы с покупкой: базовая Лада Гранта на бумаге стоит от 780 тысяч рублей. В таких условиях многие начинают смотреть в сторону вторичного рынка, где за те же деньги можно найти более интересные варианты, например, с остаточной заводской гарантией.

Особое внимание привлекла Лада Веста с пробегом. За миллион рублей реально подобрать двух- или трёхлетний экземпляр с мотором 1.6 и механической коробкой, который ещё находится на гарантии. Такой автомобиль по оснащению и функциональности заметно превосходит новую Гранту, и плата за «запах нового салона» уже не кажется разумной. Конечно, важно тщательно проверить историю машины: скрученный пробег или вмешательство в агрегаты могут лишить права на бесплатный ремонт. Но если документы в порядке, выгода очевидна.

Для семейных поездок разница между моделями становится сразу заметна. На втором ряду Гранты троим тесно, а в дальней дороге комфорт быстро исчезает. Веста, несмотря на обычный класс, предлагает больше места для ног и дополнительные удобства: подогрев задних сидений, USB-разъёмы, подлокотник и отдельный плафон освещения. Даже в базовых версиях пассажиры получают уровень комфорта, который Гранта не обеспечивает даже в топовых комплектациях.

Управляемость – ещё один весомый аргумент в пользу Весты. Это первая массовая модель АвтоВАЗа с передней подвеской на подрамнике, что обеспечивает устойчивость и обратную связь на руле. Гранта, несмотря на то, что хорошо справляется с плохими дорогами благодаря энергоёмкой подвеске, страдает от недостаточной точности управления из-за балки (несущей конструкции). Для тех, кто ценит удовольствие от вождения, разница будет ощутимой.

Безопасность в современных реалиях стоит на первом месте. В новых Грантах часто отсутствует ABS, подушки безопасности – редкость, и даже если они есть, то только две фронтальные. Веста уже в базовых версиях включает ABS, систему курсовой устойчивости ESP и фронтальные подушки. В более дорогих модификациях – также боковые подушки. К тому же кузов Весты изначально проектировался с учётом современных требований безопасности, в отличие от Гранты, которая представляет собой глубокую модернизацию старой «Калины». Для семейных водителей этот фактор становится решающим.

Коробка передач также может стать определяющим моментом. Помимо механики, на вторичном рынке встречаются Весты с роботизированной коробкой АМТ или классическим вариатором Jatco, который работает в паре со 113-сильным мотором Renault. Такой тандем обеспечивает плавность хода, создавая ощущение близости к иномаркам. Гранта сегодня доступна только с механикой – классический автомат исчез несколько лет назад. Поэтому если принципиально нужна машина с двумя педалями, выбор очевиден: только вторичный рынок и только Веста.

В итоге покупка Lada Vesta с остаточной гарантией часто оказывается более рациональным решением, чем покупка новой Гранты. Современный, просторный и безопасный автомобиль с лучшей управляемостью и комфортом для пассажиров – именно такие качества становятся определяющими на фоне роста цен и ограниченного выбора новых машин.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Granta (от 393 900 Р), ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р)
